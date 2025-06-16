watchOS 26 alacak Apple Watch modelleri: Güncelleme hangi saatlere gelecek?

Apple Watch’ların yeni yazılımı watchOS 26, iOS 26 birlikte 9 Haziran’da tanıtıldı. Yeni watchOS güncellemesi, Liquid Glass olarak adlandırılan saydam tasarım, kişiye özel sesli motivasyon sağlayan Workout Buddy, Akıllı Gruplama ve Mesajlarda yenilikler ve fazlasını getiriyor. Peki, watchOS 26 hangi saatlere gelecek?
watchOS 26 hangi modellere gelecek?
- Apple Watch SE 2. nesil
- Apple Watch Series 6
- Apple Watch Series 7
- Apple Watch Series 8
- Apple Watch Series 9
- Apple Watch Series 10
- Apple Watch Ultra
- Apple Watch Ultra 2
Apple, WWDC25 etkinliğinden sonra iOS 26, macOS 26 ile birlikte watchOS 26 developer beta sürümü yayınladı. watchOS geliştirici betası ve genel betasını yüklememenizi tavsiye ederiz çünkü Apple, watchOS'te betadan tam sürüme geri dönme seçeneği sunmuyor. watchOS 26 betada sorunla karşılaşırsanız, saati Apple Store veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'na götürerek sürüm düşürme işleminin yapılmasını rica etmeniz gerekiyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.