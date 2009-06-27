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Satışa sunulduktan sonraki ilk üç gün içerisinde 1 milyon adet satan iPhone 3Gs modeliyle gündemde olan Apple, iMac fiyatlarında indirime gidebilir. Gelen bilgilere göre Mart ayında Nvidia GeForce 9400M yonga setiyle güncellenen ve grafik performansı arttırılan sistemlerde yeni iMac modelleri öncesinde fiyat indirime gidilebilir.

Bazı analistlere göre küresel ekonomik kriz nedeniyle kullanıcıların daha ucuz sistemlere yönelmesi ayrıca Microsoft tarafından yayınlanan "Laptop Hunters" reklamlarında Apple sistemlerinin Windows PC'lere oranla daha pahalı olmasının vurgulanması Apple sistemlerin satışını olumsuz etkiliyor.

Fiyat indirim planına ek olarak Apple'ın 17-inç boyutundaki dizüstü bilgisayar modelinde daha hızlı işlemci ve daha yüksek kapasiteli sabit disk kullanımına başlayacağı öte yandan diğer yeni modellerin de geliştirilmiş özelliklerle donatılıp daha agresif bir fiyatlandırma ile satışa sunulacağı konuşuluyor.

Her ne kadar henüz Apple tarafından doğrulanmasa da fiyatların yeni modellerin lanse edileceği Sonbahar döneminde %10'a varan oranda düşmesi bekleniyor.