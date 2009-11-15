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Apple, oyun sektörünü önemsiyor

9 yıl
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Shady
Haber Editörü
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Apple, oyun sektörünü önemsiyor
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iPod Touch kullanıcı için ne ifade ediyor ? Telefon desteği olmayan iPhone mu ? Bir cep bilgisayarı mı ? Steve Jobs, New York Times'a verdiği röportajında bu sorunun cevabını önceden bilmediklerini itiraf etti. Peki 2007 yılında kullanıcıyla buluşturdukları iPod Touch onlar için ne ifade ediyor. Onun için Steve Jobs “Kullanıcılara sorduk, onlar iPod Touch'ı bir oyun cihazı olarak görmek istediler ve bizde bu pazara yöneldik” diyor.

Cupertino merkezli yazılım-elektronik firması bu doğrultuda artık oyun geliştiricilerine ihtiyaç duyuyor. Halo Wars'ın tasarımcılarından Graeme Devine'dan sonra Apple, internetteki “Jobs at Apple” sayfası aracılığıyla oyun sektöründe 3-5 yıllık deneyimi bulunan ve ileri derecede C / C++ / Objective-C bilen oyun geliştiricileri arıyor. Gerek Steve Jobs'un sözleri gerekse de oyun geliştiricilerini işe almaya başlaması Apple'ın iPhone OS için oyunları ne kadar çok önemsediği anlaşılıyor.

AppStore'dan satılan binlerce oyun, diğer konsollara göre çok daha uygun fiyat politikası, sağlanan donanımsal avantajlar. Bunların hepsi bir araya gelince iPod Touch'ın son kullanıcı için bir oyun cihazı olması son derece normal. İd Software'in kurucusu John Carmack'in “Ne PSP ne de DS, dışarıdayken iPhone'umu yanımda taşıyorum. Çok daha iyi oyunlar gelirse PSP ve DS'i tamamen bırakabilirim. İlerde de iPod Touch diğer sistemlerin satışını gölgede bırakabilir” sözleri de iPod Touch/iPhone'un ne kadar cazip bir platform haline geldiğini ortaya koyuyor.


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geceningölgesi 9 yıl
Apple oyun sektöründe iyi işler yapıyor.Touch artık oyun konsolu halini alıyor.Iyi oluyor ama müziği ihmal ediyor.
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Fatih 9 yıl
Müziği ihmal etmeden oyunu da geliştirseler iyi olur. bir çaresini bulurlar bence.
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colonel_215 9 yıl
Ben de iPhone u almadan 3 ay önce psp almıştım büyük hefesle:). Ama iPhone da oyun oynamaya başladıktan sonra deyim yerindeyse psp yalan oldu:). Yani psp de zevk alarak oynadığım tek oyun pes(God of war da çok güzeldi ama bi kaç defa bitirdikten sonra sıkıyor). Geri kalan tüm oyun çeşitlerinde iPhone da oynamak çok daha zevkli.
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Erasmus78 9 yıl
Birde iPhone yuklenen oyunlari bir hdmi kablo ile TV ye aktarip ozel kollar ile oynama imkani verirse Apple, iste o zaman PS3 ve Xbox da buyuk sikintiya girer.
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Momo-Oz 9 yıl
aslında applede bitane playstation gibi bi oyun konsolu çıkarsa
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furkansayan 9 yıl
iPod Touch yakında PSP leride piyasadan kaldırır...
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Figure 9 yıl
Şuanki seçenekler arasında(PSP, iTouch, DSi) en mantıklısı iTouch gibi duruyor. Zaten Nintendo'nun bir yetkilisinin şöyle bir şey söylediğini okudum: ''Eğer insanlara neden iTouch/iPhone'dan ayrı olarak DSi almaları gerektiğini anlatamazsak işte o zaman geleceğimiz karanlık olur''.

Bu vakitten sonra piyasadaki dengeleri değiştirecek hamleyi PSP 2 ile Sony yapacak gibi duruyor. Eğer dedikodu haberlerinde söylendiği gibi hem ekran boyutu, hem grafiksel kalite, hem de oyun ulaşılabilirliği bakımından benzerlerinden üstün bir cihaz yaparsa o zaman iTouch/iPhone oyunlarının ancak çocuklara yeteceği durumu ortaya çıkar
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