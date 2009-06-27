Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple iMac fiyatlarında indirime gidebilir

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
7,4b
1
5
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple iMac fiyatlarında indirime gidebilir
Tam Boyutta Gör

Satışa sunulduktan sonraki ilk üç gün içerisinde 1 milyon adet satan iPhone 3Gs modeliyle gündemde olan Apple, iMac fiyatlarında indirime gidebilir. Gelen bilgilere göre Mart ayında Nvidia GeForce 9400M yonga setiyle güncellenen ve grafik performansı arttırılan sistemlerde yeni iMac modelleri öncesinde fiyat indirime gidilebilir.

Bazı analistlere göre küresel ekonomik kriz nedeniyle kullanıcıların daha ucuz sistemlere yönelmesi ayrıca Microsoft tarafından yayınlanan "Laptop Hunters" reklamlarında Apple sistemlerinin Windows PC'lere oranla daha pahalı olmasının vurgulanması Apple sistemlerin satışını olumsuz etkiliyor.

Fiyat indirim planına ek olarak Apple'ın 17-inç boyutundaki dizüstü bilgisayar modelinde daha hızlı işlemci ve daha yüksek kapasiteli sabit disk kullanımına başlayacağı öte yandan diğer yeni modellerin de geliştirilmiş özelliklerle donatılıp daha agresif bir fiyatlandırma ile satışa sunulacağı konuşuluyor.

Her ne kadar henüz Apple tarafından doğrulanmasa da fiyatların yeni modellerin lanse edileceği Sonbahar döneminde %10'a varan oranda düşmesi bekleniyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
.:fat32:. 10 yıl

Yeni işletim sistemi olan Snow Lepoard yüklü macbook'lara da fiyatı yansıtabilirler mi? Ayrıca indirim yinede çoğu segmentteki tüketici için bir anlam ifade etmeyebilir fiyatları yine yüksek. Kalite için Mac için uygun bir karar yine de...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yc#1 10 yıl
Özellikle yeni modellerinde lityum polimer bataryalara bittim. Her ne kadar kullanıcı tarafında değiştirilemese de pil ömrüyle fark atıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yimmasabi 10 yıl
Mesela Mac notbook ların dış yüzeyi yekpare alüminyumdur ve ısısının büyük kısmını direk bu metal yüzeyden atar, kışın metalin ne kadar soğuğu çektiğini ilk açarken çekiyorsunuz. Kalite ve Dizeyn artısı ama birçok uyumsuzluk ve fiyat'ı da eksisi.
Bence en sağlam olan da Mac-OSX işletim sistemidir.
Sonbaharda 29$'a gelecek olan 64bit'i belios bakalim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 yıl
%10 şöyle bağırdım: (Yüzde ooonnnnn. Waavvvvvvv. Ammaaa agresifmiş beee) Yapmasaydı da pek birşey farketmezmiş.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fatihcanery 10 yıl
mac bilgisayarlarının mouse bile bi garip :) Tam kullanamadım ama karizma duruyorlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Bigboy Flash SSD G-II video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Death Stranding Türkçe Altyazı Seçeneğiyle
Bölüm Sonu Canavarı
Call of Duty: Modern Warfare PS4, Xbox
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim