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    Apple’ın reklamcılık konusunda haksız rekabet ettiği iddia edildi

    Son yıllarda satış rekorları kıran teknoloji devi Apple, bir taraftan da yasal problemlerle uğraşıyor. Şimdi de firmanın reklamları ile haksız rekabet ettiği iddia ediliyor.
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    Apple reklam politikasında değişikliğe gidebilir
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    Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden biri olan Apple; iOS, iPadOS, macOS ve watchOS ile devasa bir ekosistem oluşturmayı başardı. Satış rekorları kıran bu ekosistemin en büyük özelliklerinden biri ise gizlilik olarak görülüyor. Ancak üçüncü parti reklam verenler, Apple’ın bu konuda haksız rekabet ettiğini belirtiyor.

    Apple’ın gizlilik özellikleri Apple reklamlarından gelir kısmıyor

    Üçüncü parti reklam firmaları, Apple’ın gizlilik özelliklerinin kendi gelirlerini kestiğini ancak Apple reklamlarında böyle bir etki yaratmadığını belirtti. Teknoloji devi Meta da daha önce Apple’ı bu konuda haksız rekabet ile suçlamıştı. Ayrıca Apple’ın üçüncü parti reklam verenlere ciddi zarar verdikten sonra platformlarına daha çok reklam geliştireceği iddia ediliyor.

    Apple reklam politikasını değiştirebilir

    Apple reklam politikasında değişikliğe gidebilir
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    Geçtiğimiz aylarda firmanın işe alma süreçlerini daha seçici yaptığı ve yavaşlattığı belirtilmişti ancak görünüşe göre firma, pazarlama departmanında işe almaları hızlandırmış durumda. The Financial Times’a göre Apple, pazarlama ve reklamcılık bölümü için 216 eleman arıyor ve departmanın gücünü iki katına çıkarmak istiyor.

    Zeta Global’ın Genel Müdürü David Steinberg, Apple’ın pazarlama stratejisini muhteşem ve manipülatif olarak nitelendirdi. Daha önce, Apple, kullanıcılara reklam vermenin zararları ve sorunları hakkında sesini yükseltiyordu. Hatta Tim Cook, bir keresinde Apple’ın kullanıcılardan daha fazla parmak almak için reklam kullanmayacağını söylemişti ancak görünüşe göre firma, bu konuda fikrini değiştirmiş. İddialara göre Apple, ilerde Apple Maps gibi uygulamaların içinde de reklam sunmaya başlayacak. Firmanın 2025 yılına kadar yıllık reklam gelirinin 6 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

    Kaynakça https://appleinsider.com/articles/22/09/05/apple-is-exploiting-features-to-expand-its-own-advertising-say-advertisers https://www.slashgear.com/img/gallery/apple-ads-to-become-more-prominent-as-hardware-sales-plateau/l-intro-1660524261.jpg
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    Siper hedefi 12'den vurdu

    G
    gokhanw10 1 gün önce

    Çok güzel ve uzman bir içerik olmuş teşekkürler

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