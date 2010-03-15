Apple, giyilebilir bilgisayar alanında uzman bir ismi transfer etti

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Son 13 senede iflastan kurtulup Amerika'nın en değerli 5.şirketi olmayı başaran Apple'ın Ocak ayında teknoloji dünyasının önemli bir ismini bünyesine kattığı ortaya çıktı. Computerworld'de yayınlanan haber sonrası giyilebilir bilgisayar alanında uzmanlaşmış Richard DeVaul'un Apple'da "Kıdemli Prototip Mühendisi" olarak Ocak ayından bu yana çalıştığını ortaya çıktı.

Texas A&M üniversitesinden mezun olduktan sonra doktora derecesini Massachusetts Institute of Technology'den alan DeVaur, özellikle giyilebilir, portatif ve mobil çalışmaları içersine alan insan vücudu-bilgisayar etkileşimi üzerine uzmanlaşmış. 2004 yılında bu alanda faaliyet gösteren AWare Technology'i kuran DeVour, Apple'da firmanın ünlü tasarımcısı Jonathan Ive'ın altında giyilebilir teknolojiler üzerine çalışacak ve çalışmalarını Steve Jobs ve Jonathan Ive'ın yanında 7 kişi daha bilecek.