The Last of Us'ın yaratıcısı 3. sezon öncesi diziye veda etti

Neil Druckmann, The Last of Us Dizisinden Ayrılıyor
The Last ouf Us oyunlarının yaratıcısı olan, aynı zamanda Craig Mazin (Chernobyl) ile birlikte dizinin yapım ekibine de öncülük eden Neil Druckmann, diziden ayrıldığını ve 3. sezonun yapımında aktif bir rol üstlenmeyeceğini açıkladı. The Last of Us dizisi bundan sonra tamamen Craig Mazin'in kontrolünde olacak.
Neil Druckmann, Naughty Dog stüdyosundaki yeni projelere, özellikle de yapım aşamasındaki Intergalactic: The Heretic Prophet oyununa odaklanmak için bu kararı aldığını açıkladı.
The Last of Us'ın 2. sezonu ilk sezona kıyasla çok daha fazla tartışmaya konu oldu. Yapılan bazı kreatif tercihler izleyiciler tarafından pek hoş karşılanmadı. Üstelik bu durum izlenme rakamlarına da yansıdı. The Last of Us HBO'nun en çok izlenen dizilerinden biri olmaya devam etse de 2. sezonunda biraz kan kaybetti. Bunun üzerine böyle bir ayrılığın gerçekleşmesi, ister istemez bunun da bu kararda etkili olup olmadığını düşündürüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: