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Apple Time Capsule artık 2TB depolama kapasitesi sunuyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
9,3b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple Time Capsule artık 2TB depolama kapasitesi sunuyor
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Apple içerik yedekleme sistemi Time Capsule için depolama alanını arttırarak 1TB kapasiteli modelin yanına 2TB'lık yeni bir çözüm daha ekledi. Mac OS X'de yer alan Time Machine özelliği paralel olarak çalışabilen cihazı dileyen kullanıcılar Windows tabanlı PC'lerinde de kullanabiliyorlar.

Kablosuz sabit disk olarak tanımlanan ve Time Machine ile otomatik veri yedeklemesi yapabilen cihaz, WiFi 802.11a/b/g/n bağlantılarını desteklemekte. 1TB'lık modeli 199$ seviyesinden satılan harici depolama cihazının 2TB'lık yeni çözümü ise yurt dışında 499$'lık etiket fiyatına sahip.


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veleciraptor 10 yıl
1 Gb olan modelin fiyatı 199$ değil 299$
Düzeltme :) 1 TB olanın
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Aktif Çamur 10 yıl
apple ürünleri beni benden alıyor ama birazda ucuz olsa
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koxp94 10 yıl
1TB'lık modeli 199$'sa, 2TB'lık modelin 400$dan ucuz olmasını beklerdim
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firtinax 10 yıl
2TB olanı nedense çok pahalı...
Apple işin içinde olunca fiyat nedense biraz yükseliyor...
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