Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'li Can Dostum, IMAX'te gösterilecek ilk yerli film olacak

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Tam Boyutta Gör 2011 yılında sinemaseverlerle buluşan Fransa yapımı Can Dostum (Intouchables), yüreklere dokunan hikâyesiyle ülkemizde de epey beğenilmişti. Daha sonra Hollywood'da İngilizce bir yeniden çevrimi de çekilen Intouchables, şimdi de Türkçe bir yeniden çevrime konu olacak. Can Dostum adını taşıyan bu filmin başrollerini Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit paylaşacak.

Bu hafta senaryo okuması yapılan filmin çekimlerine önümüzdeki günlerde başlanacak. Birsen Altuntaş'ın aktardığı bilgilere göre oyuncu kadrosunda Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit'e Bige Önal da eşlik edecek.

Can Dostum, IMAX Salonlarında Gösterilecek

Daha önce Pardon ve Kardeşim Benim gibi filmlere imza atan Mert Baykal'ın yöneteceği Can Dostum, IMAX teknolojisi kullanılarak çekilen ilk yerli yapım olacak. 14 Kasım'da gösterime gireceği açıklanan film, IMAX salonlarında gösterilecek.

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Can Dostum'a kaynaklık eden Fransa yapımı Intouchables, bir paraşüt kazası sonrası saskat kalan zengin bir adam ile bakıcı olarak tuttuğu genç adam arasında oluşan dostluğa odaklanıyor. Sabıkalı olmasına rağmen işe aldığı Driss, renkli kişiliği ve yaşama dair pozitif bakışıyla yaşlı adamı yeniden hayata bağlıyor.

Can Dostum'un yerli versiyonunun da benzer bir hikâye anlatması bekleniyor. Haluk Bilginer sakat kalan zengin adamı (Refik), Feyyaz Yiği ise bakıcısı Ferruh'u canlandıracak.

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Haluk Bilginer ve Feyyaz Yiğit, Can Dostum için bir araya geliyor

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