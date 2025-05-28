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    iPhone 17 Air tasarım detayları paylaşıldı: İşte yeni bilgiler

    Apple’ın bu yıl tanıtacağı iPhone 17 Air modeli için yeni detaylar geldi. Ağırlık, kamera, batarya kapasitesi ve malzeme tercihi gibi merak edilen birçok unsur netleşmeye başladı. İşte ayrıntılar...

    iPhone 17 Air tasarım detayları paylaşıldı: İşte yeni bilgiler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu yıl eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisi yavaş yavaş netleşiyor. Serinin en dikkat çeken üyesi iPhone 17 Air ise, daha önce incelik ve batarya sızıntılarıyla gündeme gelmişti. Şimdi ise cihazın ağırlığı, malzeme yapısı ve diğer teknik özellikleri gün yüzüne çıkmaya başladı. 

    iPhone 17 Air tasarım detayları paylaşıldı

    Yeni raporlara göre iPhone 17 Air'in ağırlığı 145 ila 150 gram arasında değişecek. Net rakamlar ise şu an için belirtilmedi ancak cihazın 150 gramın altında kalacağı doğrulandı. Bu sayede iPhone 17 Air, Samsung’un yakında tanıtacağı 161 gram ağırlığındaki Galaxy S25 Edge modeline göre daha hafif bir yapıda olacak. 

    iPhone 17 Air tasarım detayları paylaşıldı: İşte yeni bilgiler Tam Boyutta Gör
    Apple'ın bu hedefe ulaşmasında ise çerçeve tercihi önemli bir rol oynuyor. Telefon, titanyum yerine 7000 serisi alüminyum malzemeden üretilecek. Sadece 25-30 gramlık çerçeve ağırlığıyla bu yapı, cihazın genel ağırlığını düşürürken dayanıklılıktan da taviz vermiyor. hone 17 Air modelinin kalbinde yer alacak batarya ise bu yılın en çok konuşulan gelişmelerinden biri olmaya aday.

    Apple, daha önce silikon anot teknolojisine geçiş yapacağı yönünde sinyaller vermişti. Şimdi ise bu iddialar, Si/C (silikon-karbon) batarya ile daha güçlü hale geliyor. Yeni hücrelerin kapasitesi kesinleşmemiş olsa da, sızıntılar 2800-2900 mAh aralığında olacağında olacağı yönünde. Bu rakam kağıt üzerinde düşük görünse de, Apple’ın donanım ve yazılım tarafındaki verimlilik iyileştirmeleriyle birlikte rekabetçi pil süreleri sunması bekleniyor. Ayrıca ultra ince yapının batarya kapasitesine etkisini dengelemek adına isteğe bağlı bir batarya kılıfı seçeneği de sunulabilir.

    iPhone 17 Air beklenenler

    Cihazın teknik özellikleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı. iPhone 17 Air'in ön yüzünde 24 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alacak. Arka tarafta ise tek bir 48 MP ana kamera kullanılacak. Bu tercihin, Apple'ın yazılımsal olarak geliştirdiği Fusion kamera teknolojisiyle desteklenmesi bekleniyor.

    Diğer detaylar arasında 8 GB RAM, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran, Always-On Display desteği, Dinamik Ada tasarımı, Face ID, kablosuz şarj ve global eSIM desteği yer alıyor. A19 çipsetiyle birlikte tüm bu donanım, sadece 5.5 mm inceliğinde bir gövdeye sığdırılmış olacak.

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