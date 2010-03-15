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Apple, giyilebilir bilgisayar alanında uzman bir ismi transfer etti

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,4b
1
19
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple, giyilebilir bilgisayar alanında uzman bir ismi transfer etti
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Son 13 senede iflastan kurtulup Amerika'nın en değerli 5.şirketi olmayı başaran Apple'ın Ocak ayında teknoloji dünyasının önemli bir ismini bünyesine kattığı ortaya çıktı. Computerworld'de yayınlanan haber sonrası giyilebilir bilgisayar alanında uzmanlaşmış Richard DeVaul'un Apple'da "Kıdemli Prototip Mühendisi" olarak Ocak ayından bu yana çalıştığını ortaya çıktı.

Texas A&M üniversitesinden mezun olduktan sonra doktora derecesini Massachusetts Institute of Technology'den alan DeVaur, özellikle giyilebilir, portatif ve mobil çalışmaları içersine alan insan vücudu-bilgisayar etkileşimi üzerine uzmanlaşmış. 2004 yılında bu alanda faaliyet gösteren AWare Technology'i kuran DeVour, Apple'da firmanın ünlü tasarımcısı Jonathan Ive'ın altında giyilebilir teknolojiler üzerine çalışacak ve çalışmalarını Steve Jobs ve Jonathan Ive'ın yanında 7 kişi daha bilecek.


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61gün 9 yıl
Bence apple bolumunde gereksiz konulardan daha cok gereksiz tartismalar oluyor :D
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Centauri 9 yıl
Teşekkürler shady, çok iyi bir haber.
Donanimhaber tam da böyle şeyleri haber yapmalı, bu tarz şeylere gereksiz diyen kişileri bünyesinde barındıracak forumlara bile gerek yok bence.

Burası donanım sitesi, buranın haberi budur. Dünyayı takip edip kaçırdığımız haberleri bize ulaştırdığın için teşekkürler tekrar
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homeedition88 9 yıl
giyilebilir ürünler aslında askeri alanda denendi fakat pek tercih edilmedi. sanıyorum dayanıklılık problemleri vardı. ancak kullanıcılar için değişik seçenekler sunmalarını bekliyorum. ilk olarak nike bir giriş yapmıştı. ayakkabı ile kol bandına bağlı bir alet ile mesafe, hız, adım ölçümleri yapıyordu. daha sonra nokia böyle bir konsept çıkartmıştı. esnek ve giyilebilen, takı gibi kullanılabilen telefonlar.
Kıssadan hisse haberin gereksizliği sizin bilginiz ya da kapasitenizden bağımsızdır. Beni ilgilendirdi çünkü belki de kuracağım şirketin ileri de bu tarz inovatif ürünlere yatırım yapması üzerine düşündürmeyi başardı. Vizyonunuz ve bilginiz hatta ilginize göre haber hazırlanmasını istiyorsanız forum başlıkları altından haberleri takip etmenizi öneririm.
Haber için teşekkür ederiz Shaddy....
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Public_Enemy 9 yıl
konu başlığı apple denmişte, bu konu başlıkları nerede ? yani anasayfada bakıyorum da konu başlıkları filan gibi bir seçenek yok, express haberler diyor bütün haberler onun altında, burada da
Ekspres Haberler
Shady'ın Haberi
şeklinde görünüyor, birtek etiketler kısmında apple diyor. Anasayfa da baktığımızda shady'nin anasayfayı komple apple ile spam ettiğini görüyorum sadece.
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1 HiT u DowN 9 yıl
Haberde bir sorun yokta, neden bu ipod bölümünde görünüyor anlamadım, aynı ipad haberleri gibi biri ipad diğeri ipod kullanım amaçları farklı iki cihaz..Apple ile ilgili tüm haberler ipod iphone vs. tüm bölümlerde görünüyor bu çok gereksiz bence, apple a ait özel bir bölüm açılsın oraya yazın hem ipod la ilgili şeyler hem iphone la hem ipad le..

Ipod bölümüne neden bu kadar ipad haberi veriliyor anlam

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Not:Bu benim görüşümdür, Ipod bölümünde bu konuyla ilgilenenler olabilir, fakat yinede Ipad e özel bir bölüm açılması en iyisi olurdu, zaten Ipad le ilgilenen sürekli o bölüme bakabilirdi.
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Chaghatai 9 yıl
hobar'a bi miktar da olsa katılıyorum, yahu tamam bu haberi de yazın ama başka firmaları da görmezden gelmeyin..bugün engadget'a baktım, windows phone serisiyle ilgili birçok bilgi ortaya çıkmış, bizde tek bi haber bile yok :S
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grafiker 9 yıl
benim için gereksiz bir haber değil arkadaşım gereksiz geliyorsa girme okuma.
Bu arada dedim bu arkadaş çok ilgili çok bilgil dünyayı basını teknolojiyi çok yakından takip ediyor olmalı dedim profilini girip son mesaj larına baktımda... yorum yok
Cevap : Apple, giyilebilir bilgisayar alanında uzman bir ismi transfer etti 15 Mart 2010; 20:07:45
Cevap : Assassin's Creed 2™ (ÇIKTI) 15 Mart 2010; 19:28:18
Cevap : Ev Yapımı Pizza Tarifi (Resimli tabii ki) 15 Mart 2010; 4:15:40
Cevap : İnternetten Para - Hediye - T-shirt vb Kazanmak İçin Durma İçeri gir 15 Mart 2010; 3:43:12
Cevap : SUBAYLIK mı? POLİSLİK mi? 15 Mart 2010; 3:27:56
Cevap : 3D Resim (gözlüğe gerek yok) 15 Mart 2010; 3:24:25
Cevap : Kalem Aldım Yanlış Tercih mi ?? 15 Mart 2010; 3:07:44
Cevap : Battlefield: Bad Company 2 (ÇIKTI) 14 Mart 2010; 22:28:50
Cevap : Assassin's Creed 2™ (ÇIKTI) 14 Mart 2010; 20:19:06
Cevap : [ EdaisY 'nin Bahçesi ] - Kotalılar ilk sayfaya girmese iyi olur :) 14 Mart 2010; 13:58:19
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O.Beverly 9 yıl



Foruma özellikle Apple topicine her girişimde yeni haberler görmek (en azından kendi açımdan) çok iyi.Sanırım ilgi alakayla ilgili bir durum,ilginizi çekmeyen birşey varsa da okumazsınız olur biter.Ama gereksiz haber diye yorum yazmanızı emeğe büyük saygısızlık olarak görüyorum.

Giyilebilir bilgisayar,hımm farklı ve özgün bir şeylerin olacağı kesin.Çok ilginç cidden,aklıma binbir türlü şey geliyor
Haber için teşekkürler Shady.
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Canzz 9 yıl

grafiker

benim için gereksiz bir haber değil arkadaşım gereksiz geliyorsa girme okuma.
Bu arada dedim bu arkadaş çok ilgili çok bilgil dünyayı basını teknolojiyi çok yakından takip ediyor olmalı dedim profilini girip son mesaj larına baktımda... yorum yok

Cevap : Apple, giyilebilir bilgisayar alanında uzman bir ismi transfer etti 15 Mart 2010; 20:07:45
Cevap : Assassin's Creed 2™ (ÇIKTI) 15 Mart 2010; 19:28:18
Cevap : Ev Yapımı Pizza Tarifi (Resimli tabii ki) 15 Mart 2010; 4:15:40
Cevap : İnternetten Para - Hediye - T-shirt vb Kazanmak İçin Durma İçeri gir 15 Mart 2010; 3:43:12
Cevap : SUBAYLIK mı? POLİSLİK mi? 15 Mart 2010; 3:27:56
Cevap : 3D Resim (gözlüğe gerek yok) 15 Mart 2010; 3:24:25
Cevap : Kalem Aldım Yanlış Tercih mi ?? 15 Mart 2010; 3:07:44
Cevap : Battlefield: Bad Company 2 (ÇIKTI) 14 Mart 2010; 22:28:50
Cevap : Assassin's Creed 2™ (ÇIKTI) 14 Mart 2010; 20:19:06
Cevap : [ EdaisY 'nin Bahçesi ] - Kotalılar ilk sayfaya girmese iyi olur :) 14 Mart 2010; 13:58:19




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Hobar 9 yıl
nerde gereksiz haber varsa imza: Shady
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Shady 9 yıl

Hobar

nerde gereksiz haber varsa imza: Shady


İlk önce şunu söylemek istiyorum; her haber size hitap edecek diye birşey yok. Nedense birçok okuyucu her haberin sadece kendisine hitap etmesi gerektiğini düşünüyor. Bu haberin ana kaynağı ComputerWorld gibi önemli bir IT sitesidir. Habere gereksiz diyerek böyle önemli bir siteye de ithamda bulunmuş oldunuz.

Haberin gereksiz olup olmadığına gelince, firmaların yaptıkları transferler gelecek ürünlerin habercisidir. Apple'ın 2007 yılındaki P.A. Semiconductor'u satın alması haber olmasaydı, insanlar Apple'ın işlemci üzerinde çalıştığını ve iPad'de kullandığı A4 yongasının bu sayede yapıldığını bilecekler miydi ? Emin olun Apple'ın işlemci firmasını alım haberi içinde sizin gibi gereksiz olduğunu düşünenler olmuştur. Ancak bunun gereksiz olmadığını zaman gösterdi.

Ana konunun dışına çıktığım için diğer okuyuculardan özür diliyorum.

Herkese iyi okumalar ve iyi forumlar.
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yakazza 9 yıl
Hobar

nerde gereksiz haber varsa imza: Shady



Arkadaşım bu konu başlığı APPLE. yani burada apple haberlerini görmek siizi niye geriyor anlamadım. bu kadar da art niyetli bir cevap olamaz. ayıptır. insanların emeğine saygı duyun. haber yazmak serbest siz de o zaman kendiniz araştırın ve yazın.
ne yani patatesin kilosu 1,25 tl oldu diye haber mi bekliyosunuz yada bilmem hangi firmanın anakartı çıktı.
forumda konular tasnif edilmiş ilgi alanları ve birbirleriyle ilgilerine göre apple haberi okumak istmiyosan okumak istediğin senin merakını celbeden yada gerekli bulduğun başka konuya git.
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