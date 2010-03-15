Apple, giyilebilir bilgisayar alanında uzman bir ismi transfer etti

Son 13 senede iflastan kurtulup Amerika'nın en değerli 5.şirketi olmayı başaran Apple'ın Ocak ayında teknoloji dünyasının önemli bir ismini bünyesine kattığı ortaya çıktı. Computerworld'de yayınlanan haber sonrası giyilebilir bilgisayar alanında uzmanlaşmış Richard DeVaul'un Apple'da "Kıdemli Prototip Mühendisi" olarak Ocak ayından bu yana çalıştığını ortaya çıktı.
Texas A&M üniversitesinden mezun olduktan sonra doktora derecesini Massachusetts Institute of Technology'den alan DeVaur, özellikle giyilebilir, portatif ve mobil çalışmaları içersine alan insan vücudu-bilgisayar etkileşimi üzerine uzmanlaşmış. 2004 yılında bu alanda faaliyet gösteren AWare Technology'i kuran DeVour, Apple'da firmanın ünlü tasarımcısı Jonathan Ive'ın altında giyilebilir teknolojiler üzerine çalışacak ve çalışmalarını Steve Jobs ve Jonathan Ive'ın yanında 7 kişi daha bilecek.
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Donanimhaber tam da böyle şeyleri haber yapmalı, bu tarz şeylere gereksiz diyen kişileri bünyesinde barındıracak forumlara bile gerek yok bence.
Burası donanım sitesi, buranın haberi budur. Dünyayı takip edip kaçırdığımız haberleri bize ulaştırdığın için teşekkürler tekrar
Kıssadan hisse haberin gereksizliği sizin bilginiz ya da kapasitenizden bağımsızdır. Beni ilgilendirdi çünkü belki de kuracağım şirketin ileri de bu tarz inovatif ürünlere yatırım yapması üzerine düşündürmeyi başardı. Vizyonunuz ve bilginiz hatta ilginize göre haber hazırlanmasını istiyorsanız forum başlıkları altından haberleri takip etmenizi öneririm.
Haber için teşekkür ederiz Shaddy....
Ekspres Haberler
Shady'ın Haberi
şeklinde görünüyor, birtek etiketler kısmında apple diyor. Anasayfa da baktığımızda shady'nin anasayfayı komple apple ile spam ettiğini görüyorum sadece.
Ipod bölümüne neden bu kadar ipad haberi veriliyor anlam
iPad, 3 ayda Kindle'ı tahtından edecek
Apple, iPad için batarya değişim programında çığır açıyor
Analiz: Apple, 2 saatte 50,000'den fazla iPad satışı yaptı
Apple, iPad'in bir tuşunun fonksiyonunda değişikliğe gitti
Apple, iPad'in ilk reklamı için Oscar Ödül Töreni'ni seçti
İddia: Apple, iPad'in stoklarında sıkıntı yaşayabilir
Apple'ın yöneticilerinden Tim Cook iPad, iPhone OS ve A4 hakkında konuştu
Aksesuar üreticilerin yeni hedefi; iPad
iPad SDK 3.2 beta 3'den; İnternet kamerası, Yakınlaştırma ve Flaş
Apple, iPad'in ön satışına bu hafta içerisinde başlayabilir
Not:Bu benim görüşümdür, Ipod bölümünde bu konuyla ilgilenenler olabilir, fakat yinede Ipad e özel bir bölüm açılması en iyisi olurdu, zaten Ipad le ilgilenen sürekli o bölüme bakabilirdi.
Bu arada dedim bu arkadaş çok ilgili çok bilgil dünyayı basını teknolojiyi çok yakından takip ediyor olmalı dedim profilini girip son mesaj larına baktımda... yorum yok
Cevap : Apple, giyilebilir bilgisayar alanında uzman bir ismi transfer etti 15 Mart 2010; 20:07:45
Cevap : Assassin's Creed 2™ (ÇIKTI) 15 Mart 2010; 19:28:18
Cevap : Ev Yapımı Pizza Tarifi (Resimli tabii ki) 15 Mart 2010; 4:15:40
Cevap : İnternetten Para - Hediye - T-shirt vb Kazanmak İçin Durma İçeri gir 15 Mart 2010; 3:43:12
Cevap : SUBAYLIK mı? POLİSLİK mi? 15 Mart 2010; 3:27:56
Cevap : 3D Resim (gözlüğe gerek yok) 15 Mart 2010; 3:24:25
Cevap : Kalem Aldım Yanlış Tercih mi ?? 15 Mart 2010; 3:07:44
Cevap : Battlefield: Bad Company 2 (ÇIKTI) 14 Mart 2010; 22:28:50
Cevap : Assassin's Creed 2™ (ÇIKTI) 14 Mart 2010; 20:19:06
Cevap : [ EdaisY 'nin Bahçesi ] - Kotalılar ilk sayfaya girmese iyi olur :) 14 Mart 2010; 13:58:19
Foruma özellikle Apple topicine her girişimde yeni haberler görmek (en azından kendi açımdan) çok iyi.Sanırım ilgi alakayla ilgili bir durum,ilginizi çekmeyen birşey varsa da okumazsınız olur biter.Ama gereksiz haber diye yorum yazmanızı emeğe büyük saygısızlık olarak görüyorum.
Giyilebilir bilgisayar,hımm farklı ve özgün bir şeylerin olacağı kesin.Çok ilginç cidden,aklıma binbir türlü şey geliyor Haber için teşekkürler Shady.
İlk önce şunu söylemek istiyorum; her haber size hitap edecek diye birşey yok. Nedense birçok okuyucu her haberin sadece kendisine hitap etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu haberin ana kaynağı ComputerWorld gibi önemli bir IT sitesidir. Habere gereksiz diyerek böyle önemli bir siteye de ithamda bulunmuş oldunuz.
Haberin gereksiz olup olmadığına gelince, firmaların yaptıkları transferler gelecek ürünlerin habercisidir. Apple'ın 2007 yılındaki P.A. Semiconductor'u satın alması haber olmasaydı, insanlar Apple'ın işlemci üzerinde çalıştığını ve iPad'de kullandığı A4 yongasının bu sayede yapıldığını bilecekler miydi ? Emin olun Apple'ın işlemci firmasını alım haberi içinde sizin gibi gereksiz olduğunu düşünenler olmuştur. Ancak bunun gereksiz olmadığını zaman gösterdi.
Ana konunun dışına çıktığım için diğer okuyuculardan özür diliyorum.
Herkese iyi okumalar ve iyi forumlar.
Arkadaşım bu konu başlığı APPLE. yani burada apple haberlerini görmek siizi niye geriyor anlamadım. bu kadar da art niyetli bir cevap olamaz. ayıptır. insanların emeğine saygı duyun. haber yazmak serbest siz de o zaman kendiniz araştırın ve yazın.
ne yani patatesin kilosu 1,25 tl oldu diye haber mi bekliyosunuz yada bilmem hangi firmanın anakartı çıktı.
forumda konular tasnif edilmiş ilgi alanları ve birbirleriyle ilgilerine göre apple haberi okumak istmiyosan okumak istediğin senin merakını celbeden yada gerekli bulduğun başka konuya git.