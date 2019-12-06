iPhone 13 modelinde Lightning girişi kalkabilir

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Apple’ın iPhone serisinde Lightning girişi yerine USB Tip-C teknolojisine yer vereceği uzun süredir iddialar arasında yer alıyor. Bu kez analiz uzmanları çok daha ilginç bir gelişmenin ihtmalinden bahsetmeye başladı.

İlk iPhone olacak

Ünlü analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, 2021 yılında piyasaya çıkacak iPhone 13 serisinden en üst segment olanında Lightning girişinin kalkacağını düşünüyor. Şirket içerisinde bir projenin olduğunu işaret eden Kuo yerine ise neyin geleceğini net olarak bilmiyor.

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Kuo firmanın kablodan tamamen kurtulacağını ve kablosuz olarak şarj olan veya veri aktarımı yapan bir iPhone 13 üzerinde çalıştığını ifade ediyor. Bu tarz telefonlar daha önce de gündeme gelmişti ancak beklenen ilgiyi göremedi.

Henüz kablosuz şarj teknolojisi yaygın kullanımda değil. Pek çok telefonda kablosuz şarj özelliği var ancak kullanıcılar hem alışkanlık hem de güvenlik nedenleriyle pek tercih etmiyor. Ayrıca acil durumlarda seyahat esnasında halen kablolu şarj imkanları bulabiliyoruz.

Apple’ın 2 yıl içerisinde bir beklenti içerisinde olduğu anlaşılıyor. Kablosuz şarj teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte zaten veri aktarımı da sorun oluşturmayacaktır. iPhone 13 ile Apple başarı yakalarsa akıllı telefon pazarında yeni bir furya başlayabilir.

https://www.engadget.com/2019/12/05/apple-2021-iphone-with-no-lightning-port