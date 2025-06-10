Samsung, Apple’ın iOS 26’da gösterdikleriyle dalga geçti

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Tam Boyutta Gör Apple, WWDC 25’te iPhone ve Apple Watch modelleri için yeni işletim sistemlerini tanıttı: iOS 26 ve watchOS 26. Ancak bu tanıtımın hemen ardından teknoloji devlerinden Samsung, Apple’a yönelik esprili ve hafif alaycı bir dille dikkat çeken paylaşımlarda bulundu. Güney Koreli şirket, Apple’ın yenilik olarak sunduğu özelliklerin aslında Galaxy cihazlarında uzun zamandır var olduğunu vurguladı.

Samsung “bizde var” dedi

Tam Boyutta Gör Apple, iOS 26 ile birlikte “Liquid Glass” adını verdiği yeni bir tasarım dili tanıttı. Bu tasarımda şeffaf, çevresindeki ortamı yansıtan ve kıran bir materyal kullanıldığı belirtildi. Ancak Samsung, bu tasarım konseptinin Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesiyle çoktan hayata geçtiğine işaret etti. Samsung'un yeni arayüzü gerçekten cam ve yarı saydam öğelerle dolu, ancak Apple'ın güncellemesiyle tam olarak aynı şekilde değil. Bununla birlikte, iki deneyim arasındaki çeşitli benzerlikler olduğu da bir gerçek.

Göndermeler bununla da sınırlı değil. Apple, iOS 26 ile birlikte Mesajlar, FaceTime ve Telefon uygulamalarına entegre ettiği Canlı Çeviri (Live Translation) özelliğiyle kullanıcıların farklı dillerde daha rahat iletişim kurmasını sağlamayı hedefliyor. Fakat Samsung, bu yeniliğin kendilerinin Galaxy S24 serisi ile geçen yıl getirdiği gerçek zamanlı çeviri özelliğiyle aynı olduğunu hatırlattı: “Aramıza hoş geldiniz! Bir süredir metin ve konuşmayı gerçek zamanlı olarak çeviriyoruz...”

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Apple Watch’un yeni fitness asistanı da hedefte

Apple Watch için sunulan watchOS 26 ile gelen Workout Buddy özelliği, kullanıcının kalp atışı, tempo, mesafe ve aktivite halkaları gibi verilerini analiz ederek kişiselleştirilmiş egzersiz önerileri sunuyor. Samsung ise bu tür yapay zeka destekli fitness deneyimlerinin Galaxy Watch modellerinde uzun süredir mevcut olduğuna işaret ederek “AI saatinize mi geliyor? Çok sevimli. Bizimki, ne zaman ilgilenemeyecek kadar yorgun olduğunuzu zaten biliyor” dedi.

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Apple'ın iOS 26 duyuruları Samsung'un alay konusu oldu

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