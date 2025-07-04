Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'li Can Dostum, IMAX'te gösterilecek ilk yerli film olacak

Bu hafta senaryo okuması yapılan filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'e Bige Önal da eşlik edecek.
Can Dostum, IMAX Salonlarında Gösterilecek
Daha önce Pardon ve Kardeşim Benim gibi filmlere imza atan Mert Baykal'ın yöneteceği Can Dostum, IMAX teknolojisi kullanılarak çekilen ilk yerli yapım olacak. 14 Kasım'da gösterime gireceği açıklanan film, IMAX salonlarında gösterilecek.
Can Dostum'a kaynaklık eden Fransa yapımı Intouchables, bir paraşüt kazası sonrası saskat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanıyor. Sabıkalı olmasına rağmen işe aldığı Driss, renkli kişiliği ve yaşama dair pozitif bakışıyla yaşlı adamı yeniden hayata bağlıyor.
Can Dostum'un yerli versiyonunun da benzer bir hikâye anlatması bekleniyor. Haluk Bilginer sakat kalan zengin adamı (Refik), Feyyaz Yiği ise bakıcısı Ferruh'u canlandıracak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: