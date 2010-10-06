Apple yeni iPhone 4 reklamında retina ekranın altını çiziyor

Apple hazırladığı yeni televizyon reklamında iPhone 4'ün en güçlü özelliklerinden biri olan retina ekranın altını çiziyor. 960 x 640 piksel ile akıllı telefonlardaki en yüksek ekran çözünürlüğüne sahip olan iPhone 4'e karşı Meizu ve Sharp'ın da retina ekranlı telefon hazırladıklarını duyurmasını takiben Apple, hazırladığı son reklam filminde retina ekranlı tek telefonun iPhone 4 olduğuna dikkat çekiyor.

Temmuz ayında yayınlanan 4 iPhone 4 reklamındaki sonraki ilk çalışma olan "Every" isimli yeni video çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.