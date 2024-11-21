Apple'dan dev zam: Film fiyatları bir gecede 10 katına çıktı

Bunun en belirgin örneği bugün Apple TV'de karşımıza çıktı. Bugüne kadar izleyiciler Apple TV'de en yeni filmleri bile 18.99 TL'ye satın alabiliyor ya da 4.99 TL'ye kiralayabiliyordu. Ancak bu fiyatlar bir gecede on katına çıktı. Düne kadar 18.99 TL'ye satılan filmlerin fiyatı bugün 199.99 TL olarak güncellendi. Kiralama ücretleri ise 4.99 TL'den 29.99 TL'ye çıktı.
Apple TV'deki Zam, Diğer Platformlar İçin de Haberci Olabilir
Bu filmler Türkiye'de hizmet veren çeşitli VOD (öde-izle) platformlarında hâlâ 18.99 TL'ye satın alınabiliyorlar. Ancak Apple TV'de yaşanan bu yüzde 1000'lik zam, yakında diğer platformlarda da benzer zamlar görebileceğimizin habercisi. Çünkü önümüzdeki dönemde bu platformlar hem Google ve Apple gibi şirketler, hem de Hollywood stüdyoları için çok daha önemli bir gelir kaynağı hâline gelecek gibi duruyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Xiaomi'den fütüristik su tabancası
sonsua kadar sürecek o video
harbiden sıktı bu video
ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın
1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
mars için birebir :)
çöp
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
97 Kişi Okuyor (27 Üye, 70 Misafir) 44 Masaüstü 53 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
3250 kez okundu.
28 kişi, toplam 28 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
VOD, Teknoloji Haberleri ve Yaşam