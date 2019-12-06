Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    iPhone 13 modelinde Lightning girişi kalkabilir

    2021 yılında kablosuz olarak şarj edilebilen ve kablosuz veri transferi yapan bir iPhone modelini görebiliriz. Apple bu konsepti ciddi olarak ele almış durumda.
    6 gün
    6,2b
    1
    15
    iPhone
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık

    iPhone 13 modelinde Lightning girişi kalkabilir
    Tam Boyutta Gör

    Apple’ın iPhone serisinde Lightning girişi yerine USB Tip-C teknolojisine yer vereceği uzun süredir iddialar arasında yer alıyor. Bu kez analiz uzmanları çok daha ilginç bir gelişmenin ihtmalinden bahsetmeye başladı.

    İlk iPhone olacak

    Ünlü analiz uzmanı Ming-Chi Kuo, 2021 yılında piyasaya çıkacak iPhone 13 serisinden en üst segment olanında Lightning girişinin kalkacağını düşünüyor. Şirket içerisinde bir projenin olduğunu işaret eden Kuo yerine ise neyin geleceğini net olarak bilmiyor.

    Ayrıca Bkz. "Huawei Nova 6 ve 6 5G modelleri tanıtıldı"

    Kuo firmanın kablodan tamamen kurtulacağını ve kablosuz olarak şarj olan veya veri aktarımı yapan bir iPhone 13 üzerinde çalıştığını ifade ediyor. Bu tarz telefonlar daha önce de gündeme gelmişti ancak beklenen ilgiyi göremedi.

    Henüz kablosuz şarj teknolojisi yaygın kullanımda değil. Pek çok telefonda kablosuz şarj özelliği var ancak kullanıcılar hem alışkanlık hem de güvenlik nedenleriyle pek tercih etmiyor. Ayrıca acil durumlarda seyahat esnasında halen kablolu şarj imkanları bulabiliyoruz.

    Apple’ın 2 yıl içerisinde bir beklenti içerisinde olduğu anlaşılıyor. Kablosuz şarj teknolojisinin yaygınlaşması ile birlikte zaten veri aktarımı da sorun oluşturmayacaktır. iPhone 13 ile Apple başarı yakalarsa akıllı telefon pazarında yeni bir furya başlayabilir.



    https://www.engadget.com/2019/12/05/apple-2021-iphone-with-no-lightning-port Yorum Yaz
    En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
    obsesoz 6 gün en beğenilen
    Kabloya gerek yok zaten bilgisayara bişey aktarılamıyor
    1 Yanıt Yanıtla +36
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    paco_ct 6 gün
    bla bla bla kaç yıldır bu haber var biraz daha type-c dönemi kapanıcak.işin esprisi bir kenara gerçekten güncel dönem takibinin apple tarafında ne zaman fırınlanacağını merak ediyorum zira hamuru hazırlarken hep ilk koyduğu malzeme küflenmiş oluyor artık
    bla bla bla kaç yıldır bu haber var biraz daha type-c dönemi kapanıcak.işin esprisi bir kenara gerçekten güncel dönem takibinin apple tarafında ne zaman fırınla...
    Devamını Gör
    Yanıtla +9
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    nick bırakmamışsınız lan 4 gün yeni yorumcu
    usb-c portu sadece 49.99$
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    mehmehcik_71 4 gün
    Çıktıktan 5-6 sene sonra satın alabileceğimiz için pek de sıkıntı olmayacak!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Akasha_Ether 6 gün
    Apple kablo satmayacak sen de bunu yedin?

    Ok
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    RedManetics 6 gün
    Çok erken olmuş bari iphone 15 e falan koysalardı
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    trafoyildiz36k 6 gün
    Alırım vazgeçerlerse sonunda
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Deae 6 gün
    iPhone 13 nedir ya daha bugünden 2021 in cihazını iteleme istediği, adamlar doymuyor model itelemeye. 2021 e kadar o teknolojiler 50 kere değişir buharla şarj olanı falan çıkar.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    obsesoz 6 gün en beğenilen
    Kabloya gerek yok zaten bilgisayara bişey aktarılamıyor
    1 Yanıt Yanıtla +36
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    w8core 6 gün obsesoz
    3u tools. İstediğini yapabilirsin. İtunes kurulu olması gerekiyor.
    1 Yanıt Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    zekibeyy 6 gün
    Her gelen yeniliğin maliyetini yine tüketicilere yükleyecekleri kesin!
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    canavan06 6 gün
    Kutudan çıkıyorsa sorun yok
    Yanıtla +3
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    esmerbuyucu 6 gün
    Apple'ın amacı zaten tamamen kablosuza geçmekti. 2021'de kesin gerçekleştirilecektir.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    TITAN +155 ProfXavier +142 Fiat S.p.A. +133 keremec +125 cengizhan72 +112 TIME +112 Ceqa +108 Jon_Kar +106 haQQo +104 kucukyenici +103
    Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
    ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
    1 Misafir

    İLGİ DÜZEYİ
    6214 TIK

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple, iphone 13 ve
    4 etiket daha iPhone Ekrem71 MPopüler Popüler
    Facebook Sayfası258,7b
    Twitter Profili77,9b
    YouTube Kanalı261b
    RSS Yayını
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 6 gün Astronotlara 'duygusal bir partner' olacak: CIMON 2 robotu uzaya gönderildi 6 gün Apple neden sürekli bizi izliyor? 6 gün Karşınızda 2019’da YouTube’un en iyileri: YouTube Rewind 2019 6 gün Türkiye'de de satılacak olan Samsung Galaxy Note10+ Star Wars Edition ön siparişe hazır 6 gün Samsung Galaxy Note 10 Lite ve S10 Lite modellerinin yeni render görüntüleri sızdı 6 gün Adobe, Photoshop Camera uygulamasını test etmeye başladı 6 gün PlayStation Store'da 'Flaş Yeni Yıl' indirimleri başladı 6 gün Tesla Model Y üretimi beklenenden daha erken başlayabilir 6 gün Uygun fiyatlı Nokia 2.3 resmen tanıtıldı 6 gün Huawei artık Samsung’a bağımlı olmaktan kurtulacak 6 gün Redmi K30 modeli Sony IMX686 sensörünü kullanan ilk telefon olabilir 6 gün Kızamık hastalığı, 2018 yılında 142.000 can aldı 6 gün Isıtıldığında 1.800 kat sertleşen hidrojel üretildi 6 gün Türk güvenlik güçlerinin minik yardımcıları olacak insansız kara araçları göreve hazırlanıyor 6 gün Samsung Galaxy S11 rapora göre 108MP sensör ve 5x telefoto lensle gelecek 6 gün Ford, kahve çekirdeği atıklarından otomobil parçası üretecek 6 gün Avast tarayıcı uzantısında risk tespit edildi 6 gün Qualcomm, dünyanın ilk 5G destekli genişletilmiş gerçeklik (XR) platformu olan Snapdragon XR2'yi duyurdu 6 gün Qualcomm, bilgisayarlar için Snapdragon 8c ve 7c'yi tanıttı 6 gün Nokia ilk akıllı televizyonunu duyurdu 6 gün GÖRÜNTÜLENEN iPhone 13 modelinde Lightning girişi kalkabilir Sonraki Pablo Escobar'ın kardeşi katlanabilir telefon üretti! 1 hf. Corsair LS100 inceleme "Monitör için harici RGB Led" 1 hf. Üstü açılabilen crossover: Volkswagen T-Roc Cabriolet üretim bandına çıktı 1 hf. RX 5500 XT Çinli e-perakendecide gün yüzüne çıktı 1 hf. RX 5300M’in ilk testleri: masaüstü GTX 1650’nin önünde 1 hf. Hindistan, demiryolu ağını sürdürülebilir kaynaklarla idame ettirmeye hazırlanıyor 1 hf. Facebook fotoğrafları artık tek seferde Google Fotoğraflar’a aktarılabilecek 1 hf. ETS 2’nin Türkiye haritası Steam’de yerini aldı! 1 hf. Monster'da Bu Hafta - Call of Duty Modern Warfare 2019 1 hf. Xiaomi ve Huami, akıllı bileklik Mi Band 5 konusunda henüz anlaşmaya varamadı 1 hf. Meizu 17'nin Snapdragon 865 ile geleceği açıklandı 1 hf. Delikli tasarıma sahip Huawei Nova 6 SE tanıtıldı 1 hf. Amazon’dan pille çalışan yeni Echo cihazı 1 hf. Huawei Nova 6 ve 6 5G modelleri tanıtıldı 1 hf. BTK, 11 farklı telefon ve telsiz modelinin yasaklanmasına karar verdi 1 hf. Snapdragon 865 ve 765'in GPU sürücüleri Play Store üzerinden güncellenebilecek 1 hf. vivo iQOO Neo 855 Racing Edition tanıtıldı: Snapdragon 855+ işlemci, 33W hızlı şarj 1 hf. Netflix, The Witcher dizisinden bir dövüş sahnesi paylaştı 1 hf. Samsung Galaxy S11e'nin tasarımını açığa çıkaran yeni görseller yayınlandı 1 hf. Xiaomi'den kredi veren uygulama: Mi Credit Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Yerli otomobilin tasarımcısının bugüne kadar yaptığı tasarımlar
    DonanımHaber
    Matrix 4'ün vizyon tarihi resmen açıklandı!
    DonanımHaber
    Netflix yüzde 50 indirimli yıllık paketi test ediyor
    DonanımHaber
    Chernobylite Gamescom 2019 Oynanış Videosu
    Bölüm Sonu Canavarı
    Gran Turismo Sport 1.42 Güncellemesi Yağmur ve Beş Araç Ekleyecek
    Bölüm Sonu Canavarı
    Anksiyete ve yaşam sorunsalı
    DH Forum
    Xiaomi Redmi Note 8 Pro [ANAKONU]
    DH Forum
    Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
    Uygulama Haber
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim