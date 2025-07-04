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    Yeni Dune filminin çekimlerine başlanıyor

    Dune serisinin ikinci kitabı olan Dune: Messiah'ı sinemaya uyarlayacak olan Dune 3 için sete çıkılıyor. Heyecanla beklenen filmin çekimlerinin başlamasına artık sadece günler kaldı.

    Dune 3 Tam Boyutta Gör
    Dune serisi üçüncü filmiyle sinemalara dönmeye adım adım yaklaşıyor. İlk başta düşünüldüğünden çok daha hızlı şekikde hayata geçirilen Dune 3 için çok yakında sete çıkılacak. Bugün paylaşılan bilgilere göre filmin çekimlerine Pazartesi günü Budapeşte'de başanacak. Farklı şehirlere de taşınacak çekimlerin aylarca sürmesi bekleniyor.

    Filmin planlandığı gibi 7 Temmuz'da sete çıkacak olması, 18 Aralık 2026'daki vizyon tarihine yetişme yolunda emin adımlarla ilerlediği anlamına geliyor.

    Dune 3, Serinin İkinci Kitabını Sinemaya Uyarlayacak

    Dune: Messiah adını taşıyan 3. film, adını aldığı ikinci kitabın bir uyarlaması olacak. Ancak geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan bilgiler, filmin üçüncü kitaptan da bazı bölümleri alacağını ortaya çıkardı. Çünkü üçüncü kitapta hikâyeye dâhil olan iki karakter için de oyuncularla anlaşıldı.

    Dune: Messiah, ilk kitabın yaklaşık 12 yıl sonrasında, Paul Atreides'in artık İmparator olarak hüküm sürdüğü bir dönemde geçiyor. Denis Villeneuve'ün romanı perdeye uyarlarken bu hikâyeye ne kadar sadık kalacağı bilinmiyor ama uyarlandığı roman gibi Dune 3'ün de zamanda kayda değer bir sıçrama yapacağı biliniyor.

    Dune: Messiah'ta Timothée Chalamet, Zendaya, Florence Pugh, Rebecca Ferguson, Josh Brolin, Javier Bardem, Jason Momoa ve Anya Taylor-Joy önceki filmlerdeki rolleriyle geri dönecek. Üçüncü filmde onlara Robert Pattinson'ın da katılması bekleniyor. Ancak henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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