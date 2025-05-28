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Tam Boyutta Gör Apple, birçok Android telefon üreticisi gibi önümüzdeki yıllarda 200 MP kamera sensörüne geçiş yapabilir. Şirketin, yüksek çözünürlüklü kamera sensörlerini test ettiği iddia ediliyor.

Weibo platformundan Digital Chat Station, Apple'ın gelecek iPhone modelleri için 200 MP çözünürlüğünde bir sensörü aktif olarak test ettiğini bildirdi. Bu sensörün hangi kamerada kullanılacağı belli olmasa da büyük ihtimalle ana kamerada kendine yer bulacak.

Bu sene tanıtılacak olan iPhone 17 serisinin tasarımı büyük ölçüde tamamlandiği için yeni sensörün gelecekteki modellerde yer alması bekleniyor. iPhone'un 20. yıl dönümü olan 2027'de iPhone 19 serisinde yeni sensörü görebiliriz.

Apple, 2027'ye kadar her yıl iPhone'ların tasarımını değiştirecek 1 gün önce eklendi

iPhone serisinde büyük değişiklikler bekleniyor

Blog yazarı, geçtiğimiz gün Apple'ın önümüzdeki yıl iPhone 18 için ekran altı Face ID'ye sahip delikli ekran tasarımına geçeceğini belirtmiş, iPhone 19'da ise ön kamerayı da ekran altına taşıyarak gerçek tam ekran deneyimini sunacağını iddia etmişti. Dolayısıyla önümüzdeki iki yıl içinde iPhone'larda önemli değişiklikler gerçekleşecek gibi görünüyor. Tabi bu iddiaların şu aşamada spekülatif olduğunu belirtelim.

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Apple, 200 MP kamera sensörünü test ediyor

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