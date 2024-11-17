Yeni Star Wars filmi vizyon takviminden çıkarıldı

Tam Boyutta Gör Son üçlemenin ağızlarda bıraktığı kötü tat nedeniyle bir süre beyaz perdeden uzak duran Star Wars serisi, 2026 yılında iki filmle birden dönmeye hazırlanıyordu. İlk olarak 2026 yazında The Mandalorian & Grogu gösterime girecek, aralık ayında ise henüz ismi açıklanmayan bir Star Wars filmi çıkacaktı. Ancak işler planlandığı gibi gitmedi. Son üçlemedeki Rey karakterine odaklanacağı söylenen yeni Star Wars filmi senaryo aşamasında takılıp kalınca, Disney'in bu filmi vizyon takviminden çıkarmaktan başka çaresi kalmadı.

Disney, daha önce 18 Aralık 2026'da vizyona gireceği açıklanan Star Wars filmini vizyon takviminden kaldırdı. Onun yerine ise Buz Devri 6 (Ice Age 6)'yı koydu.

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Rey'e Odaklanan Star Wars Filmi 2027'de de Kendisine Yer Bulamayabilir

Vizyon takviminden çıkarılan Rey filminin akıbeti bilinmiyor. Disney'in vizyon takviminde, 17 Aralık 2027 de belirsiz bir Star Wars filmine ayrılmış durumda. Stüdyo Rey filmini buraya kaydırabilir. Ne var ki bu tarih için tek aday Rey filmi değil. Çünkü daha geçtiğimiz hafta Simon Kinberg'ün yeni bir Star Wars üçlemesi hazırlayacağı açıklandı. Disney, 2027'de Star Wars'a ayırdığı tarihi bu filme de saklayabilir.

Disney'in tercihi hangisi olursa olsun, Rey karakteri yakın bir gelecekte beyaz perdeye geri dönecek gibi duruyor. Çünkü bu hafta gelen habere göre, Lucasfilm Rey karakterini gelecek Star Wars filmlerinin köşe taşı olarak görüyor. Bu yüzden, şu anda hazırlık aşamasında olan birkaç farklı Star Wars filminde Rey karakterinin kullanıldığı söyleniyor. Belli ki Lucasfilm son yıllardaki başarısızlıklarından pek ders almamış.

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