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    Apple yapay zekâ yatırımlarını arttırıyor

    Yazılım ürünlerinde yapay zekâ teknolojilerinin etkisini arttırmak isteyen Apple büyük sayıda bir mühendis kadrosunu bünyesine katmaya hazırlanıyor. İşe alımlar başladı.
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    Apple Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz günlerde çalışanların ChatGPT kullanımını yasaklayan Apple, kapalı kapılar ardında yapay zekâ yatırımlarına devam ediyor. Teknoloji devlerinin dalga dalga işten çıkarma yaptığı bir dönemde Apple kadrosunu genişletiyor.

    Apple’a yapay zekâ desteği

    Özellikle ChatGPT ile başlayan çılgınlıkta firmalar rakip sohbet robotları geliştirmek için önemli yatırımlar yapmaya başladı. Ayrıca uygulama ve hizmetlerin içerisine de yapay zekâ destekli farklı özellikler de entegre ediliyor.

    Apple da Siri ile zaten bu sektörde lokomotif firmalardan birisi konumunda. Yazılım ekosisteminde de yapay zekâ desteğini sıkça kullanıyor. Yeni açılan iş pozisyonları firmanın daha agresif bir yaklaşım sergileyeceğini gösteriyor.

    Firmanın açtığı toplamda 176 yeni iş pozisyonu makine öğrenme ve yapay zekâya odaklanacak. Pozisyonlardan 52 tanesi iOS platformunda, 46 tanesi ise macOS platformunda yer alıyor. 68 tanesi ise Siri bölümünde açılmış. Buradan hareketle Apple yazılım ekosisteminde yapay zekâ teknolojilerinin daha fazla entegre bir şekilde karşımıza çıkacağı sonucuna varabiliriz. WWDC 2023 etkinliğinde muhtemelen yapay zekâ daha fazla öne çıkacak.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 5 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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