Apple Time Capsule artık 2TB depolama kapasitesi sunuyor

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Apple içerik yedekleme sistemi Time Capsule için depolama alanını arttırarak 1TB kapasiteli modelin yanına 2TB'lık yeni bir çözüm daha ekledi. Mac OS X'de yer alan Time Machine özelliği paralel olarak çalışabilen cihazı dileyen kullanıcılar Windows tabanlı PC'lerinde de kullanabiliyorlar.

Kablosuz sabit disk olarak tanımlanan ve Time Machine ile otomatik veri yedeklemesi yapabilen cihaz, WiFi 802.11a/b/g/n bağlantılarını desteklemekte. 1TB'lık modeli 199$ seviyesinden satılan harici depolama cihazının 2TB'lık yeni çözümü ise yurt dışında 499$'lık etiket fiyatına sahip.