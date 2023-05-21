Apple yapay zekâ yatırımlarını arttırıyor

Apple’a yapay zekâ desteği
Özellikle ChatGPT ile başlayan çılgınlıkta firmalar rakip sohbet robotları geliştirmek için önemli yatırımlar yapmaya başladı. Ayrıca uygulama ve hizmetlerin içerisine de yapay zekâ destekli farklı özellikler de entegre ediliyor.
Apple da Siri ile zaten bu sektörde lokomotif firmalardan birisi konumunda. Yazılım ekosisteminde de yapay zekâ desteğini sıkça kullanıyor. Yeni açılan iş pozisyonları firmanın daha agresif bir yaklaşım sergileyeceğini gösteriyor.
Firmanın açtığı toplamda 176 yeni iş pozisyonu makine öğrenme ve yapay zekâya odaklanacak. Pozisyonlardan 52 tanesi iOS platformunda, 46 tanesi ise macOS platformunda yer alıyor. 68 tanesi ise Siri bölümünde açılmış. Buradan hareketle Apple yazılım ekosisteminde yapay zekâ teknolojilerinin daha fazla entegre bir şekilde karşımıza çıkacağı sonucuna varabiliriz. WWDC 2023 etkinliğinde muhtemelen yapay zekâ daha fazla öne çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.