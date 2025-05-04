Merakla beklenen Deadlock yakında açık beta sürümüne kavuşabilir

Deadlock çok yakında açık beta sürümüne kavuşabilir
Bir süredir yeni bir oyun satışa sunmayan Valve, geçtiğimiz yıllarda Neon Prime isimli bir bilim kurgu oyunu üzerinde çalışmaya başlamıştı. MOBA ve kahraman nişancı türlerini birleştireceği belirtilen oyun, daha sonraki yıllarda Deadlock projesine dönüştü. 2024 yılında detayları ortaya çıkan yapım, uzun bir süredir kapalı alfa sürümü ile test ediliyor. Test görüntüleri, oyunun DotA2, Team Fortress, Smite ve Marvel Rivals yapımlarına benzediğini gösteriyor. Kapalı testlerinde bile Steam’de rekorlar kuran yapım, yakında çok daha fazla oyuncu ile buluşabilir.