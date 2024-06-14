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    Apple, kadın çalışanlara düşük ücret ödemekle suçlanıyor

    Apple, ABD’de yeni bir toplu dava ile karşı karşıya kalmış durumda. Teknoloji devinin Kaliforniya'daki 12.000'den fazla kadın çalışanına düşük ücret ödediği belirtiliyor.
    Apple, kadın çalışanlara düşük ücret ödemekle suçlanıyor Tam Boyutta Gör
    Yapay zekayı işletim sistemlerine entegre etmesiyle yeniden dünyanın en değerli şirketi haline gelen Apple, görünüşe göre bir toplu dava ile karşı karşıya. Apple, Kaliforniya'daki 12.000'den fazla kadın çalışanına benzer işlerde çalışan erkeklerden daha az ücret ödediği gerekçesiyle büyük bir davayla yüzleşebilir.

    Apple'a ayrımcılık davası

    Apple’da on yıldan fazla bir süre çalışan iki kadının açtığı davada, şirketin mühendislik, pazarlama ve AppleCare bölümlerindeki kadın çalışanlara sistematik olarak düşük ücret ödediği iddia ediliyor.

    Aktarılanlara göre Apple, çalışanlarının başlangıç ücretlerini bir önceki işlerindeki maaşlarına veya maaş beklentilerine dayandırıyor. Bunun da kadınlar için daha düşük ücret oranlarıyla sonuçlandığı belirtiliyor. Açılan davada aynı zamanda Apple'ın zam ve ikramiyeler konusunda da kadınlara karşı önyargılı olduğu iddia ediliyor.

    Apple ise yaptığı açıklamada 2017'den bu yana cinsiyete dayalı ücret eşitliğini sağlayarak sürdürdüğünü söylüyor. Şirket ayrıca her yıl ekip üyelerinin eşit ücret alıp almadığını incelemek için şirket dışından biz uzmanla çalıştıklarının altını çiziyor. Öte yandan davanın avukatı, Apple'ın uygulamalarının mevcut cinsiyete dayalı ücret farklılıklarını sürdürdüğünü ve genişlettiğini belirtiyor.

    Ek olarak Apple'ın "yetenekli" olduğu düşünülen çalışanlarına daha fazla ödeme yaparak onları ödüllendirdiği ancak bu uygulamanın orantısız bir şekilde erkekleri kapsadığı da iddia ediliyor. Davacılar, Apple’ı işyerinde cinsiyet önyargısını ve haksız iş uygulamalarını yasaklayan eyalet yasalarını ihlal etmekle suçluyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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