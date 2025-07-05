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    DC Sinematik Evreni dünyaya açılıyor: Farklı ülkelerde geçen filmler çekilecek

    DC Sinematik Evreni'ni şekillendirmeye devam eden James Gunn, bu yeni dönemde daha global bir sinematik evren kurmak istiyor. Gunn'ın planları arasında Hindistan'da geçen bir film de var.

    DC Sinematik Evreni Tam Boyutta Gör
    Yeni Superman filminin 11 Temmuz'da gösterime girmesiyle birlikte yeni DC Sinematik Evreni tam anlamıyla başlamış olacak. James Gunn (Guardians of the Galaxy) öncülüğünde kurulan bu yeni evren, hikâyeyi sıfırdan başlatacak. Bu yüzden önümüzdeki dönem DC için önemli değişikliklere sahne olacak. Görünen o ki bu değişikliklerden biri de DC Sinematik Evreni'ni daha global hâle getirmek olacak.

    Hindistan'da Geçen Bir DC Filmi Çekilebilir

    DC Sinematik Evreni'ni şekillendirmek için yeni projeler üzerinde çalışmaya devam eden James Gunn, bu yeni evrenin daha global olmasını istiyor. Gunn, farklı ülkelerde geçen süper kahraman hikâyeleri de anlatmayı planladıklarını söylüyor. Gunn'ın aklındaki ilk ülke Hindistan. Hindistan'ın yanı sıra Japonya, Brezilya, Güney Kore gibi ülkelerde geçen DC filmleri de Gunn'ın planları arasında yer alıyor.

    James Gunn bu konuyu çok detaylandırmamış olsa da bu filmlerin hepsinin yerel kahramanlara odaklanması beklenmiyor. Bunun yerine DC'nin sevilen kahramanlarını dünyanın farklı taraflarına taşıyacak hikâyeler de anlatılabilir. Hikâyenin geçtiği ülke de yan karakterlerle temsil edilebilir.

    DC Sinematik Evreni'nin globale açılması, daha geniş bir kitleye ulaşmasına yardımcı olabilir. Özellikle Hindistan ve Çin gibi pazarlar yerel hikâyelere daha çok ilgi gösterdiği için, bu strateji özellikle bu tarz büyük pazarlarda oldukça olumlu sonuçlar verebilir.

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