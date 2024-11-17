Yeni Star Wars filmi vizyon takviminden çıkarıldı

Disney, daha önce 18 Aralık 2026'da vizyona gireceği açıklanan Star Wars filmini vizyon takviminden kaldırdı. Onun yerine ise Buz Devri 6 (Ice Age 6)'yı koydu.
Rey'e Odaklanan Star Wars Filmi 2027'de de Kendisine Yer Bulamayabilir
Vizyon takviminden çıkarılan Rey filminin akıbeti bilinmiyor. Disney'in vizyon takviminde, 17 Aralık 2027 de belirsiz bir Star Wars filmine ayrılmış durumda. Stüdyo Rey filmini buraya kaydırabilir. Ne var ki bu tarih için tek aday Rey filmi değil. Çünkü daha geçtiğimiz hafta Simon Kinberg'ün yeni bir Star Wars üçlemesi hazırlayacağı açıklandı. Disney, 2027'de Star Wars'a ayırdığı tarihi bu filme de saklayabilir.
Disney'in tercihi hangisi olursa olsun, Rey karakteri yakın bir gelecekte beyaz perdeye geri dönecek gibi duruyor. Çünkü bu hafta gelen habere göre, Lucasfilm Rey karakterini gelecek Star Wars filmlerinin köşe taşı olarak görüyor. Bu yüzden, şu anda hazırlık aşamasında olan birkaç farklı Star Wars filminde Rey karakterinin kullanıldığı söyleniyor. Belli ki Lucasfilm son yıllardaki başarısızlıklarından pek ders almamış.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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1 yaz kısa süre kullanım için ideal,
Hawli
Çok eğlenceli görünüyor :))
Baya eğlenceli görünüyor :)
Eğlenceli görünüyor
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir