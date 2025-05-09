Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy S26 için Exynos 2600 olasılığı yükseliyor

    Samsung’un gelecek yıl çıkması beklenen Galaxy S26 serisinin işlemcisi etrafında çok sayıda söylenti var. Yeni bilgilere göre Exyos 2600 yongası bu yeni seriye can verebilir.

    Samsung Galaxy S26 için Exynos 2600 olasılığı yükseliyor Tam Boyutta Gör
    Samsung’un üzerinde çalıştığı Exynos 2600 işlemcisi, Galaxy S26 serisinde yer alma yolunda önemli bir eşiği aşmak üzere. Önceki söylentiler, Güney Koreli teknoloji devinin gelecek amiral gemilerinde yalnızca Snapdragon kullanacağı yönündeydi. Ancak son gelişmeler, Exynos çiplerinin Samsung’un mobil yol haritasında hâlâ güçlü bir yer tuttuğunu gösteriyor.

    Exynos 2600, Galaxy S26’ya göz kırpıyor

    Samsung Foundry’nin 2nm üretim süreci üzerindeki çalışmaları, meyvesini vermeye başladı. Güney Kore kaynaklarına göre üretim verimliliği şu anda yüzde 40-50 aralığına ulaştı. Bu değer, endüstri standartlarında henüz seri üretim için yeterli kabul edilmese de, yüzde 60’lık hedefe yaklaşılması Exynos 2600'ün 2025 sonuna kadar hazır olabileceğine işaret ediyor. Samsung’un bu çipi kasım ayında seri üretime sokması planlanıyor ve o tarihe kadar verimliliğin daha da artırılması mümkün.

    Bu gelişme, Exynos 2500'ün Galaxy S25 serisinde neden kullanılmadığını da açıklıyor. 3nm üretim sürecindeki düşük verimlilik, Samsung’un yeterli miktarda çip üretememesine neden olmuş ve şirket Qualcomm’un Snapdragon 8 Elite yongasına yönelmişti. Öte yandan, TSMC'nin 2nm veriminin şimdiden yüzde 60'ı geçtiği bildiriliyor.

    Dolayısıyla Samsung’un geçmişte uyguladığı bölgesel işlemci stratejisi yeniden gündemde. Şirketin Galaxy S26 serisinde Avrupa’da Exynos 2600’ü, diğer pazarlarda ise Snapdragon’u kullanacağı iddia ediliyor. Elbette bunun olması için üretim veriminin yanında Exynos 2600’ün performans olarak da rakibini yakalaması gerekecek.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yerli uçan araba AirCar, ilk kez insanlı uçtu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    ford transit yakıt tüketimi ev cam filmi kullananlar kadınlar kulübü antibiyotiksiz tavuk markaları split fiction türkçe duster 1.3 tce kronik sorunlar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Redmi 14C
    Redmi 14C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    HP OMEN 17-DB0019NT
    HP OMEN 17-DB0019NT
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum