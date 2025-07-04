Sinemada bu hafta: Jurassic World Rebirth, Ölümcül Uçuş, Cehennem (4 Temmuz 2025)

Bu hafta da hem sinema salonlarında hem de dijitalde sinemaseverleri yeni filmler bekliyor. Diğer yandan kısa süre önce gösterime giren filmler de yavaş yavaş öde-izle servislerine gelmeye devam ediyor.

Bu Hafta Sinemalarda Vizyona Giren Filmler 🍿

Bu hafta sinemalarda gösterime giren filmlerin başında Jurassic World: Yeniden Doğuş geliyor. Scarlett Johansson'ın başrolünü üstlendiği film, Jurassic World serisi için yeni bir sayfa açıyor. Diğer yandan eski filmleri yeniden gösterime sokma furyası bu hafta da devam ediyor. Bu hafta Buz Devri ve Cehennem beyaz perdeye dönüyor. İşte bu hafta vizyona giren filmler:

1️⃣ Jurassic World: Yeniden Doğuş (Jurassic World Rebirth)

Tam Boyutta Gör Jurassic World Rebirth, Jurassic serisiiçin yeni bir sayfa açıyor. Bir önceki serinin son filmi olan Jurassic World Dominion'ın beş yıl sonrasında geçen film, tamamen yeni karakterlere odaklanıyor.

Tür : Aksiyon, Bilim-Kurgu

: Aksiyon, Bilim-Kurgu Yönetmen : Gareth Edwards

: Gareth Edwards Oyuncular: Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Mahershala Ali, Rupert Friend

Jurassic World: Dominion'da dünyanın dört bir yanına yayılan dinozoların büyük bölümü ölmüş olsa da tropik bölgelerdeki ormanlara göç eden birkaçı kurtulmayı başarıyor. Rebirth, hayatta kalmayı başaran üç devasa dinozorun peşine düşen ekibe odaklanıyor. Çünkü bu üç dinozorun DNA'sı, insanlık için muazzam faydalar sağlayabilecek mucizevi bir ilacın eksik parçalarını barındırıyor. Filmin yönetmeni olan Gareth Edwards'ın filmografisinde Monsters, Godzilla ve Rogue One: A Star Wars Story gibi dikkat çekici yapımlar bulunuyor.

2️⃣ Ölümcül Uçuş (Fight or Flight)

Tam Boyutta Gör Aksiyon ve komedi türlerini harmanlayan Fight or Flight'ın başrolünde ünlü oyuncu Josh Harnett (Sin City, Oppenheimer) yer alıyor.

Tür : Aksiyon, Komedi

: Aksiyon, Komedi Yönetmen : James Madigan

: James Madigan Oyuncular: Josh Hartnett, Charithra Chandran, Katee Sackhoff

Sürgün edilmiş Amerikalı ajan Lucas Reyes'e, kendini affettirmesi için son bir şans verilir. Görev, Bangkok'tan San Francisco'ya giden bir uçakta yalnızca "Hayalet" olarak bilinen gizemli, uluslararası yüksek değerli bir hedefi bulmak ve kimliğini tespit etmektir. Durumu daha da karmaşık hale getiren şey ise, uçağın hem Reyes'i hem de Hayalet'i öldürmekle görevlendirilmiş dünyanın dört bir yanından gelen suikastçılarla dolu olmasıdır. İkili, hayatları için verilen bu mücadelede 37 bin fitte birlikte çalışmak zorunda kalır.

3️⃣ Aslan Hürkuş 3: Anka Adası

Tam Boyutta Gör Bu hafta küçük çocuklarıyla birlikte sinemaya gidecek ailelerin tercih edebileceği filmlerin başında Aslan Hürkuş 3: Anka Adası geliyor.

Tür : Animasyon, Macera

: Animasyon, Macera Yönetmenler: H. Sinan Güngör, Halil Öztürk, Semih Turalı

Anka, bilimsel çalışmalar yapan Fikret adlı bir bilim insanıyla Ege Bölgesi’ndeki bir adada görevdedir. Yanında teknik işleri halleden, tesiste bir nevi otomasyon kolu olarak kullanılan on dördü küçük, biri büyük toplam on beş drone vardır. Anka ve Fikret’in yürüttüğü çalışmalar adaya bir gök taşının düşmesiyle alt üst olur. Gök taşının yaydığı manyetik alan sayesinde drone’lar canlanır ve tüm drone’lar Anka’ya karşı cephe alır. Drone’ların lideri Yusufçuk, Anka dahil tüm uçan araçları kendi emrine almak ister. Anka’nın imdadına Aslan, Hürkuş, Mehmet, Eren ve Zeynep yetişir. Bir grup çocuğun, uçuk kaçık bir bilim adamının ve iki uçan aracın drone’ları durdurması için ilk başta iş birliği yapmayı öğrenmeleri gerekir.

4️⃣ Cehennem (Inferno)

Tam Boyutta Gör Dan Brown'ın aynı adlı romanından uyaranan Cehennem, yıllar sonra beyaz perdeye geri dönüyor. Filmin başrolünde usta oyuncu Tom Hanks yer alıyor.

Tür : Gerilim, Gizem

: Gerilim, Gizem Yönetmen : Ron Howard

: Ron Howard Oyuncular: Tom Hanks, Felicity Jones, Omar Sy, Irrfan Khan, Ben Foster

Harvard Üniversitesi Simgebilim Profesörü Robert Langdon başından vurulmuş bir halde hastane odasında gözlerini açar. Ne buraya nasıl geldiğini ne de nasıl vurulduğunu hatırlamaktadır. Camdan gördüğü manzara karşısında altüst olan profesör, evinden binlerce kilometre uzakta, Floransa'da olduğunu anlar. Simgebilim profesörü kendini bir anda ipuçlarını Dante'nin cehenneminde bularak çözmesi gereken korkunç bir senaryonun içinde bulur. Floransa'nın tarih kokan dar sokaklarından Venedik'in muazzam bazilikalarına uzanan semboller zinciri Langdon'ı insanlık tarihini sonsuza dek değiştirebilecek bir mekâna sürükler. Burası üç imparatorluğun merkezi olmuş, insanlık tarihi kadar eski, dünyanın incisi İstanbul'dur. Ve bu şehirde ya insanlık tarihi baştan sona yeniden yazılacak ya da bunu yazacak hiç kimse kalmayacaktır.

5️⃣ Buz Devri (Ice Age)

Tam Boyutta Gör Tüm zamanların en sevilen animasyon filmlerinden olan Buz Devri yıllar sonra yeniden sinemalara geliyor.

Tür : Animasyon, Aile

: Animasyon, Aile Yönetmen: Carlos Saldanha

Artan soğuklar nedeniyle hayvanlar yaşadıkları yerleri terk etmeye başlar. Bu sırada, huysuz ama sevecen mamut Manny, miskin tembel hayvan Sid ve kılıç dişli kaplan Diego'nun yolları kesişir. Birbirinden oldukça farklı olan bu üç hayvan, hem tesadüfen buldukları bir insan bebeğini ailesine ulaştırmak hem de hayatta kalmak için iş birliği yapmak zorunda kalırlar. Filmde Manny'yi Yekta Kopan, Sid'i Ali Poyrazoğlu ve Diego'yu Haluk Bilginer seslendiriyor.

6️⃣ Cin Bebek 3

Tam Boyutta Gör Her hafta yeni bir örneğini gördüğümüz cinli korku filmlerimize bu hafta bir yenisi daha ekleniyor.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Bülent Aydoslu

: Bülent Aydoslu Oyuncular: Buse Sevindik, Ömer Polat, Berk Aygül, Bülent Aydoslu

Daha önce bir Cin'den hamile kalarak bebeğini doğurmak zorunda kalan Doğa; Cin Bebek'ten ve bebeği isteyen cin aşiretinden kurtulmak için Dinler Tarihi Uzmanı olan bir profesörle iş birliği yapar. Ama işler istediği gibi ilerlemez. Çünkü bebeğin, annesini bırakmaya hiç niyeti yoktur!

7️⃣ Musibet (Muslihat)

Tam Boyutta Gör Bu hafta gösterime giren bir diğer korku filmi de Endonezya yapımı Musibet olacak.

Tür : Korku

: Korku Yönetmen : Chairun Nissa

: Chairun Nissa Oyuncular: Asmara Abigail, Edward Akbar, Ajeng Giona

Ebeveynlerini kaybeden iki genç kız, yeni bir hayata başlamak umuduyla uzaklardaki tenha bir yetimhaneye yerleştirilir. Ancak bu yer, sadece çocukların değil, görünmeyen varlıkların da yaşadığı uğursuz bir mekândır. Geceleri duyulan fısıltılar, duvarlarda yankılanan eski ilahiler ve karanlıkta kıpırdayan silüetler giderek daha korkunç bir hâl alır. Bir çocuğun ruhunun ele geçirilmesiyle başlayan kabus, yapılan bir ritüelin ardından kontrolden çıkar.

8️⃣ Ölümcül Çağrı (The Rideshare Killer)

Tam Boyutta Gör 2022 yılında çıkmış küçük çaplı bir korku filmi olan The Rideshare Killer, tuhaf bir şekilde bu hafta ülkemizde gösterime giriyor.

Tür : Korku, Gerilim

: Korku, Gerilim Yönetmen : Ashley Scott Meyers

: Ashley Scott Meyers Oyuncular: Tuesday Knight, Victoria De Mare, Croix Provence Yeni bir araç paylaşım uygulamasının genç kadın CEO'su, şirketini yok etmeden ve tüm teknoloji ekibini öldürmeden önce, uygulamayı kurbanlarını arabasına çekmek için kullanan bir seri katili durdurmakla karşı karşıyadır. Bu tehlikeli yarışta hem şirketinin geleceğini hem de ekibinin hayatını kurtarmak için zamana karşı bir mücadele verir. Temmuz ayında başlayacak dikkat çekici 10 dizi 1 hf. önce eklendi

Bu Hafta Dijital Platformlarda Yayınlanacak Yeni Filmler 🎬

Bu hafta dijital platform için epey sönük geçiyor. Geçtiğimiz hafta The Old Guard 2 gibi dikkat çekici bir filmi izleyicilere sunan Netflix'te bu hafta yayınlanacak iki film, Almanya yapımı Brick ve Tayland yapımı Ziam olacak. İşte bu hafta dijital platformlara gelecek kayda değer filmler:

1️⃣ Tuğla (Brick)

Tür : Gizem, Drama

: Gizem, Drama Yönetmen : Philip Koch

: Philip Koch Oyuncular : Matthias Schweighöfer, Ruby O. Fee, Frederick Lau

: Matthias Schweighöfer, Ruby O. Fee, Frederick Lau Yayın Tarihi :10 Temmuz

:10 Temmuz Platform: Netflix

Apartmanlarının etrafı bir gecede gizemli bir tuğla duvarla çevrilen Tim ve Olivia, oradan canlı çıkabilmek için temkinli komşularıyla birlik olmak zorunda kalır.

2️⃣ Ziam

Tam Boyutta Gör Bu hafta Netflix'te yayınlanacak bir diğer film de Tayland yapımı zombi filmi Ziam.

Tür : Zombi, Korku

: Zombi, Korku Yönetmen : Kulp Kaljareuk

: Kulp Kaljareuk Oyuncular : Vathanyu Ingkawiwat, Kulp Kaljareuk, Nut Nualpang

: Vathanyu Ingkawiwat, Kulp Kaljareuk, Nut Nualpang Yayın Tarihi :9 Temmuz

:9 Temmuz Platform: Netflix

Korkunç bir zombi ordusuyla mücadele eden eski bir Muay Thai dövüşçüsü, kız arkadaşını kurtarmak için becerilerini, hızını ve cesaretini konuşturmalıdır.

Bu Hafta Öde-İzle (VoD) Servislerine Gelecek Filmler 🎥

Geçtiğimiz haftalarda yurt dışında gösterime giren filmlerden bazıları bu hafta Google Play, Amazon Video ve iTunes gibi öde-izle (VoD) servislerine geliyor. Diğer yandan doğrudan VoD'ye yönelik olarak hazırlanan filmler de bu hafta öde-izle servislerinde yerini alıyor. Sinemaseverler bu filmleri istedikleri VoD servisi üzerinden düşük bir ücret karşılığında kiralayabilecek ya da satın alabilecekler.

1️⃣ Karate Kid: Efsane Dövüşçüler (Karate Kid: Legends)

Tam Boyutta Gör Karate Kid: Legends, orijinal Karate Kid serisiyle, 2010 yılında çıkan Jackie Chan'li versiyonu aynı çatı altında buluştur

Tür : Dövüş, Macera

: Dövüş, Macera Yönetmen : Jonathan Entwistle

: Jonathan Entwistle Oyuncular : Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson

: Jackie Chan, Ralph Macchio, Ben Wang, Joshua Jackson Yayın Tarihi: 8 Temmuz

Hem orijinal serinin hem de Cobra Kai dizisinin yıldızı olan Ralph Macchio, Karate Kid: Legends'ta aynı rolle geri dönerken, Jackie Chan de Mr. Han rolüyle ona eşlik ediyor. Hİkâyenin merkezinde ise genç bir dövüşçü yer alıyor. Daniel LaRusso (Macchio) ve Mr. Han, bu genci eğitmek için güçlerini birleştiriyor.

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