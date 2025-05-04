Merakla beklenen Deadlock yakında açık beta sürümüne kavuşabilir

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Tam Boyutta Gör 10 yılı aşkın bir süredir Portal, Half-Life, Counter-Strike ve DotA serilerinin dışında bir oyun üretmeyen Valve, bu çizgiyi bozmaya hazırlanıyor. Bir süredir şirket içinde geliştirilen, kahraman nişancı ve MOBA türlerini birleştiren Deadlock, çok yakında tüm kullanıcılara açılabilir.

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Deadlock çok yakında açık beta sürümüne kavuşabilir

Bir süredir yeni bir oyun satışa sunmayan Valve, geçtiğimiz yıllarda Neon Prime isimli bir bilim kurgu oyunu üzerinde çalışmaya başlamıştı. MOBA ve kahraman nişancı türlerini birleştireceği belirtilen oyun, daha sonraki yıllarda Deadlock projesine dönüştü. 2024 yılında detayları ortaya çıkan yapım, uzun bir süredir kapalı alfa sürümü ile test ediliyor. Test görüntüleri, oyunun DotA2, Team Fortress, Smite ve Marvel Rivals yapımlarına benzediğini gösteriyor. Kapalı testlerinde bile Steam’de rekorlar kuran yapım, yakında çok daha fazla oyuncu ile buluşabilir.

Tam Boyutta Gör Reddit’in r/GamingLeaksAndRumours sayfasında paylaşılan bir gönderi, Deadlock’un temmuz ayında açık beta sürümüne kavuşacağını belirtti. Silinen gönderi, Deadlock’un şirket için versiyonlarından videolar ve görseller de içeriyordu. Valve konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ancak iddialar doğruysa merakla beklenen yapım, bu yılın sonlarında veya 2026 yılının başlarında resmen yayınlanacaktır.

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Valve'un yeni oyunu Deadlock yakında beta sürümüne kavuşacak