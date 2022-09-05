Apple’dan büyük başarı: ABD’de iPhone kullanımı tüm Android ekosistemini geride bıraktı

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Uzun yıllardır Mac, iPhone, Apple Watch, AirPods gibi cihazlarla kendi ekosistemini oluşturan teknoloji devi Apple, girdiği her pazarda ciddi başarılar yakalamaya devam ediyor. Son yıllarda iPhone satışlarında ciddi artış gören firma, ABD içerisinde önemli bir kilometre taşına ulaştı.

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ABD’de aktif olarak kullanılan iPhone sayısı, tüm Android telefonlarından daha fazla

Bağımsız araştırma firması Counterpoint’in yeni raporuna göre ABD’de aktif olarak kullanılan iPhone sayısı, ilk kez Android telefonlarının sayısını geçti. 2007 yılından beri devam eden rekabet sonucunda Apple, bu yılın haziran ayında tüm Android ekosisteminin önüne geçti. Araştırma, satış sayıları yerine aktif kullanılan cihazları (aktif kurulu taban) belirttiği için, ekosistemlerin gücünü daha iyi ölçüyor. Aktif kurulu taban, yeni telefon satışları dışında yıllar önce alınmış ve hala kullanılmakta olan cihazları da veriler arasına katıyor. CCS’den Ben Wood, iPhone’un kurulu tabanını, şirketinin “motoru” olarak tanımladı ve Apple’ın da her zaman buna önem verdiğini belirtti. Apple, iPhone cihazlarında kullanım ömrünü arttırarak iOS kullanıcılarının Apple servislerinden uzun süre faydalanmasına imkân sunuyor ve şirket bu sayede inanılmaz gelirler elde ediyor.

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Apple, yeni telefon satışlarında da lider

Apple, iPhone cihazlarının kurulu tabanı ile önemli bir başarı elde etse de firma, üst düzey telefon satışlarında liderliğini korumaya devam ediyor. Counterpoint’in farklı bir araştırmasına göre Apple, 400 dolar üstü telefon satışında dünya genelinde %57’lik bir pazar payına sahipken 1000 dolar üstü telefon satışlarında %78’lik bir pazar payı ile rakiplerine fark atmış durumda. Counterpoint’ten Varun Mishra, ultra üst düzey telefon pazarının küresel finansal krizden etkilenmediğini de belirtti. Bakalım Android tarafının liderleri Apple’ın bu başarısı ile nasıl savaşacak.

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