Apple Music öğrenciler için 6 ay deneme süresi sunuyor

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Çevrim içi müzik sektörünün iki numarası Apple Music yeni müşteriler kazanma adına yeni bir kampanyaya başlıyor. Öğrenciliğin artık evden devam ettiği bugünlerde ücretsiz deneme süresi uzatıldı.

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6 aylık deneme süresi

Henüz Apple Music abonesi olmayan ve bir şans vermek isteyen öğrenciler için 30 Nisan 2021 tarihine kadar yeni bir kampanya başlatıldı. Bu tarihten önce hizmete üye olan öğrenciler 6 aylık deneme fırsatına sahip olacak.

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Normalde 3 aylık olan periyot böylece 6 aya uzamış oluyor. Özellikle uzaktan eğitim döneminde artık öğrenciler daha fazla elektronik cihazlarla haşır neşir olduğu için 6 aylık deneme süresi cezbedici olabilir.

Net rakamlar olmasa da Apple Music hizmetinin 80 milyon abone sayısını geçtiği tahmin ediliyor. Hizmetler bölümü son çeyrekte 14 milyar dolardan fazla gelir üretmişti. Bu bakımdan büyüme çok önemli. Apple Music öğrenci aboneliği hali hazırda 6.99TL aylık ücret istiyor.

https://bgr.com/2021/02/11/apple-music-free-trial-students-six-months/

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