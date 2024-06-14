Apple Watch'a WhatsApp yüklemek mümkün: İşte yolu

- Apple Watch WhatsApp yükleme adımları 📲
- Apple Watch WhatsApp mesajları nasıl okunur?
- Apple Watch WhatsApp bildirimleri nasıl gelir?
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WhatsApp, çoğu telefonda varsayılan mesajlaşma uygulaması. Akıllı saatler söz konusu olduğunda, WearOS’li akıllı saatlerde kullanılabiliyor ancak Apple Watch için resmî WhatsApp uygulaması bulunmuyor. Haliyle iPhone kullanıcıları “WhatsApp Apple Watch’a nasıl yüklenir?” merak ediyor. Bu rehber yazıdaki basit ve hızlı adımlarla Apple Watch’ta WhatsApp nasıl kullanılır öğrenebilirsiniz.
Apple Watch WhatsApp yükleme adımları 📲
- iPhone’da Watch uygulamasını açın.
- App Store’a girin.
- WatchChat2 uygulamasını aratıp indirin.
- Uygulamayı Apple Watch’ta açın.
- iPhone’da WhatsApp’ı açın.
- Ayarlar’a girip Bağlı cihazlara dokunun.
- Apple Watch’ta QR kodu okutun.
Apple Watch WhatsApp mesajları nasıl okunur?
Apple Watch’a WhatsApp’tan bir bildirim geldiğinde, “Merhaba, “Naber?”, “Tamam” veya “Yoldayım” gibi önerilen mesajlardan birini kullanarak yanıt verebilirsiniz. Hazır mesajlar aceleniz varsa kullanışlıdır. Ancak, bazen bunlar yeterli olmayabilir ve Apple Watch’tan Whatsapp mesajını cevaplamak isteyebilirsiniz. Bu durumda saatin yerleşik mikrofonunu kullanarak dikte ile mesajınızı yazabilir veya mesaj yazmak için doğrudan mini klavyeyi kullanabilirsiniz.
Apple Watch WhatsApp bildirimleri nasıl gelir?
- iPhone’da Watch uygulamasını açın.
- Bildirimler’e dokunun.
- iPhone uyarılarını yansıt bölümüne gelin.
- WhatsApp’ı açın.
- WhatsApp bildirimleri Apple Watch’a gelmeye başlayacak.
WhatsApp’tan gelen bildirimleri Apple Watch’tan görebilir, mesajları saatinizden okuyabilirsiniz. Ancak, resimli ve videolu mesajlar bulanık şekilde gösterilir; üçüncü parti uygulama kullanmadan saatinizden görüntüleyemezsiniz. Bu arada Apple Watch WhatsApp bildirimleri gelmiyorsa, iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın, Bildirimler’e dokunun. WhatsApp’a girin ve kilitli ekran seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.
WhatsApp’ı Apple Watch’ta kullanmak için iOS 9.1 ve daha yeni iOS sürümü, watchOS 2 ve daha güncel watchOS sürümü ve WhatsApp 2.12.9 sürümünün yüklü olması gerekir. Apple Watch için resmî WhatsApp uygulaması yoktur ancak saatten bildirimleri okuyabilir, mesajlara yanıt verebilir ve mesaj alıp gönderebilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.