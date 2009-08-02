Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Apple Jailbreak'e karşı kullanıcılarını yeniden uyardı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
28,5b
1
24
Diğer
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Apple Jailbreak'e karşı kullanıcılarını yeniden uyardı
Tam Boyutta Gör

EFF (Electronic Frontier Foundation)'nin Amerikan Telif Hakları Ofisine başvurarak Jailbreak'i yasallaştırmak için yaptığı son başvuruya karşı konuyla ilgili hazırladığı dosyayı gönderen Apple,son olarak destek sayfasındaki “Yasal Olmayan Modifikasyonların Zararları” başlıklı dökümanında yaptığı güncellemeyle kullanıcılarını Jailbreak'in olası zararlarına karşı yeniden uyardı.

Hazırladığı dökümanda yasal olmayan modifikasyonların neden olabilecekleri risklerin kullanıcılar tarafından anlaşılamadığını ve bu işlemin cihazda meydana gelecek aksamaların temel nedeni olduğunu iddia edilerek Apple'ın yasal olmayan bütün işlemlere karşı olduğu belirtildi.

Apple,EFF'nin girişimine karşı Telif Hakları Ofisine gönderdiği dosyada Jailbreak işleminin korsanlara cihazın GSM ağlarıyla bağlantı kurmasını sağlayan anabant işlemci yazılımını değiştirme imkanı verdiğinden mobil telefon kuleleri içinde tehlikeye neden olduğunu ve bu yazılım kontrolünün korsanlara geçmesinin kurumsal bilgisayarların güvenlik duvarının kaldırılmasıyla eşdeğer olduğundan potensiyel risk yarattığını iddia etmişti.EFF'nin hukuk danışmanı Fred von Lohmann'da Apple'ın iddialarının gülünç olduğunu açıklamıştı.


http://support.apple.com/kb/HT3743 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Shady 10 yıl
@ensar2606
AppStore'da ücretli satılan bir programın satış fiyatının %70'i geliştiriciye veriliyor.Yani AppStore'u farklı yapan,geliştiriceleride kendisine çekmesinin nedenlerinden biri bu.Örneğin 2 Dolardan satılan bir programın her yüklenişinde geliştiriciye 1.4 dolar para aktarılıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
No Life 'Til Leather 10 yıl
Apple'ın bu konudaki endişesi kontrolün elden gitmesinin dışında maddi sebeplere de dayalı bence.Nasıl ki herhangi bir ürünün, hizmetin satışından değil satış sonrasından para kazanılıyorsa Apple'da da işler böyle yürüyor.Örneğin bir üretici sattığı yazıcıdan değil, tonerinden para kazanır.Konsol üreticileri konsollardan değil, oyunlardan para kazanır.Tüketici de ürün ve hizmeti satın aldığında herşeyin onun için ulaşılabilir olduğunu sanar.Oyunları orjinal alıp oynamak yerine,internetten indirir,kopyalar çalar çırpar ama o parayı üreticiye vermez.Oyun konusunda insanların bu tutumuna hak vermiyor değilim açıkçası.Çünkü fiyatlar bir insanın alım gücünden çok fazla.Fakat Apple'da aynı olduğunu sanmıyorum.App Store'da çoğu uygulama $0,99.$10'ı geçene rastlamadım açıkçası.Apple zaten iPhone ve iPod'u daha ulaşılabilir kılmak için fiyatları iyice aşağıya çekti.Apple herkesin yaptığı gibi sattığı iPod, İphone vs. den değil, aksesuarlarından, App Store'dan vb. yerlerden parayı kazanıyor.Bence Apple'ın bu tutumunun bir nedeni de bu.Bence de bu konuda Apple biraz haklı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensar2606 10 yıl

Shady

@ensar2606

AppStore'da ücretli satılan bir programın satış fiyatının %70'i geliştiriciye veriliyor.Yani AppStore'u farklı yapan,geliştiriceleride kendisine çekmesinin nedenlerinden biri bu.Örneğin 2 Dolardan satılan bir programın her yüklenişinde geliştiriciye 1.4 dolar para aktarılıyor.


Apple zaten kullanıcının korsan yükleme yapacağını bildiği için bu kadar yüksek payı geliştiriciye vaadediyor. Geliştirici bunu farkedemiyor ve yüksek payı görünce program üretip duruyor. Eline az para geçse bile yazılım çeşitliliği sayesinde bir bakıma Apple ı destekleyerek daha fazla ürünü satmasına yardımcı oluyor. Ama Apple ın bazı yanlarını takdir ediyorum. Mesela çıkardığı ürünleri hep farklı bir model olarak değilde, aynı modelin farklı jenerasyonu olarak sunuyor. Bu durum hem ürünlerin hep güncel kalmasını, hem de değişik yazılım üretmeye gerek kalmamasını sağlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Shady 10 yıl
@ensar2606
Sen özgürüm diyerek başka bir insanın haklarına tecavüz edemezsin,etmemelisin.Ancak Jailbreak dediğimiz olayda AppStore'dan satılan programları (Ödenen ücretin çok büyük bir kısmı programın yapımcısına gidiyor) korsan olarak kullanabiliyorsun.Eee şimdi bu yapılan o programları geliştiren insanlara haksızlık değil mi ? Kendimizi çok fazla düşünüyoruz.Telefona 100lerce program yüklemek yerine işimizi yarayacak olanları yüklesek daha iyi olmaz mı ?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensar2606 10 yıl
Shady Arkadaşım

Bence programcılık, zaten uğraşıp birşeyler üretenlere hakkından fazlasını veriyor. O şirketler programcıya yaptığı programın değerlendirilip kabulunden sonra belirli bir ücret verdiği gibi, satılacak programın çok küçük bir kar payını da programcıya vererek olayı kapatıyor. Aslına bakılırsa şirket burada daha çok para kazanıyor. O yüzden aslında korsan kullanım programcıya değil şirkete zarar veriyor. Tabii buna zarar denirse. Çünkü korsan yazılım yüklenebilme özelliği ve kullanılabilecek program sayısı artınca elektronik aletler daha çok satılıyor ki, bu durum da şirket çaktırmadan korsan yazılımdan zarar değil kar elde ediyor. Ben bu durumu müzik piyasasında da görüyorum. Korsan mp3 kullanımıyla şarkılar daha çok kişiye ulaşarak, eğer şarkı beğeniliyorsa şarkıyı söyleyen kişilerin daha çok şöhrete kavuşmasını sağlıyor. Bu durum şarkıyı söyleyen kişilerin reklamlarda oynamasına, konserlerde daha çok kişi toplamasına ve diğer organizasyonlarda daha büyük meblağlar elde etmesine yarıyor. Elbette herkes gibi bende "korsana hayır"
diyorum ve hiç kimsenin yapmadığı gibi korsan yazılım ve mp3 indirmiyorum.


Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aktuz 10 yıl
knou jail breake karşı olmak değil tam olarak, isteseler tamamen önleyebilirlerde. konu jail break işinin resmiyete dökülmesi ve apple ın cihazlar üzerindeki kontrolünü kaybetmesi. ücretli yazılım güncellemeleri, ücretli programlar, oyunlar, şarkılar ..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
lonely_man 10 yıl
Sadece gülüyorum.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ensar2606 10 yıl
Microsoft, Apple, Sony vb elektronik cihaz ve bu cihazlara ait yazılımları pazarlayan şirketlerin "Sadece parayla alıp benim yazılımlarımı kullanacaksın" tarzında bir baskı yapması bana ortaçağ avrupasındaki derebeyleri hatırlatıyor. Bu derebeyler nehirler üzerine köprüler yapıp köprüden geçen milletten para alırlarmış. Ama halkın nehri geçmek için başka yöntemler kullanmasını engelledikleri gibi farklı çözümler deneyenleri de ibret olsun diye feci bir şekilde cezalandırırlarmış. Eğer o kadar ücretle köprüden geçmek istemeyen birim olursa da hapse attırırlarmış. Bu şirketlerin kendi ürettiği malları alan müşterilerine reva gördüğü durumda aynen bunun gibi. Bence bir kişi parasını verip aldığı elektronik cihaza istediği yazılımı kurma özgürlüğü olmalı. Zaten son yıllarda özellikle Microsoft un bilgisayar piyasasındaki tekelleşmesine karşı alternatifler üretilmeye çalışılıyor. Amahalen tekel haldeler ve çabalra yetersiz...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cK2oo7 10 yıl


"Jailbreak işleminin korsanlara cihazın GSM ağlarıyla bağlantı kurmasını sağlayan anabant işlemci yazılımını değiştirme imkanı verdiğinden mobil telefon kuleleri içinde tehlikeye neden olduğunu "

herhangi bir Handset'in Baz Istasyonuna zarar verme olasiligi var midir ? Ben sanmiyorum... Bilen bir arkadas var mi ?

Selamlar


Shady


EFF (Electronic Frontier Foundation)'nin Amerikan Telif Hakları Ofisine başvurarak Jailbreak'i yasallaştırmak için yaptığı son başvuruya karşı konuyla ilgili hazırladığı dosyayı gönderen Apple,son olarak destek sayfasındaki �Yasal Olmayan Modifikasyonların Zararları� başlıklı dökümanında yaptığı güncellemeyle kullanıcılarını Jailbreak'in olası zararlarına karşı yeniden uyardı.


Hazırladığı dökümanda yasal olmayan modifikasyonların neden olabilecekleri risklerin kullanıcılar tarafından anlaşılamadığını ve bu işlemin cihazda meydana gelecek aksamaların temel nedeni olduğunu iddia edilerek Apple'ın yasal olmayan bütün işlemlere karşı olduğu belirtildi.


Apple,EFF'nin girişimine karşı Telif Hakları Ofisine gönderdiği dosyada Jailbreak işleminin korsanlara cihazın GSM ağlarıyla bağlantı kurmasını sağlayan anabant işlemci yazılımını değiştirme imkanı verdiğinden mobil telefon kuleleri içinde tehlikeye neden olduğunu ve bu yazılım kontrolünün korsanlara geçmesinin kurumsal bilgisayarların güvenlik duvarının kaldırılmasıyla eşdeğer olduğundan potensiyel risk yarattığını iddia etmişti.EFF'nin hukuk danışmanı Fred von Lohmann'da Apple'ın iddialarının gülünç olduğunu açıklamıştı.



Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
realbrutal 10 yıl
jailbreak olmasa bu telefon bu kadar satarmıydı sizce????
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yekoo 10 yıl
iphone uyarıcı damla telefon acıklarına karsı uyarır!!
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kahveisteyen 10 yıl
İnsanları jailbreak kurmaya mecbur et, sonra da tehlikeli de. E, sen telefonu açık platform yapaydın baştan. Biz bayılıyor muyuz saatlerce telefon kırmakla uğraşmaya ey Steve Jobs?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Commander 10 yıl

kahveisteyen

İnsanları jailbreak kurmaya mecbur et, sonra da tehlikeli de. E, sen telefonu açık platform yapaydın baştan. Biz bayılıyor muyuz saatlerce telefon kırmakla uğraşmaya ey Steve Jobs?



Yasal olmayan herşeye karşıymışşş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Aktif Çamur 10 yıl

kahveisteyen

İnsanları jailbreak kurmaya mecbur et, sonra da tehlikeli de. E, sen telefonu açık platform yapaydın baştan. Biz bayılıyor muyuz saatlerce telefon kırmakla uğraşmaya ey Steve Jobs?


doğru söze ne denir
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +215 Bloodin +181 BlackLead +177 madmahmutd +149 theozy +148 Mugetsuga +137 Domatore +116 celik44 +116 Galatas4ray +112 Murat.Ak +112
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
28470 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Apple, eff ve
3 etiket daha iPhone Jailbreak ipod touch
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Fiyat / Performans odaklı MP3 çalar SONY NWZ-B142F Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim