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    Apple tarihi gelir elde etti

    Teknoloji devlerinin zor günler geçirdiği bu dönemde Apple yine rekor gelir elde etmeyi başardı. Donanım tarafı bu kez beklentilerin altında kalırken Servis bölümü uçuşta. 
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    Apple
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    Microsoft, Alphabet, Facebook, Twitter gibi teknoloji devlerinin beklentilerin altında kaldığı haftada Amazon’un ardından Apple da beklentilerin üzerinde gelir açıkladı. Apple ayrıca ikinci çeyrek rekorunu da kırdı.

    Apple ne kadar iPhone sattı?

    Yılın ikinci çeyrek raporlarına göre Apple toplamda 83 milyar dolar gelir elde etti ve yüzde 2 artış elde etti. Çeyrek dönemde firmanın hisseleri de 1.2$ kazandırdı. Bu dönemde satışa sunulan pek çok model gelire katkı yaptı.

    iPhone satışları 40.6 milyar dolar ile yüzde 1.5 artış gösterirken iPad gelirleri ise 7.22 milyar dolar ile düşüş yaşadı. Mac satışları 7.38 milyar dolar ile yine düşerken Aksesuar bölümü de 8.08 milyar dolar ile düşüşü sürdürdü.

    Donanım tarafında yükseliş gösteremeyen Apple’ı kurtaran ise servisler oldu. 19.6 milyar dolar gelir ile hem rekor kırdı yem de yüzde 10 artış gösterdi. Nakit havuzuna 23 milyar dolar daha ekleyen firma 28 milyar dolar da temettü dağıttı. Diğer taraftan yeniden başgösteren Covid kısıtlamaları nedeniyle üçüncü çeyrekte 4-8 milyar dolar arası bir gelir düşüşü bekleniyor.

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