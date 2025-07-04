Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'li Can Dostum, IMAX'te gösterilecek ilk yerli film olacak

    Can Dostum (Intouchables) filminin Türkiye yapımı bir yeniden çevrimi geliyor. Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'in rol alacağı film, IMAX'ta gösterilen ilk yerli yapım olacak.

    Can Dostum Tam Boyutta Gör
    2011 yılında sinemaseverlerle buluşan Fransa yapımı Can Dostum (Intouchables), yüreklere dokunan hikâyesiyle ülkemizde de epey beğenilmişti. Daha sonra Hollywood'da İngilizce bir yeniden çevrimi de çekilen Intouchables, şimdi de Türkçe bir yeniden çevrime konu olacak. Can Dostum adını taşıyan bu filmin başrollerini Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit paylaşacak. 

    Bu hafta senaryo okuması yapılan filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'e Bige Önal da eşlik edecek.

    Can Dostum, IMAX Salonlarında Gösterilecek

    Daha önce Pardon ve Kardeşim Benim gibi filmlere imza atan Mert Baykal'ın yöneteceği Can Dostum, IMAX teknolojisi kullanılarak çekilen ilk yerli yapım olacak. 14 Kasım'da gösterime gireceği açıklanan film, IMAX salonlarında gösterilecek.

    Can Dostum'a kaynaklık eden Fransa yapımı Intouchables, bir paraşüt kazası sonrası saskat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanıyor. Sabıkalı olmasına rağmen işe aldığı Driss, renkli kişiliği ve yaşama dair pozitif bakışıyla yaşlı adamı yeniden hayata bağlıyor.

    Can Dostum'un yerli versiyonunun da benzer bir hikâye anlatması bekleniyor. Haluk Bilginer sakat kalan zengin adamı (Refik), Feyyaz Yiği ise bakıcısı Ferruh'u canlandıracak.

    Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit, Can Dostum için bir araya geliyor Tam Boyutta Gör

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Ferrari'nin yeni canavarı Amalfi ile tanışın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    uluslararası dolaşım nedir bulaşık makinesi elektrik çarpıyor ne yapmalıyım darbeden sonra göz morarması nasıl geçer doğa sigorta güvenilir mı gerçekten saç çıkaran birşey varmi

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    REALME 12 PRO PLUS
    REALME 12 PRO PLUS
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum