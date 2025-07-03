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    Apple Watch Ultra 3, Eylül'de tanıtılacak: Yeni model neler sunacak?

    Yeni Apple Watch Ultra modelinin çıkışından bu yana neredeyse iki yıl geçti, bekleyiş yakında sona eriyor. Apple Watch Ultra 3'ün Eylül tanıtılması bekleniyor. Peki, ne yenilikler sunacak?

    Apple Watch Ultra 3 özellikleri & çıkış tarihi sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Apple, geçen yıl yeni Watch Ultra modeli tanıtmak yerine siyah renk seçeneği sundu. Çeşitli kaynaklardan gelen raporlar, Apple’ın Eylül ayında  yepyeni bir Apple Watch Ultra modeli çıkaracağını söylüyor. Peki, Apple Watch Ultra 3 neler sunacak?

    Apple Watch Ultra 3 beklenen özellikleri

    Apple Watch Ultra 3’ün Wi-Fi ve hücresel kapsama alanı olmadığında SMS göndermenize olanak tanıyan uydu bağlantısı da dahil olmak üzere yeni özelliklerle gelecek. Bu özelliğin iPhone olmadan çalışacağı söyleniyor. Yeni Watch Ultra’nın ayrıca özel bir 5G sürümünü desteklemesi bekleniyor. Mevcut Ultra modelleri LTE’yi destekliyor.

    Apple Watch Ultra 3’ün S10 veya daha yeni çip, daha hızlı şarj ve açılı olarak bakıldığında daha parlak olan ve her zaman açık ekran modu için daha yüksek yenileme hızı sunan geniş açılı OLED ekrana sahip olması bekleniyor. Tüm bu iyileştirmeler Apple Watch Series 10’da yer alıyor.

    Apple Watch Ultra 3 ne zaman çıkacak?

    Apple’ın iPhone 17 serisiyle birlikte yeni Apple Watch modellerini 8 Eylül’de tanıtması bekleniyor. Apple Watch Ultra 3 çıkış tarihi 19 Eylül olarak işaretlenebilir.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/07/02/apple-watch-ultra-3-on-track-for-this-year/ https://9to5mac.com/2025/07/02/apple-watch-ultra-3-release-date-when-to-expect-the-new-model/
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