Apple’ın araştırmasına göre “pickleball”ın sağlığa yararlı olduğu ortaya çıktı

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Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple’ın yaptığı araştırmaya göre “pickball” insan sağlığına oldukça yararlı.

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Genel olarak tenise benzeyen bu pickball sporunu Apple Watch'ler sayesinde inceleyen şirket, yapılan sporun sağlığa ne kadar yararlı olduğun tespit etti.

Araştırmacılar, dünya’da en hızlı büyüyen sporlardan biri olan pickleball ile ilgili yeni bilgilere ulaştı. Kendi ürünleri Apple Watch kullanılarak toplanan en büyük gözleme dayalı pickleball aktivitesi verilerini inceleyen araştırmacılar, pickleball ve tenis antrenmanı verilerinde her iki aktivitenin sağlığa yönelik potansiyel yararlarını öne çıkaran trendler olduğunu belirledi. Katılımcıların genellikle uzun süreli pickleball ve tenis antrenmanları yaptığı ve kaydedilen antrenmanlar sırasında en yüksek kalp atış hızının, tahmin edilen maksimum kalp atış hızının ortalama %70’ine ulaştığı gözlemlendi.

Ünlü kardiyolog ve Brigham & Women’s Hastanesi’nde gerçekleştirilen Apple Kalp ve Hareket Çalışması’nda sorumlu araştırmacı olarak görev yapan Profesör Dr. Calum MacRae konuyla alakalı “Apple Kalp ve Hareket Çalışması, katılımcıların davranışlarındaki değişiklikleri ve bu değişikliklerin sağlık üzerindeki etkilerini takip etmemiz için mükemmel fırsatlar sunuyor. Apple Watch verilerinden yararlanarak pickleball sporunun gelişimini takip etmek, yeni trendleri ve aktivitenin daha önce erişemediğimiz çeşitli sağlık ve zindelik ölçümleri üzerindeki etkilerini araştırmamıza imkan tanıyor.” dedi.

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