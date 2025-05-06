Apple iOS 18.5 neredeyse hazır: İşte yeni özellikler

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Tam Boyutta Gör iPhone'ların yeni işletim sistemi iOS 18, yapay zeka odaklı yeniliklerle birlikte yaklaşık bir yıl önce tanıtıldı. Ancak planlanan çok sayıda özellik iOS 18.5 ve 19 sürümlerine ertelenmiş durumda. Apple ise, uzun süredir test sürecinde olan iOS 18.5'in kısa süre içinde tüm kullanıcılar için yayımlanacağını duyurdu. İşte beklenen yenilikler...

Apple iOS 18.5 ile sunulacak yenilikler

iOS 18.5, Apple yeni Pride koleksiyonu için yaptığı basın açıklamasında doğrulandı. Buna göre bir aydan fazla süren beta testlerinin ardından RC (Release Candidate) sürümünün bu hafta içinde, son sürümün ise gelecek hafta kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Peki yeni sürümle sunulacak gelişmeler neler? Bunlardan bazıları belli oldu.

Tam Boyutta Gör iOS 18.5, büyük çaplı yenilikler sunmuyor. Ancak Mail ve Ayarlar uygulamasında yapılan bazı küçük değişikler mevcut. Buna göre Mail uygulamasında kişi fotoğraflarını kapatma seçeneği artık uygulama içinden, sağ üstte yer alan üç noktalı simge aracılığıyla erişilebilir hâle geliyor. Bu ayar önceki sürümlerde de vardı ancak yalnızca Ayarlar üzerinden yapılabiliyordu.

Tam Boyutta Gör Bir diğer yenilik ise Ayarlar menüsünde. AppleCare+ kapsam bilgileri artık daha belirgin sunuluyor. Bu da garanti ve destek bilgilerine erişimi daha görünür hâle getiriyor. Güncellemenin en dikkat çekici görsel yeniliği ise yeni Pride duvar kâğıdı. 2025 Pride koleksiyonunun bir parçası olan bu özel tasarım, iPhone ve iPad'lerde kullanıcı etkileşimine göre hareket eden renkli çizgilerle geliyor.

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Apple ayrıca koleksiyon kapsamında yeni bir Apple Watch kordonu ve saat kadranı da tanıttı. Kordon, Apple'ın çevrim içi mağazasında 1.999 TL fiyatla satışa çıktı.

iOS 18.5 ne zaman çıkacak?

Yukarıda da belirttiğimiz gibi RC testlerinin ardından kararlı sürümün gelecek hafta kullanıcılarla buluşması bekleniyor. Dolayısıyla 12 Mayıs'tan itibaren erişilebilir olduğunu görebiliriz.

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