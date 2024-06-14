Apple Watch'a WhatsApp yüklemek mümkün: İşte yolu

WhatsApp, çoğu telefonda varsayılan mesajlaşma uygulaması. Akıllı saatler söz konusu olduğunda, WearOS’li akıllı saatlerde kullanılabiliyor ancak Apple Watch için resmî WhatsApp uygulaması bulunmuyor. Haliyle iPhone kullanıcıları “WhatsApp Apple Watch’a nasıl yüklenir?” merak ediyor. Bu rehber yazıdaki basit ve hızlı adımlarla Apple Watch’ta WhatsApp nasıl kullanılır öğrenebilirsiniz.

Apple Watch WhatsApp yükleme adımları 📲 Tam Boyutta Gör WatchChat 2, Apple Watch için WhatsApp uygulamasıdır. Uygulamanın kullanımı basittir. WhatsApp mesajlarını okumanıza, cevaplamanıza ve hatta fotoğrafları ve videoları görüntülemenize olanak tanır. İşte adım adım Apple Watch’a WhatsApp yükleme 👇🏻 iPhone’da Watch uygulamasını açın. App Store’a girin. WatchChat2 uygulamasını aratıp indirin. Uygulamayı Apple Watch’ta açın. iPhone’da WhatsApp’ı açın. Ayarlar’a girip Bağlı cihazlara dokunun. Apple Watch’ta QR kodu okutun.

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Apple Watch WhatsApp mesajları nasıl okunur? Tam Boyutta Gör Apple Watch'a gelen WhatsApp mesajlarını okuyup yanıtlamak için WatchChat uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama yüklemeden de yerleşik mikrofon veya klavyeyi kullanarak Apple Watch'tan WhatsApp mesajlarını okumanız, mesaj yazmanız, gelen bildirimleri cevaplamanız mümkündür. Apple Watch’a WhatsApp’tan bir bildirim geldiğinde, “Merhaba, “Naber?”, “Tamam” veya “Yoldayım” gibi önerilen mesajlardan birini kullanarak yanıt verebilirsiniz. Hazır mesajlar aceleniz varsa kullanışlıdır. Ancak, bazen bunlar yeterli olmayabilir ve Apple Watch’tan Whatsapp mesajını cevaplamak isteyebilirsiniz. Bu durumda saatin yerleşik mikrofonunu kullanarak dikte ile mesajınızı yazabilir veya mesaj yazmak için doğrudan mini klavyeyi kullanabilirsiniz.

Apple Watch WhatsApp bildirimleri nasıl gelir? Tam Boyutta Gör WhatsApp mesaj bildirimlerinin Apple Watch’a gelmesini istiyorsanız, izlemeniz gereken basit adımlar ⬇️ iPhone’da Watch uygulamasını açın. Bildirimler’e dokunun. iPhone uyarılarını yansıt bölümüne gelin. WhatsApp’ı açın. WhatsApp bildirimleri Apple Watch’a gelmeye başlayacak. WhatsApp’tan gelen bildirimleri Apple Watch’tan görebilir, mesajları saatinizden okuyabilirsiniz. Ancak, resimli ve videolu mesajlar bulanık şekilde gösterilir; üçüncü parti uygulama kullanmadan saatinizden görüntüleyemezsiniz. Bu arada Apple Watch WhatsApp bildirimleri gelmiyorsa, iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın, Bildirimler’e dokunun. WhatsApp’a girin ve kilitli ekran seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.

WhatsApp’ı Apple Watch’ta kullanmak için iOS 9.1 ve daha yeni iOS sürümü, watchOS 2 ve daha güncel watchOS sürümü ve WhatsApp 2.12.9 sürümünün yüklü olması gerekir. Apple Watch için resmî WhatsApp uygulaması yoktur ancak saatten bildirimleri okuyabilir, mesajlara yanıt verebilir ve mesaj alıp gönderebilirsiniz.

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