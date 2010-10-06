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Apple yeni iPhone 4 reklamında retina ekranın altını çiziyor

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
17,3b
1
24
iPhone
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Apple hazırladığı yeni televizyon reklamında iPhone 4'ün en güçlü özelliklerinden biri olan retina ekranın altını çiziyor. 960 x 640 piksel ile akıllı telefonlardaki en yüksek ekran çözünürlüğüne sahip olan iPhone 4'e karşı Meizu ve Sharp'ın da retina ekranlı telefon hazırladıklarını duyurmasını takiben Apple, hazırladığı son reklam filminde retina ekranlı tek telefonun iPhone 4 olduğuna dikkat çekiyor.

Temmuz ayında yayınlanan 4 iPhone 4 reklamındaki sonraki ilk çalışma olan "Every" isimli yeni video çalışmasına buradan ulaşabilirsiniz.


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séquestre 9 yıl
Ekran oldukça kaliteli Ip4'te ben de bayıldım..
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inexo 9 yıl
İpod ve iphone almama nedemlerinden biride radyo olmaması
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NiHilistt 9 yıl

inexo
İpod ve iphone almama nedemlerinden biride radyo olmaması

Appstoreda yeterince yerli yabanci radyo kanallari var indirip kullanabilirsiniz
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NiHilistt 9 yıl
Bende simdi baktim gokkusagi gibi oluyor
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Kissed by Fire 9 yıl
Only on Iphone 4 and Ipod Touch 4 ama reklam at&t nin olduğundan only Iphone 4 demesi normal bence..
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eralpt 9 yıl
Polarize gozlukle sanki uç boyutmus gibi görünüyor sizde de öyle mı bana mı öyle geliyor??
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gunescan 9 yıl
Pc topladıktan sonra bütçe zorlanıyor, düzelsin biraz bütçem, alacağım ilk şey :)
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Batuist 9 yıl
biraz da ne kadar iyi çektiğinden bahsetseymişler.. verdikleri bumper ile telefonun ne kadar daha genişlediğinden.. :)) ip5 güzel olur..
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CoNneCtinG_04 9 yıl

Batuist

biraz da ne kadar iyi çektiğinden bahsetseymişler.. verdikleri bumper ile telefonun ne kadar daha genişlediğinden.. :)) ip5 güzel olur..

gayet iyi çekiyor kusura bakma da ellerimle her tarafını kapatıyorum en fazla 1 bar düşüyor.3g açıkken o da.sadece abartıdan ibaret
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BlackEagle 9 yıl
İphone 4'ün ekranı hakkaten çok başarılı. Ne kadar övünülse az.
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