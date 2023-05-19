Apple, çalışanlarının ChatGPT kullanımını yasakladı

Tam Boyutta Gör Apple’ın ChatGPT vb. yapay zeka platformlarının çalışanlardan gizli veriler toplamasından endişe duyduğu bir belge ortaya çıktı. Apple, çalışanlarının ChatGPT dışında Microsoft’un sahibi olduğu GitHub’ın Copilot uygulamasını kullanmasını da yasakladı.

Ücretsiz ChatGPT iOS uygulaması yayınlandı 18 sa. önce eklendi

Apple çalışanlarına ChatGPT yasağı!

Microsoft tarafından da desteklenen ChatGPT, geliştiricilere yapay zeka modellerini geliştirmeye devam edebilmeleri için veri gönderiyor. Ancak, Mart’ta ChatGPT çok büyük bir hata yaptı ve kullanıcılarının sohbet geçmişini görmelerine izin verdi. Bu olaydan sonra ChatGPT’ye kullanıcıların sohbet geçmişini kapatma ve yapay zeka modelinin eğitimine katkıda bulunmaması için seçenekler eklendi. Ancak, bu önlemler ChatGPT’yi Apple’ın gözünde güvenli hale getirmiyor. Apple mühendislerinin yazdıkları kodlar bu platformlar aracılığıyla başka birilerine sızabilir.

Apple’ın yeni yapay zeka projesi 2018’de Google’dan gelen John Giannandrea tarafından yönetiliyor. Apple’ın Siri’ye doğal konuşma yeteneği kazandıracak Bobcat kod adlı yeni bir teknolojiyi test ettiği biliniyor.

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