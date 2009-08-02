Apple Jailbreak'e karşı kullanıcılarını yeniden uyardı

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EFF (Electronic Frontier Foundation)'nin Amerikan Telif Hakları Ofisine başvurarak Jailbreak'i yasallaştırmak için yaptığı son başvuruya karşı konuyla ilgili hazırladığı dosyayı gönderen Apple,son olarak destek sayfasındaki “Yasal Olmayan Modifikasyonların Zararları” başlıklı dökümanında yaptığı güncellemeyle kullanıcılarını Jailbreak'in olası zararlarına karşı yeniden uyardı.

Hazırladığı dökümanda yasal olmayan modifikasyonların neden olabilecekleri risklerin kullanıcılar tarafından anlaşılamadığını ve bu işlemin cihazda meydana gelecek aksamaların temel nedeni olduğunu iddia edilerek Apple'ın yasal olmayan bütün işlemlere karşı olduğu belirtildi.

Apple,EFF'nin girişimine karşı Telif Hakları Ofisine gönderdiği dosyada Jailbreak işleminin korsanlara cihazın GSM ağlarıyla bağlantı kurmasını sağlayan anabant işlemci yazılımını değiştirme imkanı verdiğinden mobil telefon kuleleri içinde tehlikeye neden olduğunu ve bu yazılım kontrolünün korsanlara geçmesinin kurumsal bilgisayarların güvenlik duvarının kaldırılmasıyla eşdeğer olduğundan potensiyel risk yarattığını iddia etmişti.EFF'nin hukuk danışmanı Fred von Lohmann'da Apple'ın iddialarının gülünç olduğunu açıklamıştı.

http://support.apple.com/kb/HT3743