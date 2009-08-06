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Apple Mac OS X 10.5.8 güncellemesini yayınladı

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
14,5b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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"Dünyanın en gelişmiş işletim sistemi" sloganıyla Eylül ayında lanse edilmesi beklenen Mac OS X Snow Leopard öncesinde Apple, mevcut sürüme yönelik güncellemelerine de devam ediyor. Cupertino merkezli firma, Mac OS X 10.5 Leopard için 10.5.8 sürüm numarasını taşıyan, 759MB büyüklüğünde yeni bir güncelleme yayınladı. Çok sayıda yenilik, iyileştirme ve geliştirme özelliğine sahip olan güncelleme paketinin öne çıkan detaylarından kısaca bahsetmek gerekirse, Mac OS X Leopard kullanıcıları bu güncelleme ile birlikte internet gezgini Safari'yi 4.0.2 sürümüne yükseltmiş olacaklar.

Apple Mac OS X 10.5.8 güncellemesini yayınladı
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Yeni güncelleme kapsamında harici cihazlar, USB kameralar ve yazıcılar için genel Bluetooth güvenilirliğinin geliştirildiği belirtilen yeni güncelleme ile birlikte ayrıca AFP güvenilirliği, Managed Client güvenilirliliği, Sync Service güvenilirliğinin, harici formdaki USB sürücülere yönelik güvenilirliğin arttırıldığı belirtilirken, çok sayıda 3. parti kameralar için RAW imaj desteğinin eklendiği açıklandı. Tüm bu yenilik ve geliştirimelere ek olarak daha önce rapor edilmiş 18 farklı güvenlik açığına çözüm getiren 759MB'lık 10.5.8 güncelleme paketini, Mac OS X 10.5 Leopard kullanıcıları buradan indirebilirler.


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cgdsbbr 10 yıl

yekoo

759 mb baya iyiymiş ya koskoca pardüs o kadar be nasıl yama bu:) mac sana guvenımız sonsuzda aga bu ne?



759MB olan Combo sürüm olan yani Leopard 10.5`den bugüne kadar olan güncellemeler dahil 10.5.8`e yükseltme o..

Alt resimde görüldüğü gibi 10.5.7` den yükseltme 165MB;

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın



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The Force 10 yıl
Güvenlik açığı elbette olacak, asıl soru etkilenen var mı? Ne ölçüde?
Mac OS Windowstan bu sebeple önde, bu soruların cevapları Windows cephesinde çok ağır olabiliyor bir çok zaman. Ancak bir çok açık daha hackerlar tarafından farkedilmeden Mac OS'da kapatılıyor. O yüzden kullanıcılarının içi rahat.
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yekoo 10 yıl
759 mb baya iyiymiş ya koskoca pardüs o kadar be nasıl yama bu:) mac sana guvenımız sonsuzda aga bu ne?
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iso614300 10 yıl
SEVİYORUM BEN BU MacOS x i ya..
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sertacaygun 10 yıl
Hani güvenlik açığı yoktu ? Yoktu da -farkedilen- 18 tanesini niye kapattılar ???
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cgdsbbr 10 yıl

sertacaygun

Hani güvenlik açığı yoktu ? Yoktu da -farkedilen- 18 tanesini niye kapattılar ???





Dijital ortamda %100 güvenilir ya da sağlam bir şey gösterir misin? (Herhangi bir yazılım, donanım vs. olabilir)
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imate 10 yıl

sertacaygun

Hani güvenlik açığı yoktu ? Yoktu da -farkedilen- 18 tanesini niye kapattılar ???




zaten mac oxs kırıldı yakında bütün pclere kurulursa hiç sasırmam
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