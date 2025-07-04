Yeni Dune filminin çekimlerine başlanıyor

Filmin planlandığı gibi 7 Temmuz'da sete çıkacak olması, 18 Aralık 2026'daki vizyon tarihine yetişme yolunda emin adımlarla ilerlediği anlamına geliyor.
Dune 3, Serinin İkinci Kitabını Sinemaya Uyarlayacak
Dune: Messiah adını taşıyan 3. film, adını aldığı ikinci kitabın bir uyarlaması olacak. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiler, filmin üçüncü kitaptan da bazı bölümleri alacağını ortaya çıkardı. Çünkü üçüncü kitapta hikâyeye dâhil olan iki karakter için de oyuncularla anlaşıldı.
Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor.
Dune: Messiah'ta Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Üçüncü filmde onlara Robert Pattinson'ın da katılması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: