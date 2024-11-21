Apple'dan dev zam: Film fiyatları bir gecede 10 katına çıktı

Tam Boyutta Gör Apple TV, Google Play, Amazon Video gibi VOD, yani öde-izle platformları son dönemde çok daha popüler hâle gelmiş durumda. Çünkü bugün artık en popüler filmler bile vizyona girdikten sadece birkaç hafta sonra dijitale geliyor. Yeni filmleri sinema salonu yerine evde izleme alışkanlığı gitgide daha yaygın hâle gelirken, VOD platformlarının geliri de artıyor. Ne var ki artan bu talep fiyatlara da yansımaya başladı. En azından Türkiye'de bunun ilk örneklerini görmeye başladık.

Bunun en belirgin örneği bugün Apple TV'de karşımıza çıktı. Bugüne kadar izleyiciler Apple TV'de en yeni filmleri bile 18.99 TL'ye satın alabiliyor ya da 4.99 TL'ye kiralayabiliyordu. Ancak bu fiyatlar bir gecede on katına çıktı. Düne kadar 18.99 TL'ye satılan filmlerin fiyatı bugün 199.99 TL olarak güncellendi. Kiralama ücretleri ise 4.99 TL'den 29.99 TL'ye çıktı.

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Apple TV'deki Zam, Diğer Platformlar İçin de Haberci Olabilir

Bu filmler Türkiye'de hizmet veren çeşitli VOD (öde-izle) platformlarında hâlâ 18.99 TL'ye satın alınabiliyorlar. Ancak Apple TV'de yaşanan bu yüzde 1000'lik zam, yakında diğer platformlarda da benzer zamlar görebileceğimizin habercisi. Çünkü önümüzdeki dönemde bu platformlar hem Google ve Apple gibi şirketler, hem de Hollywood stüdyoları için çok daha önemli bir gelir kaynağı hâline gelecek gibi duruyor.

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