Apple yapay zekâ yatırımlarını arttırıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz günlerde çalışanların ChatGPT kullanımını yasaklayan Apple, kapalı kapılar ardında yapay zekâ yatırımlarına devam ediyor. Teknoloji devlerinin dalga dalga işten çıkarma yaptığı bir dönemde Apple kadrosunu genişletiyor.

Apple’a yapay zekâ desteği

Özellikle ChatGPT ile başlayan çılgınlıkta firmalar rakip sohbet robotları geliştirmek için önemli yatırımlar yapmaya başladı. Ayrıca uygulama ve hizmetlerin içerisine de yapay zekâ destekli farklı özellikler de entegre ediliyor.

Apple, çalışanlarının ChatGPT kullanımını yasakladı 2 gün önce eklendi

Apple da Siri ile zaten bu sektörde lokomotif firmalardan birisi konumunda. Yazılım ekosisteminde de yapay zekâ desteğini sıkça kullanıyor. Yeni açılan iş pozisyonları firmanın daha agresif bir yaklaşım sergileyeceğini gösteriyor.

Firmanın açtığı toplamda 176 yeni iş pozisyonu makine öğrenme ve yapay zekâya odaklanacak. Pozisyonlardan 52 tanesi iOS platformunda, 46 tanesi ise macOS platformunda yer alıyor. 68 tanesi ise Siri bölümünde açılmış. Buradan hareketle Apple yazılım ekosisteminde yapay zekâ teknolojilerinin daha fazla entegre bir şekilde karşımıza çıkacağı sonucuna varabiliriz. WWDC 2023 etkinliğinde muhtemelen yapay zekâ daha fazla öne çıkacak.

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