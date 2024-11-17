Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Yeni Star Wars filmi vizyon takviminden çıkarıldı

    Daha önce 18 Aralık 2026'da gösterime gireceği açıklanan yeni Star Wars filmi, vizyon takviminden çıkarıldı. Söz konusu bu filmin, Daisy Ridley'nin Rey karakterine odaklanması bekleniyordu.
    Star Wars filmleri için planlar değişti Tam Boyutta Gör
    Son üçlemenin ağızlarda bıraktığı kötü tat nedeniyle bir süre beyaz perdeden uzak duran Star Wars serisi, 2026 yılında iki filmle birden dönmeye hazırlanıyordu. İlk olarak 2026 yazında The Mandalorian & Grogu gösterime girecek, aralık ayında ise henüz ismi açıklanmayan bir Star Wars filmi çıkacaktı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Son üçlemedeki Rey karakterine odaklanacağı söylenen yeni Star Wars filmi senaryo aşamasında takılıp kalınca, Disney'in bu filmi vizyon takviminden çıkarmaktan başka çaresi kalmadı.

    Disney, daha önce 18 Aralık 2026'da vizyona gireceği açıklanan Star Wars filmini vizyon takviminden kaldırdı. Onun yerine ise Buz Devri 6 (Ice Age 6)'yı koydu.

    Rey'e Odaklanan Star Wars Filmi 2027'de de Kendisine Yer Bulamayabilir

    Vizyon takviminden çıkarılan Rey filminin akıbeti bilinmiyor. Disney'in vizyon takviminde, 17 Aralık 2027 de belirsiz bir Star Wars filmine ayrılmış durumda. Stüdyo Rey filmini buraya kaydırabilir. Ne var ki bu tarih için tek aday Rey filmi değil. Çünkü daha geçtiğimiz hafta Simon Kinberg'ün yeni bir Star Wars üçlemesi hazırlayacağı açıklandı. Disney, 2027'de Star Wars'a ayırdığı tarihi bu filme de saklayabilir.

    Disney'in tercihi hangisi olursa olsun, Rey karakteri yakın bir gelecekte beyaz perdeye geri dönecek gibi duruyor. Çünkü bu hafta gelen habere göre, Lucasfilm Rey karakterini gelecek Star Wars filmlerinin köşe taşı olarak görüyor. Bu yüzden, şu anda hazırlık aşamasında olan birkaç farklı Star Wars filminde Rey karakterinin kullanıldığı söyleniyor. Belli ki Lucasfilm son yıllardaki başarısızlıklarından pek ders almamış.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    coraspirin 2 gün önce

    ya yeni video ekleyin ya da bu videoyu kaldırın

    K
    ka.selcuk 2 hafta önce

    1 yaz kısa süre kullanım için ideal,

    Profil resmi
    Kagansiii 2 hafta önce

    Hawli

    Profil resmi
    Sempron 3200 3 hafta önce

    Çok eğlenceli görünüyor :))

    F
    f1bilalII 1 ay önce

    Baya eğlenceli görünüyor :)

    S
    sultanneb 1 ay önce

    Eğlenceli görünüyor

    Profil resmi
    filozof1281 1 ay önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 1 ay önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 2 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 2 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 2 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 2 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 4 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 4 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 7 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 8 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 9 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 9 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 10 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 11 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    soğuk davranan kıza nasıl davranmalı samsung tablet şarj oluyor ama dolmuyor hotbird şifreli kanalları izleme program data klasörü nerede başkasının ehliyetini kullanmak cezası 2024

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR
    MSI KATANA 17 B13VFK-872XTR
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız