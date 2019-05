Apple, oyun sektörünü önemsiyor

Tam Boyutta Gör

iPod Touch kullanıcı için ne ifade ediyor ? Telefon desteği olmayan iPhone mu ? Bir cep bilgisayarı mı ? Steve Jobs, New York Times'a verdiği röportajında bu sorunun cevabını önceden bilmediklerini itiraf etti. Peki 2007 yılında kullanıcıyla buluşturdukları iPod Touch onlar için ne ifade ediyor. Onun için Steve Jobs “Kullanıcılara sorduk, onlar iPod Touch'ı bir oyun cihazı olarak görmek istediler ve bizde bu pazara yöneldik” diyor.

Cupertino merkezli yazılım-elektronik firması bu doğrultuda artık oyun geliştiricilerine ihtiyaç duyuyor. Halo Wars'ın tasarımcılarından Graeme Devine'dan sonra Apple, internetteki “Jobs at Apple” sayfası aracılığıyla oyun sektöründe 3-5 yıllık deneyimi bulunan ve ileri derecede C / C++ / Objective-C bilen oyun geliştiricileri arıyor. Gerek Steve Jobs'un sözleri gerekse de oyun geliştiricilerini işe almaya başlaması Apple'ın iPhone OS için oyunları ne kadar çok önemsediği anlaşılıyor.

AppStore'dan satılan binlerce oyun, diğer konsollara göre çok daha uygun fiyat politikası, sağlanan donanımsal avantajlar. Bunların hepsi bir araya gelince iPod Touch'ın son kullanıcı için bir oyun cihazı olması son derece normal. İd Software'in kurucusu John Carmack'in “Ne PSP ne de DS, dışarıdayken iPhone'umu yanımda taşıyorum. Çok daha iyi oyunlar gelirse PSP ve DS'i tamamen bırakabilirim. İlerde de iPod Touch diğer sistemlerin satışını gölgede bırakabilir” sözleri de iPod Touch/iPhone'un ne kadar cazip bir platform haline geldiğini ortaya koyuyor.