Apple Mac OS X 10.5.8 güncellemesini yayınladı

"Dünyanın en gelişmiş işletim sistemi" sloganıyla Eylül ayında lanse edilmesi beklenen Mac OS X Snow Leopard öncesinde Apple, mevcut sürüme yönelik güncellemelerine de devam ediyor. Cupertino merkezli firma, Mac OS X 10.5 Leopard için 10.5.8 sürüm numarasını taşıyan, 759MB büyüklüğünde yeni bir güncelleme yayınladı. Çok sayıda yenilik, iyileştirme ve geliştirme özelliğine sahip olan güncelleme paketinin öne çıkan detaylarından kısaca bahsetmek gerekirse, Mac OS X Leopard kullanıcıları bu güncelleme ile birlikte internet gezgini Safari'yi 4.0.2 sürümüne yükseltmiş olacaklar.

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Yeni güncelleme kapsamında harici cihazlar, USB kameralar ve yazıcılar için genel Bluetooth güvenilirliğinin geliştirildiği belirtilen yeni güncelleme ile birlikte ayrıca AFP güvenilirliği, Managed Client güvenilirliliği, Sync Service güvenilirliğinin, harici formdaki USB sürücülere yönelik güvenilirliğin arttırıldığı belirtilirken, çok sayıda 3. parti kameralar için RAW imaj desteğinin eklendiği açıklandı. Tüm bu yenilik ve geliştirimelere ek olarak daha önce rapor edilmiş 18 farklı güvenlik açığına çözüm getiren 759MB'lık 10.5.8 güncelleme paketini, Mac OS X 10.5 Leopard kullanıcıları buradan indirebilirler.