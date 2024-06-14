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    Apple Watch'a WhatsApp yüklemek mümkün: İşte yolu

    Apple Watch'ta WhatsApp nasıl kullanılır sıkça merak ediliyor. Buradaki Apple Watch'a WhatsApp yükleme adımlarıyla saatten bildirimleri okuma, mesaj yazma ve fazlasını yapabilirsiniz.

    WhatsApp, çoğu telefonda varsayılan mesajlaşma uygulaması. Akıllı saatler söz konusu olduğunda, WearOS’li akıllı saatlerde kullanılabiliyor ancak Apple Watch için resmî WhatsApp uygulaması bulunmuyor. Haliyle iPhone kullanıcıları “WhatsApp Apple Watch’a nasıl yüklenir?” merak ediyor. Bu rehber yazıdaki basit ve hızlı adımlarla Apple Watch’ta WhatsApp nasıl kullanılır öğrenebilirsiniz.

    Apple Watch WhatsApp yükleme adımları 📲

    apple watch whatsapp nasıl yüklenir Tam Boyutta Gör
    WatchChat 2, Apple Watch için WhatsApp uygulamasıdır. Uygulamanın kullanımı basittir. WhatsApp mesajlarını okumanıza, cevaplamanıza ve hatta fotoğrafları ve videoları görüntülemenize olanak tanır. İşte adım adım Apple Watch’a WhatsApp yükleme 👇🏻
    1. iPhone’da Watch uygulamasını açın.
    2. App Store’a girin.
    3. WatchChat2 uygulamasını aratıp indirin.
    4. Uygulamayı Apple Watch’ta açın.
    5. iPhone’da WhatsApp’ı açın.
    6. Ayarlar’a girip Bağlı cihazlara dokunun.
    7. Apple Watch’ta QR kodu okutun.

    Apple Watch WhatsApp mesajları nasıl okunur?

    apple watch whatsapp mesajları okuma & cevaplama Tam Boyutta Gör
    Apple Watch'a gelen WhatsApp mesajlarını okuyup yanıtlamak için WatchChat uygulamasını kullanabilirsiniz. Uygulama yüklemeden de yerleşik mikrofon veya klavyeyi kullanarak Apple Watch'tan WhatsApp mesajlarını okumanız, mesaj yazmanız, gelen bildirimleri cevaplamanız mümkündür.

    Apple Watch’a WhatsApp’tan bir bildirim geldiğinde, “Merhaba, “Naber?”, “Tamam” veya “Yoldayım” gibi önerilen mesajlardan birini kullanarak yanıt verebilirsiniz. Hazır mesajlar aceleniz varsa kullanışlıdır. Ancak, bazen bunlar yeterli olmayabilir ve Apple Watch’tan Whatsapp mesajını cevaplamak isteyebilirsiniz. Bu durumda saatin yerleşik mikrofonunu kullanarak dikte ile mesajınızı yazabilir veya mesaj yazmak için doğrudan mini klavyeyi kullanabilirsiniz.

    Apple Watch WhatsApp bildirimleri nasıl gelir?

    apple watch whatsapp bildirimleri açma Tam Boyutta Gör
    WhatsApp mesaj bildirimlerinin Apple Watch’a gelmesini istiyorsanız, izlemeniz gereken basit adımlar ⬇️
    1. iPhone’da Watch uygulamasını açın.
    2. Bildirimler’e dokunun.
    3. iPhone uyarılarını yansıt bölümüne gelin.
    4. WhatsApp’ı açın.
    5. WhatsApp bildirimleri Apple Watch’a gelmeye başlayacak.

    WhatsApp’tan gelen bildirimleri Apple Watch’tan görebilir, mesajları saatinizden okuyabilirsiniz. Ancak, resimli ve videolu mesajlar bulanık şekilde gösterilir; üçüncü parti uygulama kullanmadan saatinizden görüntüleyemezsiniz. Bu arada Apple Watch WhatsApp bildirimleri gelmiyorsa, iPhone’da Ayarlar uygulamasını açın, Bildirimler’e dokunun. WhatsApp’a girin ve kilitli ekran seçeneğinin seçili olduğundan emin olun.

    WhatsApp’ı Apple Watch’ta kullanmak için iOS 9.1 ve daha yeni iOS sürümü, watchOS 2 ve daha güncel watchOS sürümü ve WhatsApp 2.12.9 sürümünün yüklü olması gerekir. Apple Watch için resmî WhatsApp uygulaması yoktur ancak saatten bildirimleri okuyabilir, mesajlara yanıt verebilir ve mesaj alıp gönderebilirsiniz.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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