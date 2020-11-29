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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Apple Watch'un tasarımı önümüzdeki yıl tamamen yenilenebilir

    Geçtiğimiz aylarda Apple Watch Series 6'yı piyasaya süren teknoloji devi Apple'ın, önümüzdeki yıl akıllı saat modelinin tasarımını tamamen değiştireceği öğrenildi.
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    Cep Tel Aksesuarları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    Apple Watch'un tasarımı önümüzdeki yıl tamamen yenilenebilir
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    Apple bir süre önce Apple Watch Series 6'yı piyasaya sürdü. Ancak sızan bilgilere göre Cupertino merkezli teknoloji devi 2021 için planlanan yeni nesil Apple Watch modeli için büyük bir tasarım değişikliğine hazırlanıyor.

    Ayrıca Bkz. "Huami'den NFC modüllü yeni akıllı saat: Amazfit Pop Pro"

    Ünlü analist açıkladı

    Kullanıcıların zaman geçtikçe cihazların tasarımlarından sıkıldığını düşünen Apple, bu isteklere kulak veriyor ve zaman zaman cihazlarını yeniden tasarlıyor. Son zamanlarda ise bu eğilimin yeni MacBook modellerini etkileyeceği açıklanmıştı. Ancak sızan bilgiler, Apple'ın tasarım yenileme projesine Apple Watch'u da dahil ettiği yönünde. Ünlü analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple'ın akıllı saatlerinde büyük tasarım değişiklikleri olacak.

    Apple Watch'un tasarımı önümüzdeki yıl tamamen yenilenebilir
    Tam Boyutta Gör

    Bunu şirketin tedarik zinciriyle yakından ilişkili bir kaynaktan öğrendiğini belirten Kuo, bu bilginin doğruluk seviyesinin oldukça yüksek olduğuna dikkat çekiyor. Ne yazık ki yeni nesil Apple Watch modelinde ne gibi tasarım değişiklikleri olacağı henüz belli değil. Öte yandan sektöre yakın bir kesim ise Apple'ın bu tasarım değişikliğini önümüzdeki yıl değil, 2022 yılında başlatacağı görüşünde. Bunun nedeni olarak da şirketin tüm detayların planlandığı gibi gittiğinden emin olmak istemesi olarak gösteriliyor.



    https://news.softpedia.com/news/new-apple-watch-form-factor-coming-next-year-531609.shtml Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

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    22 saat önce
    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    1 gün önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 gün önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    1 gün önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    1 gün önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    1 gün önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    1 gün önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    1 gün önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    1 gün önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    1 gün önce
    Yorumlar (6) Yorum Yaz Forumda Gör
    12 Angry Men (12 Angry Men ) 1 dk. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Haberin başlığıyla içeriği uyuşmuyor.
    Başlık: Apple Watch'un tasarımı önümüzdeki yıl tamamen yenilenebilir
    İçerik: Öte yandan sektöre yakın bir kesim ise Apple'ın bu tasarım değişikliğini önümüzdeki yıl değil, 2022 yılında başlatacağı görüşünde.

    Saçma sapan bir haber.
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    SoreenBeatz 11 dk. ( Mesaj Silindi )
    Yuvarlak yaparlarsa Watch 6 aldığıma bin pişman olurum.
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    GENÇ_EFENDİ 31 dk. ( Mesaj Silindi )
    Apple 1 tane yuvarlak maskülen duran bir saat çıkarsın yeter.
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    WB 54 dk. ( Mesaj Silindi )
    Esgenar dortken olacakmis..
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    Buck Fuddy 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hangi Apple ürününü alsam sonraki sene tasarımı değişiyor arkadaş. Tasarımının değişmesini istediğiniz ürünü bana söyleyin, alayım da seneye tasarımı değişsin.
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    th9 2 sa. ( Mesaj Silindi )
    umarım yuvarlak yapmazlar
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