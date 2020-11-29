Apple Watch'un tasarımı önümüzdeki yıl tamamen yenilenebilir

Apple bir süre önce Apple Watch Series 6'yı piyasaya sürdü. Ancak sızan bilgilere göre Cupertino merkezli teknoloji devi 2021 için planlanan yeni nesil Apple Watch modeli için büyük bir tasarım değişikliğine hazırlanıyor.
Ayrıca Bkz. "Huami'den NFC modüllü yeni akıllı saat: Amazfit Pop Pro"
Ünlü analist açıkladı
Kullanıcıların zaman geçtikçe cihazların tasarımlarından sıkıldığını düşünen Apple, bu isteklere kulak veriyor ve zaman zaman cihazlarını yeniden tasarlıyor. Son zamanlarda ise bu eğilimin yeni MacBook modellerini etkileyeceği açıklanmıştı. Ancak sızan bilgiler, Apple'ın tasarım yenileme projesine Apple Watch'u da dahil ettiği yönünde. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın akıllı saatlerinde büyük tasarım değişiklikleri olacak.
Bunu şirketin tedarik zinciriyle yakından ilişkili bir kaynaktan öğrendiğini belirten Kuo, bu bilginin doğruluk seviyesinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Ne yazık ki yeni nesil Apple Watch modelinde ne gibi tasarım değişiklikleri olacağı henüz belli değil. Öte yandan sektöre yakın bir kesim ise Apple'ın bu tasarım değişikliğini önümüzdeki yıl değil, 2022 yılında başlatacağı görüşünde. Bunun nedeni olarak da şirketin tüm detayların planlandığı gibi gittiğinden emin olmak istemesi olarak gösteriliyor.
https://news.softpedia.com/news/new-apple-watch-form-factor-coming-next-year-531609.shtml Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri
kredibankalar.com ziyaret edin.
Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.
Başlık: Apple Watch'un tasarımı önümüzdeki yıl tamamen yenilenebilir
İçerik: Öte yandan sektöre yakın bir kesim ise Apple'ın bu tasarım değişikliğini önümüzdeki yıl değil, 2022 yılında başlatacağı görüşünde.
Saçma sapan bir haber.