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    Apple Music öğrenciler için 6 ay deneme süresi sunuyor

    30 Nisan tarihine kadar Apple Music hizmetini ilk kez denemek isteyen öğrenciler 6 aylık bir deneme süresine hak kazanıyor. Henüz karar veremeyenler için iyi bir fırsat olacak.
    12 Şubat 2021, 18:45 (5 gün)
    1,8b
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    iOS / OS X / tvOS / watchOS
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Apple Music öğrenciler için 6 ay deneme süresi sunuyor
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    Çevrim içi müzik sektörünün iki numarası Apple Music yeni müşteriler kazanma adına yeni bir kampanyaya başlıyor. Öğrenciliğin artık evden devam ettiği bugünlerde ücretsiz deneme süresi uzatıldı.

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    6 aylık deneme süresi

    Henüz Apple Music abonesi olmayan ve bir şans vermek isteyen öğrenciler için 30 Nisan 2021 tarihine kadar yeni bir kampanya başlatıldı. Bu tarihten önce hizmete üye olan öğrenciler 6 aylık deneme fırsatına sahip olacak.

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    Normalde 3 aylık olan periyot böylece 6 aya uzamış oluyor. Özellikle uzaktan eğitim döneminde artık öğrenciler daha fazla elektronik cihazlarla haşır neşir olduğu için 6 aylık deneme süresi cezbedici olabilir.

    Net rakamlar olmasa da Apple Music hizmetinin 80 milyon abone sayısını geçtiği tahmin ediliyor. Hizmetler bölümü son çeyrekte 14 milyar dolardan fazla gelir üretmişti. Bu bakımdan büyüme çok önemli. Apple Music öğrenci aboneliği hali hazırda 6.99TL aylık ücret istiyor.



    https://bgr.com/2021/02/11/apple-music-free-trial-students-six-months/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    Niklaus1864 (Fatih Demirkapı) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İsterse 1 sene versinler, Spotify varken anca getir götürünü yapar.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) en beğenilen Niklaus1864
    Spotify mı



    Bari Tidal, Deezer falan deseydin...
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    alaz1903 (KıvAnÇ ) 3 gün ( Mesaj Silindi )
    Operatör (EE - UK) tarafından beleş verildi bana bu Apple music. Ben de ayrıca para ödediğim Spotify'ı kapatıp buna geçtim. Operatörde kaldığım sürece ayrıca para ödemeyeceğim.

    Ne yazık ki ne arayüz ne kullanım ne de arşiv bakımından Spotify'ın yanından geçemez. Ancak beleş verilmişse kullanılır. Onun dışında para ödeyip satın alınacak bir servis değil.
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    Ronguman 5 gün ( Mesaj Silindi )
    baktm henüz türkiyede aktif değil kanada abd ve ingilterede aktifmiş :D
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    Niklaus1864 (Fatih Demirkapı) 5 gün ( Mesaj Silindi )
    İsterse 1 sene versinler, Spotify varken anca getir götürünü yapar.
    1 Yanıt Yanıtla +5
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    esmerbuyucu (E. B.) 5 gün ( Mesaj Silindi ) Niklaus1864
    Spotify mı



    Bari Tidal, Deezer falan deseydin...
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