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    Cep Tel Aksesuarları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Huami'den NFC modüllü yeni akıllı saat: Amazfit Pop Pro

    Çinli giyilebilir teknoloji üreticilerinden Huami'nin yeni akıllı saatiyle ilgili detaylar ortaya çıktı. Amazfit Pop Pro olarak adlandırılan cihaz 1 Aralık tarihinde tanıtılacak.
    39 dk.
    88
    13
    Cep Tel Aksesuarları
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    Uğur Seven
    Teknoloji Editörü
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    3

    Huami'den NFC modüllü yeni akıllı saat: Amazfit Pop Pro
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    Giyilebilir cihaz pazarı bu yıl önemli ölçüde büyüme gösterdi. Apple Watch hala segment lideri, ancak Çinli şirketler müşterilerine uygun fiyatlı ve birçok yenilikçi özellik sunan cihazlar sunmaya devam ediyorlar. Bu şirketler arasında, Xiaomi için Mi Band üreten ve Amazfit akıllı saatlerin üreticisi Huami ön planda diyebiliriz. Huami şimdi ise 1 Aralık'ta Amazfit Pop Pro adlı yeni bir akıllı saat modelini duyurmaya hazırlanıyor.

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    60 dolardan satılması bekleniyor

    Raporlara göre cihaz 1,43 inç kare OLED ekrana sahip olacak ve temassız ödemeler için bir NFC modülü barındıracak. Tüm Amazfit cihazları gibi, yeni akıllı saatin yaklaşık 60 egzersiz izleme modunu desteklemesi bekleniyor. Ayrıca cihaaz 7/24 kalp atış hızı takibi de yapabilecek. Amazfit Pop'tan farklı olarak Pro modeli, yerleşik bir GPS modülüne ve sesli asistanla etkileşim için tasarlanmış bir mikrofona sahip olacak.

    Huami'den NFC modüllü yeni akıllı saat: Amazfit Pop Pro
    Tam Boyutta Gör

    Tüm bunlara ek olarak akıllı saatin kandaki oksijen seviyesini ölçebileceğini de belirtelim. Amazfit Pop Pro'nun 60 dolara mal olması bekleniyor. Cihazın çeşitli renk seçeneklekleri sunan kayışlarla birlikte satışa sunulacağını ve kullanıcıların cihazı istedikleri gibi kişiselleştirebileceklerini de belirtmeden geçmeyelim.



    https://www.gizchina.com/2020/11/27/amazfit-pop-pro-smartwatch-coming-on-december-1/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Ay'da araba süren astronotların ilginç görüntüleri

    hareketliperde

    Merhaba. bayanlar sms atabilir

    58 dakika önce
    interwap

    Burayı nasıl kapatıyoruz?

    1 saat önce
    antique

    hocam videoyu izlemeden yorum yapıyorsun ayıp oluyor bak ✌️😎

    2 saat önce
    ipli jeton

    Üçüncü bir kişi yok. Ay yüzeyine koyulan tripodlu kameralarla çekim yapılıyor.

    3 saat önce
    Lirikal Militan

    Dünya ne kadar tuhaf. Bir taraf deliler gibi gelişip bütün dunyayi etkisi altina alabilecek duzeye geliyor. Teknolojisinden film sektorune ivirina zivirina herseyini tum dunyaya pazarlar hale geliyor. Diger tarafa bakiyorsun. Aya gidilmedi, aşılar zararlı, herşey komplo, dunyayi aslinda uc bes kisi yönetiyor hüloooğ diyor. İlginç.

    4 saat önce
    &#27941;&#27874;

    Brad Pitt'in Ad Astra filminde Ay'da bu araçlarla kovalamaca sahnesi vardı. Ay'da araç sürme ve kovalamaca hissini vermişlerdi bana göre. Bence burdaki görüntüleri ve daha fazlasını incelemişlerdir kesin.

    4 saat önce
    xamaximax

    o kadar kumu stüdyoya iyi doldurmuşlar ha

    5 saat önce
    antique

    ay üzerinde sadece iki insan varken sürücünün gelip videoyu çekene çarptığını düşünsene haha :)

    13 saat önce
    olağan_şüpheli

    Acaba buraya gelse ne kadar ÖTV isterler buna.

    17 saat önce
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