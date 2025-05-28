iPhone 17 Air tasarım detayları paylaşıldı: İşte yeni bilgiler

iPhone 17 Air tasarım detayları paylaşıldı
Yeni raporlara göre iPhone 17 Air'in ağırlığı 145 ila 150 gram arasında değişecek. Net rakamlar ise şu an için belirtilmedi ancak cihazın 150 gramın altında kalacağı doğrulandı. Bu sayede iPhone 17 Air, Samsung’un yakında tanıtacağı 161 gram ağırlığındaki Galaxy S25 Edge modeline göre daha hafif bir yapıda olacak.
Apple, daha önce silikon anot teknolojisine geçiş yapacağı yönünde sinyaller vermişti. Şimdi ise bu iddialar, Si/C (silikon-karbon) batarya ile daha güçlü hale geliyor. Yeni hücrelerin kapasitesi kesinleşmemiş olsa da, sızıntılar 2800-2900 mAh aralığında olacağında olacağı yönünde. Bu rakam kağıt üzerinde düşük görünse de, Apple’ın donanım ve yazılım tarafındaki verimlilik iyileştirmeleriyle birlikte rekabetçi pil süreleri sunması bekleniyor. Ayrıca ultra ince yapının batarya kapasitesine etkisini dengelemek adına isteğe bağlı bir batarya kılıfı seçeneği de sunulabilir.
iPhone 17 Air beklenenler
Cihazın teknik özellikleri de yavaş yavaş netleşmeye başladı. iPhone 17 Air'in ön yüzünde 24 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerası yer alacak. Arka tarafta ise tek bir 48 MP ana kamera kullanılacak. Bu tercihin, Apple'ın yazılımsal olarak geliştirdiği Fusion kamera teknolojisiyle desteklenmesi bekleniyor.
Diğer detaylar arasında 8 GB RAM, 120 Hz yenileme hızına sahip OLED ekran, Always-On Display desteği, Dinamik Ada tasarımı, Face ID, kablosuz şarj ve global eSIM desteği yer alıyor. A19 çipsetiyle birlikte tüm bu donanım, sadece 5.5 mm inceliğinde bir gövdeye sığdırılmış olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: