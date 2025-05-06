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    Anlık Bildirim

    iOS 18.5, ebeveynler için yeni ekran süresi uyarıları getiriyor

    Apple, iOS 18.5 ile ebeveyn denetimi sistemine çok talep edilen bir özelliği getiriyor. Çocuk artık Ekran Süresi parolasını girdiğinde ebeveyni gerçek zamanlı bildirim alacak.

    ios 18.5 rc ebeveyn denetimi Tam Boyutta Gör
    iOS 18.5 güncellemesi, ebeveyn denetimleri sistemine çok talep edilen bir özellik getiriyor: Çocukların kısıtlamaları aşmak için kullandığı en yaygın boşluklardan birini kapatmayı amaçlayan yeni Ekran Süresi uyarıları. Çocuk, Ekran Süresi parolasını girdiğinde ebeveyni gerçek zamanlı bildirimler alacak.

    Önceki iOS sürümlerinde Apple'ın Ekran Süresi ile ilgili en büyük şikayetlerden biri; çocukların uygulama zaman sınırlarını kolaylıkla aşmasıydı. Uygulamaları silip yeniden yükleyerek, önceki kısıtlamaların çoğu sıfırlanabiliyordu ve ebeveyn denetimleri neredeyse işe yaramaz hale geliyordu. iOS 18.5 artık uygulama sınırlarının kaldırma/yeniden yükleme döngüsünden sonra bile devam etmesini sağlayarak bu boşluğu gideriyor.

    Daha da önemlisi, Apple, çocuğun Ekran Süresi parolasını girdiğinde ebeveyninin hemen bilgilendirildiği bir özellik ekliyor. Bu hamle, çocukların kendi kısıtlamalarını sessiz sedasız kaldırmasını veya fark edilmeden kontrolleri kurcalamasını zorlaştırıyor.

    iOS 18.5 ayrıca Ekran Süresi ayarlarının düzenlenme şeklini de yeniliyor. Arayüz artık gelişmiş yönetim araçlarını (cihazlar arasında paylaşım, Ekran Süresi parolasını değiştirme ve içerik kısıtlamalarını yönetme geçişleri dahil) özel bir alt menüde birleştiriyor. Bu, birden fazla çocuk hesabı veya cihaz profiliyle uğraşan ebeveynler için kullanılabilirliği artırıyor.

    iOS 12 güncellemesiyle gelen Ekran Süresi, ebeveynlere çocuğun cihazını uzaktan yönetmeleri için ayarlar sağlıyor. Örneğin; ebeveynler cihaz kullanımını belirli zamanlarla sınırlayabiliyor, uygulamalar için zaman sınırları belirleyebiliyor ve uygunsuz içerikleri engelleyebiliyor.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/05/06/ios-18-5-includes-a-useful-change-to-screen-time/ https://www.simplymac.com/ios/ios-18-5-adds-new-screen-time-alerts-for-parents-in-latest-rc-build
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