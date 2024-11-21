Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple'dan dev zam: Film fiyatları bir gecede 10 katına çıktı

    Son dönemde çok daha popüler hâle gelen öde-izle (VOD) servislerinde fiyatlar zamlanıyor. Apple TV'de film satın alma ve kiralama bedelleri bir gecede 10 katına çıktı.   
    Apple TV'den dev zam: Öde-izle fiyatları 10'a katlandı Tam Boyutta Gör
    Apple TV, Google Play, Amazon Video gibi VOD, yani öde-izle platformları son dönemde çok daha popüler hâle gelmiş durumda. Çünkü bugün artık en popüler filmler bile vizyona girdikten sadece birkaç hafta sonra dijitale geliyor. Yeni filmleri sinema salonu yerine evde izleme alışkanlığı gitgide daha yaygın hâle gelirken, VOD platformlarının geliri de artıyor. Ne var ki artan bu talep fiyatlara da yansımaya başladı. En azından Türkiye'de bunun ilk örneklerini görmeye başladık.

    Bunun en belirgin örneği bugün Apple TV'de karşımıza çıktı. Bugüne kadar izleyiciler Apple TV'de en yeni filmleri bile 18.99 TL'ye satın alabiliyor ya da 4.99 TL'ye kiralayabiliyordu. Ancak bu fiyatlar bir gecede on katına çıktı. Düne kadar 18.99 TL'ye satılan filmlerin fiyatı bugün 199.99 TL olarak güncellendi. Kiralama ücretleri ise 4.99 TL'den 29.99 TL'ye çıktı.

    Apple TV'deki Zam, Diğer Platformlar İçin de Haberci Olabilir

    Bu filmler Türkiye'de hizmet veren çeşitli VOD (öde-izle) platformlarında hâlâ 18.99 TL'ye satın alınabiliyorlar. Ancak Apple TV'de yaşanan bu yüzde 1000'lik zam, yakında diğer platformlarda da benzer zamlar görebileceğimizin habercisi. Çünkü önümüzdeki dönemde bu platformlar hem Google ve Apple gibi şirketler, hem de Hollywood stüdyoları için çok daha önemli bir gelir kaynağı hâline gelecek gibi duruyor.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    R
    ru1ns 10 saat önce

    sonsua kadar sürecek o video

    Y
    yakup548 1 gün önce

    harbiden sıktı bu video

    Profil resmi
    coraspirin 6 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 3 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 4 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 2 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 8 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 10 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    Evren7 +131 ftrpist +70 Like a Sir +66 kraldostuz +49 Sarper Yasin Mutlubay +48 por favor +45 Multistrada +42 erdem552 +41 anilk91 +40 captain_turkiye +39 R0llingMan +36 XujeePhuewi4 +34 HakanErTr +32 yc#1 +31 oneyy1905 +31 Hknconcrete +28 El_domingo +28 Muhtazar +27 Sedat. +27 suwar +27 12 Angry Men +26 İl teber +26 LUCENZO_ +25 MaximillianFoe +24 the_teacher +24
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    97 Kişi Okuyor (27 Üye, 70 Misafir) 44 Masaüstü 53 Mobil

    GENEL İSTATİSTİKLER
    3250 kez okundu.
    28 kişi, toplam 28 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    VOD, Teknoloji Haberleri ve Yaşam
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili114,3b
    Instagram Sayfası46,8b
    YouTube Kanalı349b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    krediyi 1 ay geriden ödemek barcin güvenilir mi kredim uygulaması nakite çevirme 1 aylık kktc trafik sigortası ne kadar forum fruugo güvenilir mi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A55 5G
    Samsung Galaxy A55 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9 9M3G4AT
    HP 250 G9 9M3G4AT
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız