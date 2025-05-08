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    Apple Müzik'in yeni listesi, sosyal medyada patlayan şarkıları bir araya topluyor

    Apple'ın şarkı bulma uygulaması Shazam, birçok kişinin beklediği viral listesini yayınladı. Apple Müzik Viral Hit'ler bölümü, sosyal medyada ve mekanlarda popüler şarkıları bir araya toplayacak.

    Apple Müzik Shazam Viral Chart listesi Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni viral çalma listesiyle sosyal medyada ve ekranlarda patlayan şarkıları kolayca bulabileceksiniz. Apple Müzik Viral Hit'ler bölümü her gün güncellenecek.

    Apple Müzik Viral Hit'ler çalma listesi her gün güncellenecek

    Apple Müzik ve Shazam'ın Viral Chart listesi, TikTok, YouTube ve diğer sosyal medya platformlarında trend olan şarkıları bir araya getirecek. Viral Chart'ın global sürümü 50 şarkı listelerken, ülkeye özgü listeler 25 şarkıyla sınırlı olacak.

    Apple, bu listeyi çıkarmak için Shazam’la şarkı bulan milyonlarca dinleyiciden topladığı verileri kullanacak.

    Bilmeyenler için, Shazam 2002 yılında İngiltere merkezli bir metin mesajı servisi olarak kuruldu. 2008’de Shazam yeni Apple Store’da kullanıma sunuldu, 2018’de de Apple ailesine katıldı. Uzun süredir iPhone’un yerleşik müzik tanıma uygulaması olan Shazam, geçtiğimiz yıl önemli bir dönüm noktasına ulaştı; ilk günden bu yana 100 milyar şarkı tanımlandığı açıklandı.

    Apple Müzik Viral Chart listesi

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