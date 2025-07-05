DC Sinematik Evreni dünyaya açılıyor: Farklı ülkelerde geçen filmler çekilecek

Hindistan'da Geçen Bir DC Filmi Çekilebilir
DC Sinematik Evreni'ni şekillendirmek için yeni projeler üzerinde çalışmaya devam eden James Gunn, bu yeni evrenin daha global olmasını istiyor. Gunn, farklı ülkelerde geçen süper kahraman hikâyeleri de anlatmayı planladıklarını söylüyor. Gunn'ın aklındaki ilk ülke Hindistan. Hindistan'ın yanı sıra Japonya, Brezilya, Güney Kore gibi ülkelerde geçen DC filmleri de Gunn'ın planları arasında yer alıyor.
James Gunn bu konuyu çok detaylandırmamış olsa da bu filmlerin hepsinin yerel kahramanlara odaklanması beklenmiyor. Bunun yerine DC'nin sevilen kahramanlarını dünyanın farklı taraflarına taşıyacak hikâyeler de anlatılabilir. Hikâyenin geçtiği ülke de yan karakterlerle temsil edilebilir.
DC Sinematik Evreni'nin globale açılması, daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olabilir. Özellikle Hindistan ve Çin gibi pazarlar yerel hikâyelere daha çok ilgi gösterdiği için, bu strateji özellikle bu tarz büyük pazarlarda oldukça olumlu sonuçlar verebilir.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: