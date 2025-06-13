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    Anlık Bildirim

    watchOS 26'nın yeni özelliği belli Apple Watch'larda kullanılabilecek

    watchOS 26 ile gelecek yeni özelliklerden biri de; bilek çevirme hareketi. Bildirimleri kapatmanın hızlı yolu olarak gösterilen bu özellik ne yazık ki tüm Apple Watch modellerinde kullanılamayacak.

    watchOS 26, bildirimleri daha kolay yönetmenin yeni bir yolunu sunuyor. Bilek çevirme hareketiyle gelen bir bildirimi ekrana dokunmadan hızlıca kapatabiliyorsunuz. Ancak, ne yazık ki bu yeni hareket watchOS 26 güncellemesini alan tüm Apple Watch modellerinde kullanılamayacak.

    watchOS 26 bilek çevirme hareketi ne işe yarıyor?

    Bir bildirimi kontrol etmek için bileğinizi kaldırdığında eğer o an yanıtlamaya hazır değilsesiniz bileğini ters çevirip düzelterek bildirimi kapatabiliyorsunuz. Bilek çevirme hareketi yalnızca bildirimleri kapatmak için değil, gelen aramaları kapatmak, sayaçları ve alarmları sessize almak ve saat kadranına dönmek için de kullanılabiliyor.

    Yeni özellik, bilek hareketinizi analiz etmek için ivmeölçerin ve jiroskopun yanı sıra yapay öğrenme modelinden yararlanıyor. Apple, bilek hareketinin şu Apple Watch modelleriyle uyumlu olduğunu söylüyor:

    • Apple Watch Series 9
    • Apple Watch Series 10
    • Apple Watch Ultra 2

    Apple, iOS 26 ile birlikte watchOS 26 developer betayı yayınladı. watchOS 26 ile gelecek yeni özellikleri şimdiden deneyimlemek istiyorsanız, watchOS 26 dev beta sürümü yükleyebilirsiniz ancak Apple Watch’larda önceki kararlı sürüme geri dönmek çok kolay değil. Saatinizde bir sorun yaşarsanız (donma, takılma, kapanma vs) Apple Store’a götürüp işlem yaptırmanız gerekiyor.

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    Endonezya, Türkiye’den 48 adet KAAN satın alıyor

    Y
    YouRæk 3 saat önce

    20 sene önce yerli ve milli tüfek bile üretemeyen ülkeden bugün dünyanın konuştuğu savunma sanayi projelerini gerçekleştiren ülkeye. Hamdolsun.

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