Sabancı Holding’den bulut bilişiminde önemli satın alım

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Sabancı Holding'in yeni nesil bilgi işlem teknolojileri konusundaki faaliyetlerini yürüten iştiraki olan Hollanda'da kurulu Dx Technology Services and Investment BV'nin (DxBV) ICT Bulut Bilişim A.Ş'nin (Bulutistan) yüzde 65'ini yaklaşık 39 milyon dolar bedelle satın aldığını açıkladı. satın alımın DxBV'nin yeni nesil veri merkezleri, bulut altyapısı ve platformlarıyla yönetilen hizmetlere yatırım yapma stratejisi doğrultusunda gerçekleştirildiği belirtildi.

Sabancı, Bulutistan'ın yüzde 75'ini eline aldı

Sabancı Holding, bu satın almayı Hollanda merkezli, tamamı kendisine ait olan Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) üzerinden gerçekleştirdi. Ayrıca, Sabancı Ventures olarak bilinen Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da Bulutistan'ın yüzde 10,5 hissesine sahip. Bu satın alma ile birlikte, Sabancı Holding'in Bulutistan'daki toplam dolaylı ortaklık payı yüzde 75,5'e ulaştı.

Bu stratejik hamle, Sabancı Holding'in dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Bulutistan'ın yönetim kurulunda 4 üyeyi aday gösterme hakkını elde eden DxBV, şirketin gelecekteki yönelimlerinde söz sahibi olacak.

Yerli çeviri platformu "Transleyt" 30 dilde kullanıma sunuldu 3 gün önce eklendi

Satın alma hakkında değerlendirmede bulunan Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı Max Speur, "Türk girişimcilerimizin vizyonu, yerelde edindikleri tecrübeleri yurt dışına taşıma başarıları ve büyüme potansiyellerini desteklemek bizim için gurur verici. Bulutistan'ın geliştirdiği ve sunduğu bulut çözümleriyle başarısını global pazarlarda daha da pekiştireceğine inanıyoruz" dedi.

Bulutistan Üst Yöneticisi (CEO) Begim Başlıgil de yatırımın ardından Türkiye ve diğer hizmet verilen ülkelerde daha büyük ve güçlü bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Başlıgil, "Bulutistan'ın teknoloji sektöründeki potansiyelini ortaya çıkararak bölge ekonomisine katkı sağlayıp bu alanda uluslararası bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. DxBV ile birlikte daha da büyüyerek, başarılı projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Bize güvenen değerli müşterilerimize, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkürü bir borç biliyor, yeni ortaklık yapımızla hep birlikte geleceğe daha umutlu ve güçlü adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Internet

Diğer Haberleri

Sabancı Holding’den bulut bilişiminde önemli satın alım