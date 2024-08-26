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    Sabancı Holding’den bulut bilişiminde önemli satın alım

    Sabancı Holding’in bir iştiraki olan DxBV, yerel bulut hizmeti sağlayıcısı Bulutistan'ın (ICT Bulut Bilişim AŞ) yüzde 65'ini yaklaşık 39 milyon dolar bedelle satın aldığını duyurdu.
    Sabancı Holding’den bulut bilişiminde önemli satın alım Tam Boyutta Gör
    Sabancı Holding'in yeni nesil bilgi işlem teknolojileri konusundaki faaliyetlerini yürüten iştiraki olan Hollanda'da kurulu Dx Technology Services and Investment BV'nin (DxBV) ICT Bulut Bilişim A.Ş'nin (Bulutistan) yüzde 65'ini yaklaşık 39 milyon dolar bedelle satın aldığını açıkladı. satın alımın DxBV'nin yeni nesil veri merkezleri, bulut altyapısı ve platformlarıyla yönetilen hizmetlere yatırım yapma stratejisi doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

    Sabancı, Bulutistan'ın yüzde 75'ini eline aldı

    Sabancı Holding, bu satın almayı Hollanda merkezli, tamamı kendisine ait olan Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) üzerinden gerçekleştirdi. Ayrıca, Sabancı Ventures olarak bilinen Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da Bulutistan'ın yüzde 10,5 hissesine sahip. Bu satın alma ile birlikte, Sabancı Holding'in Bulutistan'daki toplam dolaylı ortaklık payı yüzde 75,5'e ulaştı.

    Bu stratejik hamle, Sabancı Holding'in dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Bulutistan'ın yönetim kurulunda 4 üyeyi aday gösterme hakkını elde eden DxBV, şirketin gelecekteki yönelimlerinde söz sahibi olacak.

    Satın alma hakkında değerlendirmede bulunan Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı Max Speur, "Türk girişimcilerimizin vizyonu, yerelde edindikleri tecrübeleri yurt dışına taşıma başarıları ve büyüme potansiyellerini desteklemek bizim için gurur verici. Bulutistan'ın geliştirdiği ve sunduğu bulut çözümleriyle başarısını global pazarlarda daha da pekiştireceğine inanıyoruz" dedi.

    Bulutistan Üst Yöneticisi (CEO) Begim Başlıgil de yatırımın ardından Türkiye ve diğer hizmet verilen ülkelerde daha büyük ve güçlü bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

    Başlıgil, "Bulutistan'ın teknoloji sektöründeki potansiyelini ortaya çıkararak bölge ekonomisine katkı sağlayıp bu alanda uluslararası bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. DxBV ile birlikte daha da büyüyerek, başarılı projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Bize güvenen değerli müşterilerimize, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkürü bir borç biliyor, yeni ortaklık yapımızla hep birlikte geleceğe daha umutlu ve güçlü adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

    Kaynakça https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1327566 https://www.inbusiness.com.tr/sektorler/is-dunyasi/2024/08/26/sabanci-holding-istiraki-dxbv-bulutistanin-yuzde-65-hissesini-satin-aldi
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    limbesh 2 gün önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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