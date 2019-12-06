Apple neden sürekli bizi izliyor?

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Geçtiğimiz günlerde, konum servisleri kapalı dahi olsa GPS verilerini topladığı ortaya çıkan iPhone 11 Pro, güvenlik açığı iddiaları ile teknoloji gündemine damgasını vurmuştu. Lakin bir Apple yetkilisinin verdiği demeç, güvenlik açığı iddialarını çürüttü. İşte iPhone 11 Pro'nun kullanıcı izni olmadan konum servislerine erişmesinin nedeni!

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iPhone 11 Pro ve iPhone 11 Pro Max modellerinde olduğu ortaya çıkan durum, güvenlik araştırmacısı Brian Krebs tarafından fark edildi. Yaşadığı olayı aşağıdaki video ile kayıt altına alan Krebs, iOS 13.2.3 yüklü iPhone 11 Pro'da tüm uygulama ve hizmetler için konum servislerini devre dışı bıraksa da telefon periyodik aralıklarla konum bilgisine erişiyor. Üstelik bu esnada bildirim ekranındaki konum simgesi de görünüyor.

Konum servislerine erişimle ilgili Apple'ın gizlilik sayfasında“Konum Servisleri açıksa iPhone’unuz, Wi-Fi erişim noktası ve baz istasyonu konumlarının bu kitle kaynaklı veri tabanını büyütmek için yakındaki Wi-Fi erişim noktalarının ve baz istasyonlarının (aygıt tarafından desteklenen yerlerde) coğrafi etiketli konumlarını anonim olarak ve şifrelenmiş bir biçimde düzenli aralıklarla Apple’a gönderecektir.” ibaresi yer alsa da bu durum, kullanıcının uygulama ve sistem hizmetlerinin GPS verilerine erişim izni verdiği durumlarda geçerli. Oysa ki iPhone 11'lerdeki husus, Apple'ın gizlilik politikasıyla çelişiyor.

iPhone 11 Pro'nun kullanıcı izni olmadan konum verilerine erişmesi, birçok kullanıcıda tedirginlik yarattı. Üstelik bu duruma sistemsel bir güvenlik açığının neden olduğu düşünüldü. Ancak bir Apple sözcüsünün verdiği demeç, konuya açıklık getirdi ve bu durumun herhangi bir güvenlik açığından meydana gelmediğini söyledi.

Ultra Geniş Bant teknolojisinin yasal düzenlemelere tabi olması Apple'ı zora sokuyor

iOS ekosisteminde kablosuz veri transferi gerçekleştiren AirDrop özelliği, iPhone 11 modelleiyle birlikte daha da geliştirildi. Cupertinolu teknoloji devi Apple, tüm iPhone 11 modellerine Ultra Geniş Bant (UWB) kablosuz iletişim protokülünü sağlayan U1 adındaki yeni bir çip entegre etti. Bu teknoloji sayesinde U1 çipine sahip iPhone 11 modelleri, U1 özellikli diğer Apple aygıtlarının yerini tam olarak tespit edebiliyor. Kablosuz veri aktarımında ise AirDrop ile birine dosya göndermek istediğinizde iPhone’unuzu veri transferi yapmak istediğiniz iPhone’a doğrulttuğunuzda, listenin başında o kişi beliriyor.

İşte gizlilik ihlaline neden olan izinsiz konum erişimi, tam da bu noktada ortaya çıkıyor. Zira ultra geniş bant teknolojisinin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebiliyor. Yasal düzenlemelerden ötürü iPhone'un bu özelliği devre dışı bırakması gereken durumlar olabilir. iPhone 11 modelleri de herhangi bir yasa ihlali yapmamak ve ultra geniş bant teknolojisini kapatıp kapatmaması gerektiği durumları saptayabilmek adına belirli aralıklarla konum verilerine erişiyor.

Konuya ilişkin bir Apple yetkilisinin açıklaması aynen şöyle: "Ultra Geniş Bant teknolojisi endüstri standartlarında bir teknolojidir ve belirli yerlerde kapatılmasını gerektiren uluslararası yasal düzenlemelere tabidir. iOS işletim sistemi, iPhone'un yasal düzenlemelere uyması ve bu teknolojinin kullanımı için yasak bir bölgede olup olmadığını denetlemek için konum hizmetlerinden yararlanır.

Ultra geniş bant uyumluluğunun yönetimi ve konum verilerinin kullanımı tamamen cihaz üzerinde yapılıyor. Apple'ın kullanıcı konum verilerine ulaşmadığından emin olabilirsiniz."

Apple, yeni bir iOS güncellemesiyle birlikte kullanıcıların bu özelliği tamamen devre dışı bırakmalarına izin verecek.

https://techcrunch.com/2019/12/05/apple-ultra-wideband-newer-iphones-location/