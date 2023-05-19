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    Anlık Bildirim

    Apple, çalışanlarının ChatGPT kullanımını yasakladı

    Apple'ın ChatGPT ve benzeri teknolojilere yönelik şirket içi yasak uyguladığı yönünde belgeler ortaya çıktı. Peki, iş için yapay zeka platformlarını kullanmak neden sakıncalı?
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    apple çalışanlarına chatgpt yasağı Tam Boyutta Gör
    Apple’ın ChatGPT vb. yapay zeka platformlarının çalışanlardan gizli veriler toplamasından endişe duyduğu bir belge ortaya çıktı. Apple, çalışanlarının ChatGPT dışında Microsoft’un sahibi olduğu GitHub’ın Copilot uygulamasını kullanmasını da yasakladı.

    Apple çalışanlarına ChatGPT yasağı!

    Microsoft tarafından da desteklenen ChatGPT, geliştiricilere yapay zeka modellerini geliştirmeye devam edebilmeleri için veri gönderiyor. Ancak, Mart’ta ChatGPT çok büyük bir hata yaptı ve kullanıcılarının sohbet geçmişini görmelerine izin verdi. Bu olaydan sonra ChatGPT’ye kullanıcıların sohbet geçmişini kapatma ve yapay zeka modelinin eğitimine katkıda bulunmaması için seçenekler eklendi. Ancak, bu önlemler ChatGPT’yi Apple’ın gözünde güvenli hale getirmiyor. Apple mühendislerinin yazdıkları kodlar bu platformlar aracılığıyla başka birilerine sızabilir.

    Apple’ın yeni yapay zeka projesi 2018’de Google’dan gelen John Giannandrea tarafından yönetiliyor. Apple’ın Siri’ye doğal konuşma yeteneği kazandıracak Bobcat kod adlı yeni bir teknolojiyi test ettiği biliniyor.

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    Yengeç modunda park: Hyundai e-Corner

    M
    madmax59 4 gün önce

    zaman içinde kullanımdan kaynaklı sistemde oluşacak boşluklar aracın yüksek süratte stabil gitmesini etkiler

    V
    versamaxx 1 hafta önce

    Mükemmel bir çözüm, bu zamana kadar niye yapamıyorlar diye hep düşünmüşümdür. Her araçta olmalı.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Togg'a da opsiyon olarak gelsin. Yalnız öyle yengeç anlamayız. "3 harfli modu" diye tanıtacaksın, %100 tutar.

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    dizel egzozdan su gelmesi sevgilinin geçmişi modem bant genişliği 20 mhz 40 mhz intihar edicem iphone x mi xr mi

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