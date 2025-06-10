Samsung, Apple’ın iOS 26’da gösterdikleriyle dalga geçti

Samsung “bizde var” dedi
Göndermeler bununla da sınırlı değil. Apple, iOS 26 ile birlikte Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamalarına entegre ettiği Canlı Çeviri (Live Translation) özelliğiyle kullanıcıların farklı dillerde daha rahat iletişim kurmasını sağlamayı hedefliyor. Fakat Samsung, bu yeniliğin kendilerinin Galaxy S24 serisi ile geçen yıl getirdiği gerçek zamanlı çeviri özelliğiyle aynı olduğunu hatırlattı: “Aramıza hoş geldiniz! Bir süredir metin ve konuşmayı gerçek zamanlı olarak çeviriyoruz...”
Apple Watch’un yeni fitness asistanı da hedefte
Apple Watch için sunulan watchOS 26 ile gelen Workout Buddy özelliği, kullanıcının kalp atışı, tempo, mesafe ve aktivite halkaları gibi verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş egzersiz önerileri sunuyor. Samsung ise bu tür yapay zeka destekli fitness deneyimlerinin Galaxy Watch modellerinde uzun süredir mevcut olduğuna işaret ederek “AI saatinize mi geliyor? Çok sevimli. Bizimki, ne zaman ilgilenemeyecek kadar yorgun olduğunuzu zaten biliyor” dedi.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Bize de tebrik etmek düşer.Bravo
20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.