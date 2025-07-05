Jurassic World Rebirth kötü yorumlara rağmen gişede fırtınalar estiriyor

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Universal, Jurassic World Dominion'dan sadece üç yıl sonra bu seriyi reboot'lamaya karar verdiğinde bu karar pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Ancak günün sonunda ortaya çıkan tablo Universal'ı haklı çıkardı. Çünkü Jurassic World serisi her şeye rağmen izleyici çekmeye devam ediyor. Bu hafta gösterime giren Jurassic World Rebirth, aldığı olumsuz yorumlara rağmen sinemalara izleyici çekmeyi başardı.

Vizyondaki ilk haftasında ABD'de 141 milyon dolar hasılat yapan Jurassic World Rebirth'ün dünya genelindeki hasılatının yarın itibarıyla 312.5 milyon doları bulacağı belirtiliyor. Bu da Jurassic World Rebirth'ü son dönemin en iyi açılış yapan filmi yapıyor.

Jurassic World Rebirth'ü Başarısı Devam Filminin Önünü Açabilir

Eğer film sonraki haftalarda da bu performansını korursa Universal'ın bir devam filmine yeşil ışık yakması kaçınılmaz olur. Çünkü ilk filme gidenlerin yüzde 86'sı çekildiği takdirde devam filmini de sinemada izleyebileceğini söylüyor. Ortaya çıkan bu sonuç, Jurassic filmlerinin ne kadar yüksek gişe potansiyeline sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

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Jurassic World Rebirth, seriden çıkan son film olan Jurassic World Dominion'ın beş yıl sonrasında geçiyor. Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü aradan geçen beş yılda telef olurken, tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı kurtulmayı başarmıştır. Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor.

Gareth Edwards'ın (Godzilla, The Creator) yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend gibi isimler yer alıyor.

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Jurassic World Rebirth gişe yolculuğuna fırtına gibi başladı

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