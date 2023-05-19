Apple, çalışanlarının ChatGPT kullanımını yasakladı

Apple çalışanlarına ChatGPT yasağı!
Microsoft tarafından da desteklenen ChatGPT, geliştiricilere yapay zeka modellerini geliştirmeye devam edebilmeleri için veri gönderiyor. Ancak, Mart’ta ChatGPT çok büyük bir hata yaptı ve kullanıcılarının sohbet geçmişini görmelerine izin verdi. Bu olaydan sonra ChatGPT’ye kullanıcıların sohbet geçmişini kapatma ve yapay zeka modelinin eğitimine katkıda bulunmaması için seçenekler eklendi. Ancak, bu önlemler ChatGPT’yi Apple’ın gözünde güvenli hale getirmiyor. Apple mühendislerinin yazdıkları kodlar bu platformlar aracılığıyla başka birilerine sızabilir.
Apple’ın yeni yapay zeka projesi 2018’de Google’dan gelen John Giannandrea tarafından yönetiliyor. Apple’ın Siri’ye doğal konuşma yeteneği kazandıracak Bobcat kod adlı yeni bir teknolojiyi test ettiği biliniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler
Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.
Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.