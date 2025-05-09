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    Fabrikada kontrolden çıkan insansı robot insanları tehlikeye attı

    Çinli Unitree şirketinin insansı robotu H1, fabrikada kontrolden çıktı. Olay, insansı robotların risklerine dair şimdiye kadarki en güçlü kanıtlardan bazılarını sunuyor.

    Fabrikada kontrolden çıkan insansı robot insanları tehlikeye attı Tam Boyutta Gör
    Gelişen robot teknolojileri son yıllarda bilim kurgu filmlerini aratmayan sahnelere yol açarken, Çin merkezli Unitree Robotics’in bir modelinin yer aldığı fabrika görüntüsü, o distopik senaryoları yeniden gündeme taşıdı. Sosyal medyada kısa sürede yayılan ve büyük tartışma yaratan videoda, insansı bir robotun kontrolden çıkarak işçilere saldırı noktasına geldiği görülüyor.

    Neredeyse işçilere vuruyordu

    Paylaşılan videoda, bir fabrika ortamında iki işçi Unitree'nin H1 modeline benzeyen bir robotun yakınında çalışıyor. İlk başta hareketsiz gibi görünen robot, bir anda kollarını savurmaya ve dengesiz biçimde yürümeye başlıyor. İşçilerden biri son anda geriye çekilirken, diğeri ise robotun bağlı olduğu kayışı tutarak müdahale etmeye çalışıyor. Olayda ise kimsenin yaralanmadığı belirtiliyor.

    Unitree cephesinden olayla ilgili henüz resmi bir açıklama gelmiş değil. Ancak sektör kaynakları, yaşanan arızanın büyük olasılıkla bir yazılım hatasından kaynaklanmış olabileceğine dikkat çekiyor. Bu da insansı robotların güvenliği konusunda yeni bir tartışma cephesi açıyor.

    Yaşanan ilk olay değil

    Bu olay, Unitree robotlarının insanlarla etkileşimde yaşadığı ilk problem değil. Şubat ayında Tianjin Kış Festivali sırasında çekilen bir diğer videoda, benzer bir modelin izleyicilere doğru ani bir hareket yaptığı ve güvenlik görevlileri tarafından durdurulduğu görülmüştü. O görüntüler de kamuoyunda güvenlik endişelerini tetiklemişti.

    Unitree’nin pazara sunduğu G1 modeli, 16.000 dolarlık fiyat etiketiyle “uygun maliyetli ev robotu” olarak lanse ediliyor. 3D Lidar sensörüyle derinlik algılayan ve sesli komutlara yanıt verebilen G1, teorik olarak yeni becerileri taklit ve pekiştirme yoluyla öğrenebiliyor. Ancak geçtiğimiz haftalarda bir yarı maraton başlangıcında yere düşen G1 için şirket, robotun şirket algoritmaları kullanılmadan çalıştırıldığını açıkladı. Bu olaylar şirketin hayranlık yaratan videolarıyla tezatlık oluşturuyor.

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