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Apple, Mac OS X: 10.6.3'ü yayınladı

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Shady
Haber Editörü
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Apple, Mac OS X: 10.6.3'ü yayınladı
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Apple, geçtiğimiz Ağustos ayında satışa sunduğu Mac OS X: Snow Leopard işletim sisteminin 3. güncellemesini "Apple Software Update" yazılımından ve yazılım güncelleme sayfasından yayınladı. Apple, Snow Leopard'ın 2.yazılım güncellemesini Kasım ayında yayınlamıştı.

Apple'ın bütün Mac OS X: Snow Leopard kullanıcılarına tavsiye ettiği güncelleme şu iyileştirmeleri içeriyor;

  • Quicktime X'in güvenilirliği ve uyumunun geliştirilmesi
  • Bazı OpenGL tabanlı yazılımlardaki uyumsuzluğun giderilmesi
  • Mail uygulamasındaki arka plan renklerinin doğru gösterilmeme sorununun giderilmesi
  • iMovie uygulamasında HD içeriklerde meydana gelen renk sorunun giderilmesi
  • Üçüncü parti USB aygıtların güvenilirliğinin geliştirilmesi
  • Rosetta uygulamasının isimlerinde # yada & karakterleri bulunan dosyaları açamama sorununun giderilmesi
  • 64Bit modunda çalışan Logic Pro 9 ve Main Stage 2 yazılımlarında performans artışı
  • Herhangi bir Exchange sunucusuna bağlıyken iCal uygulamasındaki tekrarlanan uygulamalarda meydana gelen sorunun giderilmesi
  • iMac (2009 sonu) modelindeki iSight kamerasından video görüntülenirken meydana gelen piksel hatalarının giderilmesi
  • Windows Dosya sunucularından dosya kopyalarken karşılaşılan sorunun giderilmesi

Güncellemenin linkleri ve boyutları şu şekilde;

- Mac OS X v10.6.3 Update (719.23 MB, yalnızca 10.6.2 kullanıcıları)
- Mac OS X v10.6.3 Update (Combo) (784 MB)
- Mac OS X Server v10.6.3 Update (831.31 MB, yalnızca 10.6.2 kullanıcıları)
- Mac OS X Server v10.6.3 Update (Combo) (897.32 MB)


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@dministrator 9 yıl
Akşam güncelledim , büyük bir değişiklik farketmedim ancak zaten güncellemeden sonra kullanma fırsatı pek bulamadım.
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Canka1 9 yıl
Firefoxla gezinirken quicktime gerektiren videolari acamiyordum, program devreye girmiyordu. Simdi duzelmis. Baska bir degisiklik gozume carpmadi.
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Batuist 9 yıl
Apple sahiplerine hayırlı olsun...
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coupe96 9 yıl
Yuh update 720mb!e komple yeni mac os cikarsaydin steve!
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hacckteam 9 yıl
Hayırlı olsun :)
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TELESCOPE 9 yıl
evet ne denirki başka hayırlı olsun
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