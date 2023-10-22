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    Anlık Bildirim

    Apple’ın araştırmasına göre “pickleball”ın sağlığa yararlı olduğu ortaya çıktı

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’ın yaptığı araştırmaya göre popülerliği son zamanlarda artan “pickball” insan sağlığına oldukça yararlı.

    Apple: 'Pickleball sağlığa yararlı.' Tam Boyutta Gör

    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’ın yaptığı araştırmaya göre “pickball” insan sağlığına oldukça yararlı.

    Genel olarak tenise benzeyen bu pickball sporunu Apple Watch'ler sayesinde inceleyen şirket, yapılan sporun sağlığa ne kadar yararlı olduğun tespit etti.

    Araştırmacılar, dünya’da en hızlı büyüyen sporlardan biri olan pickleball ile ilgili yeni bilgilere ulaştı. Kendi ürünleri Apple Watch kullanılarak toplanan en büyük gözleme dayalı pickleball aktivitesi verilerini  inceleyen araştırmacılar, pickleball ve tenis antrenmanı verilerinde her iki aktivitenin sağlığa yönelik potansiyel yararlarını öne çıkaran trendler olduğunu belirledi. Katılımcıların genellikle uzun süreli pickleball ve tenis antrenmanları yaptığı ve kaydedilen antrenmanlar sırasında en yüksek kalp atış hızının, tahmin edilen maksimum kalp atış hızının ortalama %70’ine ulaştığı gözlemlendi.

    Ünlü kardiyolog ve Brigham & Women’s Hastanesi’nde gerçekleştirilen Apple Kalp ve Hareket Çalışması’nda sorumlu araştırmacı olarak görev yapan Profesör Dr. Calum MacRae konuyla alakalı “Apple Kalp ve Hareket Çalışması, katılımcıların davranışlarındaki değişiklikleri ve bu değişikliklerin sağlık üzerindeki etkilerini takip etmemiz için mükemmel fırsatlar sunuyor. Apple Watch verilerinden yararlanarak pickleball sporunun gelişimini takip etmek, yeni trendleri ve aktivitenin daha önce erişemediğimiz çeşitli sağlık ve zindelik ölçümleri üzerindeki etkilerini araştırmamıza imkan tanıyor.” dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 5 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 1 hafta önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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