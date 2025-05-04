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    Tim Cook: "Yeni Siri'nin geliştirilmesinde önemli ilerleme kaydettik"

    Apple'ın CEO'su Tim Cook, Apple Intelligence çatısı altında geliştirilen yeni Siri'nin henüz istenen kalite seviyesine ulaşamadığını ancak önemli ilerleme kaydettiğini açıkladı.

    Tim Cook: 'Yeni Siri'de önemli ilerleme kaydettik' Tam Boyutta Gör
    Apple'ın CEO'su Tim Cook, 2025'in ikinci mali çeyrek sonuçlarının görüşüldüğü toplantıda, Apple Intelligence çatısı altında geliştirilen yeni Siri özelliklerinin geciktiğini kabul etti. Cook, Siri'nin henüz istenen kalite seviyesine ulaşamadığını ancak önemli ilerleme kaydettiğini vurguladı.

    Apple, daha kişiselleştirilmiş ve gelişmiş ‌Siri‌ özelliklerini ilk olarak WWDC 2024'te tanıttı ve iOS 18'e gelecek bir güncellemeyle sunmayı planladı. Ancak yılın başlarında resmi bir duyurda bulunarak, geliştirme için daha fazla zamana ihtiyaç duyulduğunu belirterek yeni Siri'nin çıkışını erteledi.

    Apple, Siri'yi sadece sesli komutlara yanıt verebilen bir asistandan öte, bağlamları anlayabilen ve karmaşık görevleri yerine getirebilen bir yapay zeka asistanı haline getirmeyi amaçlıyor. Geliştirilen özelliklerin, kullanıcının kişisel verilerini cihaz üzerinde işleyerek daha güvenli bir yapay zeka altyapısı sunacağı belirtiliyor. 

    Apple, Siri’nin gelişimini hızlandırmak amacıyla şirket içinde organizasyonel değişikliklere gitti. Yapay zeka alanında uzun süredir görevde bulunan John Giannandrea projeden alındı ve yerine Vision Pro projesinin başında yer alan Mike Rockwell getirildi. Bu değişiklikle, Siri'nin donanım ve yazılım entegrasyonunun hızlandırılması amaçlanıyor.

    Yeni Siri'nin iOS 19 ile birlikte kullanıma sunulması hedefleniyor ancak ilk sürümde mi yoksa sonraki güncellemelerde mi sunulacağı henüz belli değil. Bazı kaynaklar, güncellemenin 2026'ya sarkabileceğini öne sürüyor.

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