Windows 2030’da nasıl olacak? Microsoft’a göre klavye ve fare olmayacak!

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Tam Boyutta Gör Microsoft’un yayınladığı yeni vizyon videosu, Windows’un geleceğinin nasıl olacağına işaret ediyor. Şirketin “Windows 2030 Vision” başlıklı videosunda doğal dil ile etkileşim kurulan bir işletim sistemi öngörülüyor. Microsoft’a göre fare ve klavye, 2030 itibarıyla bugünün gençleri için DOS kadar yabancı gelecek.

Fare ve klavye yok, sesli komut var

Microsoft’un Kurumsal Başkan Yardımcısı David Weston, vizyon serisinin ilk videosunda çarpıcı açıklamalarda bulunuyor. Weston’a göre şirketler beş yıl içinde yapay zekaları siber güvenlik uzmanı olarak işe alabilecek. Bu sanal çalışanlar, gerçek ekip üyeleriyle Teams üzerinden toplantılara katılacak, konuşmalara dahil olacak ve karar süreçlerinde yer alacak.

Weston aynı zamanda yapay zekalı Windows’un daha az göz teması ve daha fazla sesli komutla çalışacağını belirtiyor. Ona göre 2030’daki Windows, bizim gördüğümüzü görebilecek, duyduğumuzu duyabilecek ve karmaşık görevleri yalnızca konuşarak gerçekleştirebilecek bir yapıda olacak. Microsoft bu deneyimi “çok modlu etkileşim” olarak tanımlıyor.

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Elbette Microsoft’un bu iddialı vizyonu, şirketin yapay zekaya yaptığı onlarca, hatta yüzlerce milyar dolarlık yatırımların bir yansıması. OpenAI’a yapılan 13 milyar doları aşan destek ve Inflection AI anlaşması bu stratejinin temel taşları arasında. Veri merkezi tarafındaki yatırımlar da katlanarak büyüyor. Şirket, Copilot’u ise her servisine çoktan entegre etmiş durumda.

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Windows’un 2030’da nasıl olacağı açıklandı: Klavye ve fare yok!

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