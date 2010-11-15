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Apple: "Yarın, unutamayacağınız başka bir gün."

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,6b
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43
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Shady
Haber Editörü
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Yaklaşık bir ay önce düzenlediği Back to The Mac etkinliğinde yeni nesil Macbook Air ve Mac OS X: 10.7 Lion'ı gün yüzüne çıkartan Apple; yarın önemli bir süprize hazırlanıyor olabilir.

Firma, anasayfasında yayınladığı "Yarın, unutumayacağınız başka bir gün" başlıklı mesajında Türkiye saatiyle 17:00'da; iTunes'la ilgili önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı. Ayrıca Apple, mesajın altına açıklamanın yapılacağı saati California, New York, Londra ve Tokyo yerel saatleri ile göstermeyi de ihmal etmemiş.

Apple'ın ne gibi bir duyuru yapacağı şimdilik kesin olarak bilinmezken; en güçlü ihtimallerden biri uzun süredir dillendirilen bulut tabanlı iTunes. Apple'ın uzun süredir hayata geçireceği konuşulan bulut tabanlı iTunes'da; kullanıcıların medya içeriklerini Apple'ın sunucalarına yükleyip, internete bağlanabilen cihazlarından istedikleri zaman bu medya içeriklerini dinleyebilecekleri düşünülüyor.


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kby 9 yıl
"Yüzdük yüzdük kuyruğuna geldik." sözünün korkunçlaştığı gün bugün.
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.WondercrafteR. 9 yıl
Herkes pek umutlandı ama.. Maalesef abartmışlar yani. :D
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S0NK0Z 9 yıl
Hala bir umut 4.2 yi bekliyorum :(
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whtswrongstupid 9 yıl

S0NK0Z
Hala bir umut 4.2 yi bekliyorum :(

Bosuna bekleme apple.coma gir bak :(
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whtswrongstupid 9 yıl
gizmodo.com/...

Ok dagilalim panpalar
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Shapekaan 9 yıl
Ama itunes ile ilgili bir yenilik bu...software yani..hardware bir gelisme olmayacak..
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Shapekaan 9 yıl
4s zaten cikicak kimse 5'i beklemesin arkadaslar...
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barisbulak 9 yıl
Son yarım saat. Bakalım apple işler örecek başımiza.
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da_ral_dim 9 yıl
iphone4s cikartiyoruz demesinler ne gulerim he :
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bilgehankalkan 9 yıl
Bence Mac ile ilgili bir yenilik gelecek.
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anorexia 9 yıl
Beyler Steve Jobs Müslüman olduğunu açıklayacakmış :)
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wox 9 yıl
belki iphone 5 yada ios üzerinde yeni geliştirmeler olmuş olsa
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whtswrongstupid 9 yıl
5 tanitilsa ne super olur
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Somberlain 9 yıl
bayram gününe kasıtlı mı denk getirdiler bilemedim.
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