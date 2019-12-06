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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple neden sürekli bizi izliyor?

    Konum servisleri kapalı dahi olsa GPS verilerini topladığı ortaya çıkan iPhone 11 Pro, sanılanın aksine herhangi bir güvenlik açığından dolayı bizi izlemiyormuş. İşte gizlilik ihlalinin nedeni!
    6 gün (Son Güncelleme: 5 gün)
    7,3b
    1
    25
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    Apple neden sürekli bizi izliyor?
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    Geçtiğimiz günlerde, konum servisleri kapalı dahi olsa GPS verilerini topladığı ortaya çıkan iPhone 11 Pro, güvenlik açığı iddiaları ile teknoloji gündemine damgasını vurmuştu. Lakin bir Apple yetkilisinin verdiği demeç, güvenlik açığı iddialarını çürüttü. İşte iPhone 11 Pro'nun kullanıcı izni olmadan konum servislerine erişmesinin nedeni!

    Ayrıca Bkz. "iPhone 13 modelinde Lightning girişi kalkabilir"

    iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde olduğu ortaya çıkan durum, güvenlik araştırmacısı Brian Krebs tarafından fark edildi. Yaşadığı olayı aşağıdaki video ile kayıt altına alan Krebs, iOS 13.2.3 yüklü iPhone 11 Pro'da tüm uygulama ve hizmetler için konum servislerini devre dışı bıraksa da telefon periyodik aralıklarla konum bilgisine erişiyor. Üstelik bu esnada bildirim ekranındaki konum simgesi de görünüyor. 

    Konum servislerine erişimle ilgili Apple'ın gizlilik sayfasında“Konum Servisleri açıksa iPhone’unuz, Wi-Fi erişim noktası ve baz istasyonu konumlarının bu kitle kaynaklı veri tabanını büyütmek için yakındaki Wi-Fi erişim noktalarının ve baz istasyonlarının (aygıt tarafından desteklenen yerlerde) coğrafi etiketli konumlarını anonim olarak ve şifrelenmiş bir biçimde düzenli aralıklarla Apple’a gönderecektir.” ibaresi yer alsa da bu durum, kullanıcının uygulama ve sistem hizmetlerinin GPS verilerine erişim izni verdiği durumlarda geçerli. Oysa ki iPhone 11'lerdeki husus, Apple'ın gizlilik politikasıyla çelişiyor.

    iPhone 11 Pro'nun kullanıcı izni olmadan konum verilerine erişmesi, birçok kullanıcıda tedirginlik yarattı. Üstelik bu duruma sistemsel bir güvenlik açığının neden olduğu düşünüldü. Ancak bir Apple sözcüsünün verdiği demeç, konuya açıklık getirdi ve bu durumun herhangi bir güvenlik açığından meydana gelmediğini söyledi. 

    Ultra Geniş Bant teknolojisinin yasal düzenlemelere tabi olması Apple'ı zora sokuyor 

    iOS ekosisteminde kablosuz veri transferi gerçekleştiren AirDrop özelliği, iPhone 11 modelleiyle birlikte daha da geliştirildi. Cupertinolu teknoloji devi Apple, tüm iPhone 11 modellerine Ultra Geniş Bant (UWB) kablosuz iletişim protokülünü sağlayan U1 adındaki yeni bir çip entegre etti. Bu teknoloji sayesinde U1 çipine sahip iPhone 11 modelleri, U1 özellikli diğer Apple aygıtlarının yerini tam olarak tespit edebiliyor. Kablosuz veri aktarımında ise AirDrop ile birine dosya göndermek istediğinizde iPhone’unuzu veri transferi yapmak istediğiniz iPhone’a doğrulttuğunuzda, listenin başında o kişi beliriyor. 

    İşte gizlilik ihlaline neden olan izinsiz konum erişimi, tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Zira ultra geniş bant teknolojisinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. Yasal düzenlemelerden ötürü iPhone'un bu özelliği devre dışı bırakması gereken durumlar olabilir. iPhone 11 modelleri de herhangi bir yasa ihlali yapmamak ve ultra geniş bant teknolojisini kapatıp kapatmaması gerektiği durumları saptayabilmek adına belirli aralıklarla konum verilerine erişiyor. 

    Konuya ilişkin bir Apple yetkilisinin açıklaması aynen şöyle: "Ultra Geniş Bant teknolojisi endüstri standartlarında bir teknolojidir ve belirli yerlerde kapatılmasını gerektiren uluslararası yasal düzenlemelere tabidir. iOS işletim sistemi, iPhone'un yasal düzenlemelere uyması ve bu teknolojinin kullanımı için yasak bir bölgede olup olmadığını denetlemek için konum hizmetlerinden yararlanır.

    Ultra geniş bant uyumluluğunun yönetimi ve konum verilerinin kullanımı tamamen cihaz üzerinde yapılıyor. Apple'ın kullanıcı konum verilerine ulaşmadığından emin olabilirsiniz."

    Apple, yeni bir iOS güncellemesiyle birlikte kullanıcıların bu özelliği tamamen devre dışı bırakmalarına izin verecek.



    https://techcrunch.com/2019/12/05/apple-ultra-wideband-newer-iphones-location/ Yorum Yaz
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    Xloud 6 gün en beğenilen
    İzlediği ortaya çıktığında haber olmadı ama Apple sebebini açıklayınca haber oldu, Sdn ve DH gibi Sponsored by Apple damgalı sitelerde :)
    Yanıtla +50
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    Moueson 6 gün
    Elma kaliteyi bozdu artık. Her yeni model çıkardığında eski model telefonlarının hızlarını düşürmesi , ekranının çabuk kırılması, sürekli kasması ve kalitesiz kamerası yüzünden satışları hızla düşüyor zaten. Artık bu piyasayı üzülerek söylüyorum çinliler domine edecek . Huawei bangır bangır geliyor.
    Elma kaliteyi bozdu artık. Her yeni model çıkardığında eski model telefonlarının hızlarını düşürmesi , ekranının çabuk kırılması, sürekli kasması ve kalitesiz ...
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    4 Yanıt Yanıtla +15
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    OZYMANDIAS 6 gün Moueson
    Hız düşmesi :D eski modelden kasıt nedir? 3-4 yıllık cihazları bu konuya dahil edemezsiniz; çünkü, eskiler!? Araba alınca da motor gücü azalıyor.



    Çabuk kırılması :D kime göre neye göre? Her sene kullanılan malzeme güçlendiriliyor. Markanın testlerine güvenmiyorsanız amatör testler izleyebilirsiniz. Orijinal Apple aksesuarları ile kullanılan iPhone 8 cihazım 4. kattan düştü. Tertemiz. Şans da var tabii.



    Kalitesiz kamera :D nE? Yıldızların fotoğrafını çekiyorum. Oturduğum yerden zifiri karanlıkta fotoğraf çekiyorum. Karanlıkta tertemiz fotoğraf çekiyorum. Aydınlık alanda ise fiyuuuu. Bu iPhone kamerası size ne etti?



    Satışları düşüyor :D nasıl düşüyor her gün 200 milyon dolar üstü kâr ediyor bu firma. Tek çeyrekte 50milyar dolar kâr koydu cebine.



    Bu firma bitmez, batmaz, mümkün değil. Kimse de gümbür gümbür gelemez. Gelirse 2000 olmaz, o da 8k ve üstü olur gider.
    Hız düşmesi :D eski modelden kasıt nedir? 3-4 yıllık cihazları bu konuya dahil edemezsiniz; çünkü, eskiler!? Araba alınca da motor gücü azalıyor.
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    1 Yanıt Yanıtla +13
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    Fenomenon 3 gün
    Büyükanne senin gözlerin neden bu kadar büyük

    Seni daha iyi görebilmek için

    Büyükanne senin kulakların neden bu kadar uzun

    Seni daha iyi duyabilmek için
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    DH Misafiri 3 gün
    Bu olay sadece Apple için geçerli değil Android içinde geçerli tüm uygulamaların GPS erişimini kapattığım halde Xiaomi Redmi Note 4'de yaptığım incelemede yinede Android aralıklarla GPS konumu arıyor. Hatta GPS simgesi bile çıkıyor ama ayarlarda filan GPS etkin değil. Sistemin içinde ise GPS'i açmış, bataryayı o biçim yiyor. Diğer taraftan arkadaşlar görüntülü görüşme yapmıyorlarsa VoLTE özelliğini kapatsınlar, o da çok şarj yiyor... :)
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    DH Misafiri 3 gün
    Apple pişmanlıktır.



    Trump ve Apple donunuza kadar izliyor.
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    sericik 5 gün
    Yazıdan bu durumun iphone 11 de değil iphone pro 11 modellerinde olduğu yönünde olduğu anlaşılıyor
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    Erasmus78 5 gün
    Kim tedirgin oluyor ki bunlardan? Apple, Google, Samsung vs ayırmıyorum. eğer cep telefonu kullanıyor ve tüm nimetlerinden faydalanıyorsanız telefonunuz;

    1- Sizi dinler
    2- Sizi takip eder
    3- Sizin verilerinizi kullanır.

    Bunları sunduğu teknolojileri sizin istediğiniz şekilde ve kalitede yapabilmek için yapar. Bu verileri birilerine satmak (Cambridge Analytica skandalı) veya bedelsiz vermek dışında benim için hiç bir sakıncası yok.

    Sosyal medya nedeni ile zaten günümüzde özel hayat diye bir şey kalmadı. Özel hayatımızı kendimiz, bilerek ve isteyerek ifşa ediyoruz. Bu veriler tüm dünyanın kullanımında iken ve hiç bir tedirginlik hissetmiyor iken telefonların konumumuzu takip etmesinden mi tedirginlik hissediyoruz?

    Hiç samimi gelmiyor bana.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Biyturs_OnSr 5 gün Erasmus78
    Hedef kitlesi belirtmeyip genelleme yaptığınız için saçma sapan bir mesaj çıkmış ortaya. Sosyal medya kullanmayan sürüyle üye var forumda, kaldı ki Dünya'da ne kadar vardır kim bilir. Ben piyasadaki en iyi kameraya sahip telefonu fotoğraf çekmek için alırım, neden beni dinlesin, konumumu bilsin? Ben sadece koleksiyon ve baskı amaçlı, keskin ve canlı fotoğraf çekmek istiyorum, telefonum beni:
    -dinleyerek
    -takip ederek
    -verilerimi kullanarak
    benim fotoğraf çekmeme nasıl katkı sağlayabilir açıklarsanız sevinirim. Kaldı ki yolculukta GPS'i, boş vakitte üst seviye oyunları, ihtiyaç dahilinde arama ve SMS özelliklerini kullanarak tüm nimetlerinden faydalanıyorum. Olay hiçbir zaman verileri satmak olmadı ki. İhtiyacı olan zaten arka kapılardan girip istediği bilgiye rahatça ulaşabiliyor. Sorun, bu verilerin toplanabileceği bir altyapı sunmaları. Ubuntu Phone OS bu durumu çözecekti ancak yazık oldu güzelim platforma.
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    KaZAaRa 5 gün
    Gizlilik politikasıyla çelişiyor yazılmış haberde ancak çelişmiyor.
    Videoyu incelediyseniz gizlilik politikasında yazan "konum servisleri açıksa" şartına uyuyor. Kullanan arkadaş konum servislerini devre dışı bırakmıyor sadece bu servisi mümkün olan sistem servislerinin kullanmasını kapatıyor.
    Belli ki Apple arka plana kapatılamayacak şekilde bir konum kullanımı koymuş. Bunu kapatmak için de konum servislerinin tümden deaktif etmek gerekiyor.
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    yusufd84 6 gün
    Şunu öğrenmemiz lazım her akıllı cihaz elbetteki kullanıcıdan habersiz haltlar çeviriyor. Tim Cook boşuna trump ile zırt pırt görüşmüyor. Kullanıcıların bilgileri elbette trump ile pazarlık konusunda çok önemli. Sonuç olarak Bu tür ihlaller ortaya çıkınca ya açık diyorlar ve bir sonraki güncellemeyle o sözde açığı kapatıp başka açık kapı bırakıyorlar ya da biz farketmediydik şimdi kapama da ekliyoruz diyorlar. Apple cihazlarına sahip ve Facebook kullanan biri olarak bunların benim konumlarıma ve bilgilerime eriştiklerine ve bunları en azından hükümetleriyle paylaştıklarına eminim ama elden de birşey gelmez. Eğer bu tür çakallıklar olmasaydı ABD Çinli firmalar konusunda bu kadar delirmezdi.

    Benim hayatımı bilse ne olur ama üst düzey bürokratların, bilim insanlarının, önemli toplantıların kayda alındığı, askeri açıdan önemli gizli yerlerin apple tarafından ABD askeri yetkililerle paylaşıldığını düşünce bu yapılan çakallıkların rekabet açısından ne kadar önemli olduğunu anlarız.
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    OverClocK1ng 6 gün
    Daha çok para kazanabilmesi için daha fazla veri toplaması lazım.
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    OZYMANDIAS 6 gün
    Konuya da bir yorum yapmak isterim.

    Yıl 2020 olacak. Her alet akıllı oldu neredeyse. Dinlenmediğini, izlenmediğini düşünen var mı aranızda? Mümkün değil. Ben de, ben istemedikçe kimse bana ulaşamasın isterim ama mümkün değil artık. O devir kapanalı çok oluyor. Dünya çalkalandı yıllar önce.



    AVM’ye girerken bile farkında değilsin yüz tanıma sisteminden geçiyorsun. Kekoluk yaptıysan daha önce, hemen alarm gidiyor seni izlemeye başlıyorlar.
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    sadrag 6 gün
    Valla yıllardır bu kadar güzel kılıf görmemiştim. Takdir ettim..
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