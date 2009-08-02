Apple Jailbreak'e karşı kullanıcılarını yeniden uyardı

EFF (Electronic Frontier Foundation)'nin Amerikan Telif Hakları Ofisine başvurarak Jailbreak'i yasallaştırmak için yaptığı son başvuruya karşı konuyla ilgili hazırladığı dosyayı gönderen Apple,son olarak destek sayfasındaki “Yasal Olmayan Modifikasyonların Zararları” başlıklı dökümanında yaptığı güncellemeyle kullanıcılarını Jailbreak'in olası zararlarına karşı yeniden uyardı.
Hazırladığı dökümanda yasal olmayan modifikasyonların neden olabilecekleri risklerin kullanıcılar tarafından anlaşılamadığını ve bu işlemin cihazda meydana gelecek aksamaların temel nedeni olduğunu iddia edilerek Apple'ın yasal olmayan bütün işlemlere karşı olduğu belirtildi.
Apple,EFF'nin girişimine karşı Telif Hakları Ofisine gönderdiği dosyada Jailbreak işleminin korsanlara cihazın GSM ağlarıyla bağlantı kurmasını sağlayan anabant işlemci yazılımını değiştirme imkanı verdiğinden mobil telefon kuleleri içinde tehlikeye neden olduğunu ve bu yazılım kontrolünün korsanlara geçmesinin kurumsal bilgisayarların güvenlik duvarının kaldırılmasıyla eşdeğer olduğundan potensiyel risk yarattığını iddia etmişti.EFF'nin hukuk danışmanı Fred von Lohmann'da Apple'ın iddialarının gülünç olduğunu açıklamıştı.
http://support.apple.com/kb/HT3743 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
AppStore'da ücretli satılan bir programın satış fiyatının %70'i geliştiriciye veriliyor.Yani AppStore'u farklı yapan,geliştiriceleride kendisine çekmesinin nedenlerinden biri bu.Örneğin 2 Dolardan satılan bir programın her yüklenişinde geliştiriciye 1.4 dolar para aktarılıyor.
Apple zaten kullanıcının korsan yükleme yapacağını bildiği için bu kadar yüksek payı geliştiriciye vaadediyor. Geliştirici bunu farkedemiyor ve yüksek payı görünce program üretip duruyor. Eline az para geçse bile yazılım çeşitliliği sayesinde bir bakıma Apple ı destekleyerek daha fazla ürünü satmasına yardımcı oluyor. Ama Apple ın bazı yanlarını takdir ediyorum. Mesela çıkardığı ürünleri hep farklı bir model olarak değilde, aynı modelin farklı jenerasyonu olarak sunuyor. Bu durum hem ürünlerin hep güncel kalmasını, hem de değişik yazılım üretmeye gerek kalmamasını sağlıyor.
Sen özgürüm diyerek başka bir insanın haklarına tecavüz edemezsin,etmemelisin.Ancak Jailbreak dediğimiz olayda AppStore'dan satılan programları (Ödenen ücretin çok büyük bir kısmı programın yapımcısına gidiyor) korsan olarak kullanabiliyorsun.Eee şimdi bu yapılan o programları geliştiren insanlara haksızlık değil mi ? Kendimizi çok fazla düşünüyoruz.Telefona 100lerce program yüklemek yerine işimizi yarayacak olanları yüklesek daha iyi olmaz mı ?
Bence programcılık, zaten uğraşıp birşeyler üretenlere hakkından fazlasını veriyor. O şirketler programcıya yaptığı programın değerlendirilip kabulunden sonra belirli bir ücret verdiği gibi, satılacak programın çok küçük bir kar payını da programcıya vererek olayı kapatıyor. Aslına bakılırsa şirket burada daha çok para kazanıyor. O yüzden aslında korsan kullanım programcıya değil şirkete zarar veriyor. Tabii buna zarar denirse. Çünkü korsan yazılım yüklenebilme özelliği ve kullanılabilecek program sayısı artınca elektronik aletler daha çok satılıyor ki, bu durum da şirket çaktırmadan korsan yazılımdan zarar değil kar elde ediyor. Ben bu durumu müzik piyasasında da görüyorum. Korsan mp3 kullanımıyla şarkılar daha çok kişiye ulaşarak, eğer şarkı beğeniliyorsa şarkıyı söyleyen kişilerin daha çok şöhrete kavuşmasını sağlıyor. Bu durum şarkıyı söyleyen kişilerin reklamlarda oynamasına, konserlerde daha çok kişi toplamasına ve diğer organizasyonlarda daha büyük meblağlar elde etmesine yarıyor. Elbette herkes gibi bende "korsana hayır" diyorum ve hiç kimsenin yapmadığı gibi korsan yazılım ve mp3 indirmiyorum.
"Jailbreak işleminin korsanlara cihazın GSM ağlarıyla bağlantı kurmasını sağlayan anabant işlemci yazılımını değiştirme imkanı verdiğinden mobil telefon kuleleri içinde tehlikeye neden olduğunu "
herhangi bir Handset'in Baz Istasyonuna zarar verme olasiligi var midir ? Ben sanmiyorum... Bilen bir arkadas var mi ?
Selamlar
Yasal olmayan herşeye karşıymışşş..
doğru söze ne denir