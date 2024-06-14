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Tam Boyutta Gör Yapay zekayı işletim sistemlerine entegre etmesiyle yeniden dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple, görünüşe göre bir toplu dava ile karşı karşıya. Apple, Kaliforniya'daki 12.000'den fazla kadın çalışanına benzer işlerde çalışan erkeklerden daha az ücret ödediği gerekçesiyle büyük bir davayla yüzleşebilir.

Apple'a ayrımcılık davası

Apple’da on yıldan fazla bir süre çalışan iki kadının açtığı davada, şirketin mühendislik, pazarlama ve AppleCare bölümlerindeki kadın çalışanlara sistematik olarak düşük ücret ödediği iddia ediliyor.

Aktarılanlara göre Apple, çalışanlarının başlangıç ücretlerini bir önceki işlerindeki maaşlarına veya maaş beklentilerine dayandırıyor. Bunun da kadınlar için daha düşük ücret oranlarıyla sonuçlandığı belirtiliyor. Açılan davada aynı zamanda Apple'ın zam ve ikramiyeler konusunda da kadınlara karşı önyargılı olduğu iddia ediliyor.

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Apple ise yaptığı açıklamada 2017'den bu yana cinsiyete dayalı ücret eşitliğini sağlayarak sürdürdüğünü söylüyor. Şirket ayrıca her yıl ekip üyelerinin eşit ücret alıp almadığını incelemek için şirket dışından biz uzmanla çalıştıklarının altını çiziyor. Öte yandan davanın avukatı, Apple'ın uygulamalarının mevcut cinsiyete dayalı ücret farklılıklarını sürdürdüğünü ve genişlettiğini belirtiyor.

Ek olarak Apple'ın "yetenekli" olduğu düşünülen çalışanlarına daha fazla ödeme yaparak onları ödüllendirdiği ancak bu uygulamanın orantısız bir şekilde erkekleri kapsadığı da iddia ediliyor. Davacılar, Apple’ı işyerinde cinsiyet önyargısını ve haksız iş uygulamalarını yasaklayan eyalet yasalarını ihlal etmekle suçluyor.

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Apple, kadın çalışanlara düşük ücret ödemekle suçlanıyor