Sabancı Holding’den bulut bilişiminde önemli satın alım

Sabancı, Bulutistan'ın yüzde 75'ini eline aldı
Sabancı Holding, bu satın almayı Hollanda merkezli, tamamı kendisine ait olan Dx Technology Services and Investment BV (DxBV) üzerinden gerçekleştirdi. Ayrıca, Sabancı Ventures olarak bilinen Sabancı Holding Özel Girişim Sermayesi Yatırım Fonu da Bulutistan'ın yüzde 10,5 hissesine sahip. Bu satın alma ile birlikte, Sabancı Holding'in Bulutistan'daki toplam dolaylı ortaklık payı yüzde 75,5'e ulaştı.
Bu stratejik hamle, Sabancı Holding'in dijital dönüşüm yolculuğunda önemli bir kilometre taşı olarak görülüyor. Bulutistan'ın yönetim kurulunda 4 üyeyi aday gösterme hakkını elde eden DxBV, şirketin gelecekteki yönelimlerinde söz sahibi olacak.
Satın alma hakkında değerlendirmede bulunan Sabancı Holding Dijital Grup Başkanı Max Speur, "Türk girişimcilerimizin vizyonu, yerelde edindikleri tecrübeleri yurt dışına taşıma başarıları ve büyüme potansiyellerini desteklemek bizim için gurur verici. Bulutistan'ın geliştirdiği ve sunduğu bulut çözümleriyle başarısını global pazarlarda daha da pekiştireceğine inanıyoruz" dedi.
Bulutistan Üst Yöneticisi (CEO) Begim Başlıgil de yatırımın ardından Türkiye ve diğer hizmet verilen ülkelerde daha büyük ve güçlü bir teknoloji ekosistemi oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.
Başlıgil, "Bulutistan'ın teknoloji sektöründeki potansiyelini ortaya çıkararak bölge ekonomisine katkı sağlayıp bu alanda uluslararası bir oyuncu olmayı hedefliyoruz. DxBV ile birlikte daha da büyüyerek, başarılı projelere imza atacağımıza inanıyoruz. Bize güvenen değerli müşterilerimize, iş ortaklarımıza, çalışanlarımıza ve yatırımcılarımıza teşekkürü bir borç biliyor, yeni ortaklık yapımızla hep birlikte geleceğe daha umutlu ve güçlü adımlarla ilerleyeceğimize inanıyoruz." ifadelerini kullandı.Kaynakça https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1327566 https://www.inbusiness.com.tr/sektorler/is-dunyasi/2024/08/26/sabanci-holding-istiraki-dxbv-bulutistanin-yuzde-65-hissesini-satin-aldi Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.