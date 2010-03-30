Apple, Mac OS X: 10.6.3'ü yayınladı

Haber Editörü
Apple, geçtiğimiz Ağustos ayında satışa sunduğu Mac OS X: Snow Leopard işletim sisteminin 3. güncellemesini "Apple Software Update" yazılımından ve yazılım güncelleme sayfasından yayınladı. Apple, Snow Leopard'ın 2.yazılım güncellemesini Kasım ayında yayınlamıştı.
Apple'ın bütün Mac OS X: Snow Leopard kullanıcılarına tavsiye ettiği güncelleme şu iyileştirmeleri içeriyor;
- Quicktime X'in güvenilirliği ve uyumunun geliştirilmesi
- Bazı OpenGL tabanlı yazılımlardaki uyumsuzluğun giderilmesi
- Mail uygulamasındaki arka plan renklerinin doğru gösterilmeme sorununun giderilmesi
- iMovie uygulamasında HD içeriklerde meydana gelen renk sorunun giderilmesi
- Üçüncü parti USB aygıtların güvenilirliğinin geliştirilmesi
- Rosetta uygulamasının isimlerinde # yada & karakterleri bulunan dosyaları açamama sorununun giderilmesi
- 64Bit modunda çalışan Logic Pro 9 ve Main Stage 2 yazılımlarında performans artışı
- Herhangi bir Exchange sunucusuna bağlıyken iCal uygulamasındaki tekrarlanan uygulamalarda meydana gelen sorunun giderilmesi
- iMac (2009 sonu) modelindeki iSight kamerasından video görüntülenirken meydana gelen piksel hatalarının giderilmesi
- Windows Dosya sunucularından dosya kopyalarken karşılaşılan sorunun giderilmesi
Güncellemenin linkleri ve boyutları şu şekilde;
- Mac OS X v10.6.3 Update (719.23 MB, yalnızca 10.6.2 kullanıcıları)
- Mac OS X v10.6.3 Update (Combo) (784 MB)
- Mac OS X Server v10.6.3 Update (831.31 MB, yalnızca 10.6.2 kullanıcıları)
- Mac OS X Server v10.6.3 Update (Combo) (897.32 MB)
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