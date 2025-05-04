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    Merakla beklenen Deadlock yakında açık beta sürümüne kavuşabilir

    Uzun bir süredir yeni bir seri ile karşımıza çıkmayan Valve, bu durumu değiştirmeye hazırlanıyor. Bir süredir geliştirilen ve testleri devam eden Deadlock, yaz aylarında açık beta testine kavuşabilir.

    Deadlock Tam Boyutta Gör
    10 yılı aşkın bir süredir Portal, Half-Life, Counter-Strike ve DotA serilerinin dışında bir oyun üretmeyen Valve, bu çizgiyi bozmaya hazırlanıyor. Bir süredir şirket içinde geliştirilen, kahraman nişancı ve MOBA türlerini birleştiren Deadlock, çok yakında tüm kullanıcılara açılabilir.

    Deadlock çok yakında açık beta sürümüne kavuşabilir

    Bir süredir yeni bir oyun satışa sunmayan Valve, geçtiğimiz yıllarda Neon Prime isimli bir bilim kurgu oyunu üzerinde çalışmaya başlamıştı. MOBA ve kahraman nişancı türlerini birleştireceği belirtilen oyun, daha sonraki yıllarda Deadlock projesine dönüştü. 2024 yılında detayları ortaya çıkan yapım, uzun bir süredir kapalı alfa sürümü ile test ediliyor. Test görüntüleri, oyunun DotA2, Team Fortress, Smite ve Marvel Rivals yapımlarına benzediğini gösteriyor. Kapalı testlerinde bile Steam’de rekorlar kuran yapım, yakında çok daha fazla oyuncu ile buluşabilir.

    Deadlock - Oynanış Görüntüsü Tam Boyutta Gör
    Reddit’in r/GamingLeaksAndRumours sayfasında paylaşılan bir gönderi, Deadlock’un temmuz ayında açık beta sürümüne kavuşacağını belirtti. Silinen gönderi, Deadlock’un şirket için versiyonlarından videolar ve görseller de içeriyordu. Valve konu hakkında herhangi bir açıklama yapmadı ancak iddialar doğruysa merakla beklenen yapım, bu yılın sonlarında veya 2026 yılının başlarında resmen yayınlanacaktır.
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