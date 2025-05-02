Apple-Google tekeline karşı koalisyon kuruldu

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Tam Boyutta Gör Mobil uygulama geliştiricilerinin yıllardır şikayet ettiği Apple ve Google’ın kapalı ekosistem politikalarına karşı Meta, Spotify, Garmin, Match Group gibi teknoloji devlerinden dikkat çekici bir adım geldi. Bu şirketler, "Rekabetçi Mobil Deneyim Koalisyonu" (Coalition for a Competitive Mobile Experience) adı altında birleşerek, iki devin uygulama mağazaları üzerindeki tekelleşmiş kontrolüne karşı lobi faaliyetleri yürüteceklerini duyurdu.

Apple ve Google’a karşı güçler birleştirildi

Koalisyonun ilk gündem maddesi, uygulama geliştiricilerin sırtında olan yaş doğrulama sorumluluğunun, doğrudan Apple ve Google gibi platformlara kaydırılması. Utah eyaletinde geçen yıl yürürlüğe giren ve yaş doğrulamanın uygulama mağazaları tarafından yapılmasını zorunlu kılan yasa, bu talebin yasal zeminini güçlendiriyor. Meta, bu konuda yasa koyuculara önerilerini sunarken, koalisyon da benzer düzenlemeler için hem eyalet hem federal düzeyde destek sunmaya hazırlanıyor.

Google ise bu girişime karşı çıkıyor ve Meta’nın, çocukların çevrimiçi gizliliğini korumayı amaçlayan COPPA yasası kapsamındaki yasal sorumluluklarından kaçmaya çalıştığını savunuyor.

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Koalisyon yalnızca yaş doğrulama konusuyla sınırlı kalmayacak. Grubun daha geniş hedefleri arasında Apple ve Google’ın kendi uygulama ve hizmetlerine öncelik vermemeleri; kullanıcıları alternatif ödeme sistemlerine yönlendirme özgürlüğü tanımaları ve rakip yazılım ve donanımlarla adil rekabeti sağlamaları yer alıyor. Bu kapsamda koalisyon, ABD Adalet Bakanlığı'nın Apple ve Google’a karşı yürüttüğü antitröst davalarına da destek verecek.

Zamanlama manidar

Koalisyonun kurulması, Apple’ın Epic Games ile süren hukuk savaşında önemli bir kayıp yaşadığı güne denk geldi. Federal bir mahkeme, Apple’ın geliştiricilerin kullanıcıları harici ödeme sistemlerine yönlendirmesini engellemesini artık yasal bulmadı. Bu karar, Apple’ın yıllardır sıkı biçimde koruduğu App Store ücret politikasını doğrudan zayıflatıyor ve yeni koalisyona ekstra ivme kazandırıyor.

Mobil dünyanın iki büyük kapı bekçisi olan Apple ve Google’a karşı birleşen bu dev şirketler, uygulama mağazalarında daha adil, açık ve geliştirici dostu bir sistem inşa etmeyi hedefliyor. Düzenleyici kurumların baskısı artarken ve mahkemeler mevcut sistemi sorgularken koalisyonun yapacakları oldukça önemli.

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