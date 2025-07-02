Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey'in fragmanı sızdırıldı

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Ünlü yönetmen Christopher Nolan'ın yeni filmi The Odyssey, şu anda hazırlık aşamasındaki en heyecan verici filmler arasında yer alıyor. Bu yüzden sadece filmin kendisi değil, fragmanı bile merakla bekleniyor. Aslında beklenen o fragman hazırlandı ve sinemaseverlere sunuldu ama Universal fragmanı internete yüklenmedi; Bunun yerine sadece sinema salonlarında göstermeye karar verdi. Ama fragmanın internete düşmesi çok uzun sürmedi. The Odyssey'in ilk fragmanı, sinema çekimi olarak da olsa internette dolaşmaya başladı.

Universal, sızdırılan fragmanı sosyal medyadan ve video sitelerinden hızla sildiriyor olsa da fragmanın hâlâ izlenebildiği birkaç yer bulunuyor. Onlardan birine buradan ulaşabilirsiniz.

The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da Gösterime Girecek

250 milyon doları aşan bir bütçeye sahip olacağı söylenen The Odyssey, Homerus'un Odisseia destanının bir uyarlaması olacak. Filmde Matt Damon ve Tom Holland'ın yanı sıra Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Jon Bernthal, Elliot Page, John Leguizamo, Samantha Morton ve Zendaya gibi ünlü isimer rol alıyor.

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The Odyssey, uyarlandığı esere mümkün olduğunca sadık kalan "epik bir macera filmi" olarak tanımlanıyor. Filmlerinde mecbur kalmadıkça CGI kullanmayan Nolan, The Odyssey'i de gerçek mekânlarda büyük setler kurarak çekiyor. Hatta hikâyedeki tek gözlü devin bile CGI ile yapılmayacağı, bunun yerine mekanik bir kuklanın kullanılacağı söyleniyor.

Heyecanla beklenen The Odyssey, 17 Temmuz 2026'da gösterime girecek.

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