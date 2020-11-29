Apple Watch'un tasarımı önümüzdeki yıl tamamen yenilenebilir

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Apple bir süre önce Apple Watch Series 6'yı piyasaya sürdü. Ancak sızan bilgilere göre Cupertino merkezli teknoloji devi 2021 için planlanan yeni nesil Apple Watch modeli için büyük bir tasarım değişikliğine hazırlanıyor.

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Ünlü analist açıkladı

Kullanıcıların zaman geçtikçe cihazların tasarımlarından sıkıldığını düşünen Apple, bu isteklere kulak veriyor ve zaman zaman cihazlarını yeniden tasarlıyor. Son zamanlarda ise bu eğilimin yeni MacBook modellerini etkileyeceği açıklanmıştı. Ancak sızan bilgiler, Apple'ın tasarım yenileme projesine Apple Watch'u da dahil ettiği yönünde. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın akıllı saatlerinde büyük tasarım değişiklikleri olacak.

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Bunu şirketin tedarik zinciriyle yakından ilişkili bir kaynaktan öğrendiğini belirten Kuo, bu bilginin doğruluk seviyesinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Ne yazık ki yeni nesil Apple Watch modelinde ne gibi tasarım değişiklikleri olacağı henüz belli değil. Öte yandan sektöre yakın bir kesim ise Apple'ın bu tasarım değişikliğini önümüzdeki yıl değil, 2022 yılında başlatacağı görüşünde. Bunun nedeni olarak da şirketin tüm detayların planlandığı gibi gittiğinden emin olmak istemesi olarak gösteriliyor.

https://news.softpedia.com/news/new-apple-watch-form-factor-coming-next-year-531609.shtml

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