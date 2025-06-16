watchOS 26 alacak Apple Watch modelleri: Güncelleme hangi saatlere gelecek?

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Apple Watch’ların yeni yazılımı watchOS 26, iOS 26 birlikte 9 Haziran’da tanıtıldı. Yeni watchOS güncellemesi, Liquid Glass olarak adlandırılan saydam tasarım, kişiye özel sesli motivasyon sağlayan Workout Buddy, Akıllı Gruplama ve Mesajlarda yenilikler ve fazlasını getiriyor. Peki, watchOS 26 hangi saatlere gelecek?

watchOS 26 ile Apple Watch'lara gelmesi beklenen yeni özellikler 1 hf. önce eklendi

watchOS 26 hangi modellere gelecek?

Tam Boyutta Gör watchOS 12 yerine gelecek watchOS 26, şu anda watchOS 11 sürümünü çalıştıran tüm Apple Watch’lara yüklenebilecek. Peki, watchOS 26 hangi saatlere gelecek? İşte watchOS 26 güncellemesini alacak Apple Watch modelleri:

Apple Watch SE 2. nesil

Apple Watch Series 6

Apple Watch Series 7

Apple Watch Series 8

Apple Watch Series 9

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra

Apple Watch Ultra 2

Apple, WWDC25 etkinliğinden sonra iOS 26, macOS 26 ile birlikte watchOS 26 developer beta sürümü yayınladı. watchOS geliştirici betası ve genel betasını yüklememenizi tavsiye ederiz çünkü Apple, watchOS'te betadan tam sürüme geri dönme seçeneği sunmuyor. watchOS 26 betada sorunla karşılaşırsanız, saati Apple Store veya Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı'na götürerek sürüm düşürme işleminin yapılmasını rica etmeniz gerekiyor.

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watchOS 26 güncellemesi alacak Apple Watch modelleri

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