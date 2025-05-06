Apple iOS 18.5 neredeyse hazır: İşte yeni özellikler

iOS 18.5, Apple yeni Pride koleksiyonu için yaptığı basın açıklamasında doğrulandı. Buna göre bir aydan fazla süren beta testlerinin ardından RC (Release Candidate) sürümünün bu hafta içinde, son sürümün ise gelecek hafta kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Peki yeni sürümle sunulacak gelişmeler neler? Bunlardan bazıları belli oldu.
Apple ayrıca koleksiyon kapsamında yeni bir Apple Watch kordonu ve saat kadranı da tanıttı. Kordon, Apple'ın çevrim içi mağazasında 1.999 TL fiyatla satışa çıktı.
iOS 18.5 ne zaman çıkacak?
Yukarıda da belirttiğimiz gibi RC testlerinin ardından kararlı sürümün gelecek hafta kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Dolayısıyla 12 Mayıs'tan itibaren erişilebilir olduğunu görebiliriz.