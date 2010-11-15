Apple: "Yarın, unutamayacağınız başka bir gün."

Yaklaşık bir ay önce düzenlediği Back to The Mac etkinliğinde yeni nesil Macbook Air ve Mac OS X: 10.7 Lion'ı gün yüzüne çıkartan Apple; yarın önemli bir süprize hazırlanıyor olabilir.

Firma, anasayfasında yayınladığı "Yarın, unutumayacağınız başka bir gün" başlıklı mesajında Türkiye saatiyle 17:00'da; iTunes'la ilgili önemli bir duyuru yapacaklarını açıkladı. Ayrıca Apple, mesajın altına açıklamanın yapılacağı saati California, New York, Londra ve Tokyo yerel saatleri ile göstermeyi de ihmal etmemiş.

Apple'ın ne gibi bir duyuru yapacağı şimdilik kesin olarak bilinmezken; en güçlü ihtimallerden biri uzun süredir dillendirilen bulut tabanlı iTunes. Apple'ın uzun süredir hayata geçireceği konuşulan bulut tabanlı iTunes'da; kullanıcıların medya içeriklerini Apple'ın sunucalarına yükleyip, internete bağlanabilen cihazlarından istedikleri zaman bu medya içeriklerini dinleyebilecekleri düşünülüyor.