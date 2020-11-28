Huami'den NFC modüllü yeni akıllı saat: Amazfit Pop Pro

Giyilebilir cihaz pazarı bu yıl önemli ölçüde büyüme gösterdi. Apple Watch hala segment lideri, ancak Çinli şirketler müşterilerine uygun fiyatlı ve birçok yenilikçi özellik sunan cihazlar sunmaya devam ediyorlar. Bu şirketler arasında, Xiaomi için Mi Band üreten ve Amazfit akıllı saatlerin üreticisi Huami ön planda diyebiliriz. Huami şimdi ise 1 Aralık'ta Amazfit Pop Pro adlı yeni bir akıllı saat modelini duyurmaya hazırlanıyor.
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60 dolardan satılması bekleniyor
Raporlara göre cihaz 1,43 inç kare OLED ekrana sahip olacak ve temassız ödemeler için bir NFC modülü barındıracak. Tüm Amazfit cihazları gibi, yeni akıllı saatin yaklaşık 60 egzersiz izleme modunu desteklemesi bekleniyor. Ayrıca cihaaz 7/24 kalp atış hızı takibi de yapabilecek. Amazfit Pop'tan farklı olarak Pro modeli, yerleşik bir GPS modülüne ve sesli asistanla etkileşim için tasarlanmış bir mikrofona sahip olacak.
Tüm bunlara ek olarak akıllı saatin kandaki oksijen seviyesini ölçebileceğini de belirtelim. Amazfit Pop Pro'nun 60 dolara mal olması bekleniyor. Cihazın çeşitli renk seçeneklekleri sunan kayışlarla birlikte satışa sunulacağını ve kullanıcıların cihazı istedikleri gibi kişiselleştirebileceklerini de belirtmeden geçmeyelim.
https://www.gizchina.com/2020/11/27/amazfit-pop-pro-smartwatch-coming-on-december-1/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Merhaba. bayanlar sms atabilir
Burayı nasıl kapatıyoruz?
hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎
Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.
Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.
Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.
o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha
ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)
Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.