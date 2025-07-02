Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey'in fragmanı sızdırıldı

Universal, sızdırılan fragmanı sosyal medyadan ve video sitelerinden hızla sildiriyor olsa da fragmanın hâlâ izlenebildiği birkaç yer bulunuyor. Onlardan birine buradan ulaşabilirsiniz.
The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da Gösterime Girecek
250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olacağı söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması olacak. Filmde Matt Damon ve Tom Holland'ın yanı sıra Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer rol alıyor.
The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor. Filmlerinde mecbur kalmadıkça CGI kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekiyor. Hatta hikâyedeki tek gözlü devin bile CGI ile yapılmayacağı, bunun yerine mekanik bir kuklanın kullanılacağı söyleniyor.
Heyecanla beklenen The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: