Apple, kadın çalışanlara düşük ücret ödemekle suçlanıyor

Apple'a ayrımcılık davası
Apple’da on yıldan fazla bir süre çalışan iki kadının açtığı davada, şirketin mühendislik, pazarlama ve AppleCare bölümlerindeki kadın çalışanlara sistematik olarak düşük ücret ödediği iddia ediliyor.
Aktarılanlara göre Apple, çalışanlarının başlangıç ücretlerini bir önceki işlerindeki maaşlarına veya maaş beklentilerine dayandırıyor. Bunun da kadınlar için daha düşük ücret oranlarıyla sonuçlandığı belirtiliyor. Açılan davada aynı zamanda Apple'ın zam ve ikramiyeler konusunda da kadınlara karşı önyargılı olduğu iddia ediliyor.
Apple ise yaptığı açıklamada 2017'den bu yana cinsiyete dayalı ücret eşitliğini sağlayarak sürdürdüğünü söylüyor. Şirket ayrıca her yıl ekip üyelerinin eşit ücret alıp almadığını incelemek için şirket dışından biz uzmanla çalıştıklarının altını çiziyor. Öte yandan davanın avukatı, Apple'ın uygulamalarının mevcut cinsiyete dayalı ücret farklılıklarını sürdürdüğünü ve genişlettiğini belirtiyor.
Ek olarak Apple'ın "yetenekli" olduğu düşünülen çalışanlarına daha fazla ödeme yaparak onları ödüllendirdiği ancak bu uygulamanın orantısız bir şekilde erkekleri kapsadığı da iddia ediliyor. Davacılar, Apple’ı işyerinde cinsiyet önyargısını ve haksız iş uygulamalarını yasaklayan eyalet yasalarını ihlal etmekle suçluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.