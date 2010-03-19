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Apple, iPad AppStore için hazırlanan uygulamaları bekliyor

9 yıl
6,2b
1
Diğer
Shady
Haber Editörü
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Apple, iPad AppStore için hazırlanan uygulamaları bekliyor
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3 Nisan'da iPad'le kullanıcının karşısına çıkmaya hazırlanan Apple, geliştiricilere "iPad AppStore'un büyük açılışının bir parçası olun" dediği bir elektronik posta gönderdi. Gönderilen bu postada Apple geliştiricilere iPad'e özel olarak geliştirdikleri uygulamaların 3 Nisan'da iPad AppStore'da yerini alması için kendilerine göndermeye davet ediyor. Bilindiği gibi Apple, geliştiricilerin hazırladığı uygulamaları test edip onay verdikten sonra AppStore'da yer almasına izin veriyor.

Çıktığı günden bu yana tüketicileri ikiye bölen iPad'in iPhone ve iPod Touch'dan daha farklı bir cihaz olduğunu hissettirecek bu uygulamaların bir kaçı 27 Ocak'ta basına gösterilmişti. Mevcut iPhone OS'li cihazlara göre daha güçlü donanıma sahip olan iPad, geliştiricilerin daha gelişmiş grafiklere sahip uygulamalar hazırlamasına imkan veriyor. Bakalım iPhone'da olduğu gibi iPad'de rakiplerine üstünlüğünü uygulama alanında mı sağlayacak ?


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