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    iOS 19 ile iPhone'dan Android'e eSIM aktarımı kolaylaşacak

    Android 16 beta sürümünde iPhone'dan Android'e eSIM kablosuz aktarım özelliğine dair izlere rastlandı. Apple'ın WWWDC 2025 etkinliği sırasında bu iOS 19 özelliğini tanıtması bekleniyor.

    ios 19 esim aktarma iphone android Tam Boyutta Gör
    Yeni bir rapor, Apple’ın iOS 19 ile iPhone kullanıcılarının eSIM’i Android cihaza aktarmasına izin verebileceğini öne sürüyor. Bu, platformlar arası geçişte bir ilk. Android 16 beta sürümünde Google'ın SIM Yöneticisi'nin yeni “Android'e Aktar” özelliğine referanslara rastlandı.

    eSIM’i ‌iPhone‌’dan ‌iPhone‌’a aktarmak kolay olsa da ‌iPhone‌’dan Android cihaza aktarmak kolay değil. ‌eSIM kullanıyorsanız, iPhone‌’dan Android telefona geçmek istediğinizde operatörle iletişime geçmeniz gerekiyor çünkü; iPhone’dan Android’e geçiş uygulaması eSIM aktarımını desteklemiyor. Ancak, iOS 19 ile bu durum değişecek gibi görünüyor.

    Yeni Android'e Aktar seçeneği, Ayarlar - Genel altında bulunan “iPhone’u Aktar veya Sıfırla” menüsüne eklenebilir. Apple, iPhone'lar ile Android cihazlar arasında eSIM aktarımı için eSIM Hızlı Transfer özelliğini genişletebilir ya da kablosuz aktarımın başarısız olma ihtimaline karşı QR koda dayalı eSIM aktarım seçeneği sunabilir.

    Google SIM Yöneticisi’nde rastlanan kod, aktarımı başlatmak için ‌iOS 19‌ gerekeceğini, dolayısıyla bunun bir ‌iOS 19‌ özelliği olabileceğini gösteriyor.

    9 Haziran’da başlayacak WWDC 2025 etkinliğinde sırasında iOS 19’un eSIM aktarma özelliği hakkında daha fazla şey duyabiliriz ancak sessizce tanıtılan bir özellik te olabilir.

    Kaynakça https://www.androidauthority.com/ios-19-esim-transfer-to-android-3561644/ https://www.macrumors.com/2025/05/27/ios-19-esim-android-transfer/
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