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Tam Boyutta Gör Samsung’un üzerinde çalıştığı Exynos 2600 işlemcisi, Galaxy S26 serisinde yer alma yolunda önemli bir eşiği aşmak üzere. Önceki söylentiler, Güney Koreli teknoloji devinin gelecek amiral gemilerinde yalnızca Snapdragon kullanacağı yönündeydi. Ancak son gelişmeler, Exynos çiplerinin Samsung’un mobil yol haritasında hâlâ güçlü bir yer tuttuğunu gösteriyor.

Exynos 2600, Galaxy S26’ya göz kırpıyor

Samsung Foundry’nin 2nm üretim süreci üzerindeki çalışmaları, meyvesini vermeye başladı. Güney Kore kaynaklarına göre üretim verimliliği şu anda yüzde 40-50 aralığına ulaştı. Bu değer, endüstri standartlarında henüz seri üretim için yeterli kabul edilmese de, yüzde 60’lık hedefe yaklaşılması Exynos 2600'ün 2025 sonuna kadar hazır olabileceğine işaret ediyor. Samsung’un bu çipi kasım ayında seri üretime sokması planlanıyor ve o tarihe kadar verimliliğin daha da artırılması mümkün.

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Bu gelişme, Exynos 2500'ün Galaxy S25 serisinde neden kullanılmadığını da açıklıyor. 3nm üretim sürecindeki düşük verimlilik, Samsung’un yeterli miktarda çip üretememesine neden olmuş ve şirket Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite yongasına yönelmişti. Öte yandan, TSMC'nin 2nm veriminin şimdiden yüzde 60'ı geçtiği bildiriliyor.

Dolayısıyla Samsung’un geçmişte uyguladığı bölgesel işlemci stratejisi yeniden gündemde. Şirketin Galaxy S26 serisinde Avrupa’da Exynos 2600’ü, diğer pazarlarda ise Snapdragon’u kullanacağı iddia ediliyor. Elbette bunun olması için üretim veriminin yanında Exynos 2600’ün performans olarak da rakibini yakalaması gerekecek.

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Samsung Galaxy S26 için Exynos 2600 olasılığı yükseliyor