Huami'den NFC modüllü yeni akıllı saat: Amazfit Pop Pro

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Giyilebilir cihaz pazarı bu yıl önemli ölçüde büyüme gösterdi. Apple Watch hala segment lideri, ancak Çinli şirketler müşterilerine uygun fiyatlı ve birçok yenilikçi özellik sunan cihazlar sunmaya devam ediyorlar. Bu şirketler arasında, Xiaomi için Mi Band üreten ve Amazfit akıllı saatlerin üreticisi Huami ön planda diyebiliriz. Huami şimdi ise 1 Aralık'ta Amazfit Pop Pro adlı yeni bir akıllı saat modelini duyurmaya hazırlanıyor.

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60 dolardan satılması bekleniyor

Raporlara göre cihaz 1,43 inç kare OLED ekrana sahip olacak ve temassız ödemeler için bir NFC modülü barındıracak. Tüm Amazfit cihazları gibi, yeni akıllı saatin yaklaşık 60 egzersiz izleme modunu desteklemesi bekleniyor. Ayrıca cihaaz 7/24 kalp atış hızı takibi de yapabilecek. Amazfit Pop'tan farklı olarak Pro modeli, yerleşik bir GPS modülüne ve sesli asistanla etkileşim için tasarlanmış bir mikrofona sahip olacak.

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Tüm bunlara ek olarak akıllı saatin kandaki oksijen seviyesini ölçebileceğini de belirtelim. Amazfit Pop Pro'nun 60 dolara mal olması bekleniyor. Cihazın çeşitli renk seçeneklekleri sunan kayışlarla birlikte satışa sunulacağını ve kullanıcıların cihazı istedikleri gibi kişiselleştirebileceklerini de belirtmeden geçmeyelim.

https://www.gizchina.com/2020/11/27/amazfit-pop-pro-smartwatch-coming-on-december-1/

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