Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Jurassic World Rebirth kötü yorumlara rağmen gişede fırtınalar estiriyor

    Bu hafta vizyona giren Jurassic World Rebirth'ün aldığı ilk yorumlar pek iç açıcı olmasa da bu durum filmin hızını kesmeye yetmedi. Rebirth, gişe yolculuğuna fırtına gibi başladı.

    Jurassic World Rebirth Tam Boyutta Gör
    Universal, Jurassic World Dominion'dan sadece üç yıl sonra bu seriyi reboot'lamaya karar verdiğinde bu karar pek çok kişiyi şaşırtmıştı. Ancak günün sonunda ortaya çıkan tablo Universal'ı haklı çıkardı. Çünkü Jurassic World serisi her şeye rağmen izleyici çekmeye devam ediyor. Bu hafta gösterime giren Jurassic World Rebirth, aldığı olumsuz yorumlara rağmen sinemalara izleyici çekmeyi başardı.

    Vizyondaki ilk haftasında ABD'de 141 milyon dolar hasılat yapan Jurassic World Rebirth'ün dünya genelindeki hasılatının yarın itibarıyla 312.5 milyon doları bulacağı belirtiliyor. Bu da Jurassic World Rebirth'ü son dönemin en iyi açılış yapan filmi yapıyor.

    Jurassic World Rebirth'ü Başarısı Devam Filminin Önünü Açabilir

    Eğer film sonraki haftalarda da bu performansını korursa Universal'ın bir devam filmine yeşil ışık yakması kaçınılmaz olur. Çünkü ilk filme gidenlerin yüzde 86'sı çekildiği takdirde devam filmini de sinemada izleyebileceğini söylüyor. Ortaya çıkan bu sonuç, Jurassic filmlerinin ne kadar yüksek gişe potansiyeline sahip olduğunu gözler önüne seriyor.

    Jurassic World Rebirth, seriden çıkan son film olan Jurassic World Dominion'ın beş yıl sonrasında geçiyor. Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü aradan geçen beş yılda telef olurken, tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı kurtulmayı başarmıştır. Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor.

    Gareth Edwards'ın (Godzilla, The Creator) yönettiği filmin oyuncu kadrosunda Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend gibi isimler yer alıyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    seni sevmemin 200 nedeni kopyala devil may cry 5 türkçe yama en iyi kablonet modem türk telekom iki kere fatura ödeme dreamstar free iptv şifre

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    REALME 12 PRO PLUS
    REALME 12 PRO PLUS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI VECTOR A18
    MSI VECTOR A18
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum