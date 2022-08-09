Apple artık daha az şirket satın alıyor

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Pandemi dönemi ve sonrasında gelen global enflasyon krizi teknoloji devlerini ekonomik olarak kemer sıkmaya itiyor. Geçmiş yıllarda bol bol küçük girişimleri satın alan Apple artık frene basmış durumda.

Apple küçük girişimlerden vazgeçti

Apple yıllardır Beats dahil sayısız irili-ufaklı girişimi kadrosuna katmasıyla biliniyor. Siri dijital asistan, Face ID biyometrik çözümü gibi rekabetçi teknolojiler bu sayede firmanın kataloğunda boy gösterdi.

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2020 mali yılında (Ekim 2019-Eylül 2020) firma bünyesine kattığı girişimler için 1.5 milyar dolar ödeme yapmıştı. 2021 mali yılında ise bu rakam sadece 33 milyon dolar oldu. Ekim 2021 sonrasında toplam 9 aylık süreç içerisinde ise 169 milyon dolarlık alım yapıldı.

Apple beklentilerin üzerinde mali tablolar açıklasa da kriz dönemlerinde harcamalara biraz daha dikkat etmek niyetinde. Diğer taraftan düzenleyici kuruluşların daha hassas davranması firmanın da geri adım atmasına neden olmuş. Bununla birlikte önümüzdeki dönemde Tim Cook arayışlarına devam edeceğini belirtti.

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Apple kemer sıkmaya başladı